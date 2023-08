Sí, Nancy Edid es la única swiftie de CDMX que ha sido stalkeada por Taylor Swift y su staff, para después ser invitada a su casa.

¿Sabías que una fan chilanga de Taylor Swift conoció a la cantante mucho antes de que anunciara sus conciertos en CDMX? No solo eso, sino que Nancy Edid incluso fue a la casa de Los Ángeles de su artista favorita, quien se presentará en México a finales de agosto.

“Me quitaron mi teléfono, mi dinero, mis identificaciones y nos subieron a unas camionetas blancas para llevarnos a quién sabe dónde”, recuerda Nancy sobre el día en que conoció a Taylor Swift, artista por la cual viajó de CDMX a Los Ángeles y faltó a un examen final de la facultad, luego de seguir la carrera de la cantante durante ocho años.

Todo comenzó a sus ocho años de edad, cuando escuchó “Love Story” por primera vez. A pesar de que Nancy aprendió a tocar la guitarra por Swift o que ha viajado cinco veces a Estados Unidos para verla cantar, fue el 22 de octubre de 2017 cuando vivió su mayor aventura como fan, en compañía de su padre.

Años antes, solía comentar fotografías y posts en Taylor Nation, Tumblr ultra swiftie manejado por el management de la cantante, donde recibió este mensaje directo:

“MENSAJE CONFIDENCIAL

Notamos lo gran fan que eres y nos gustaría obtener mayor información sobre ti. Por seguridad, por favor, no compartas este mensaje a nadie que no sea tu padre o madre. Si estás interesada, envíanos a la brevedad número de teléfono, cumpleaños, ciudad y país, si alguna vez has conocido a Taylor, y si es así, cuándo.”

Te puede interesar: ¡Atención swifties! Habrá After Party después de los conciertos de Taylor Swift en CDMX

Esa misma tarde, el staff de Taylor Swift le marcó para invitarla a The Secret Sessions junto a otros 80 fans de todo el mundo. En el evento la cantautora les presentaría su álbum Reputation antes de darlo a conocer.

“Antes de entrar a la casa había pizza, sushi, diferentes tipos de bebida y galletas con frosting morado que decía REP. Cuando entramos, era una casa completamente vacía con una silla roja en medio y cojines en el piso”, nos cuenta Nancy, a sus 25 años.

¿Cómo era Taylor? ¿Se le acercó? Sí, todo eso y más. “Me acuerdo pensar: qué perfección, es muy alta y genuinamente interesada por la gente que estaba ahí. Caminé hacia ella, me agarró de las manos y me preguntó qué pensaba de Reputation. Le conté que había faltado a un examen por venir, y me pidió disculpas. Le dije también que mucha gente en México la quería ver, me llamó por mi nombre y me dijo: diles que pronto iré”, recuerda.

Foto: Sarahi Rosas Foto: Cortesía Nancy Edid

Con un baúl de recuerdos en casa, entre los que figuran varias fotografías con la cantante, Nancy volverá a reunirse con ella, ahora en uno de los conciertos que ofrecerá en el Foro Sol de CDMX. Quizás esta vez no la podrá abrazar, pero eso qué importa si la tuvo tan cerca que hasta sabe a qué huele su casa: al perfume Santal 26 de Le Labo.

La foto en la que Nancy sostiene el Grammy de Taylor Swift en la categoría Álbum del Año por 1989 tiene otro detalle: la silla que aparece es la misma del videoclip “Look What You Made Me Do”. Foto: Cortesía Nancy Edid

Y tú, ¿vas a ir al Foro Sol a ver a Taylor Swift? Recuerda que a partir del lunes 7 de agosto se pueden descargar e imprimir los boletos Ticketfast desde el sitio de Ticketmaster.

Si buscas qué hacer en CDMX, suscríbete a nuestro newsletter.