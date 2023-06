Sí, Evanescence en CDMX es una realidad. La banda de rock liderada por Amy Lee ofrecerá un concierto en el Teatro Metropólitan en octubre.

Que tu yo adolescente despierte porque Evanescence regresa a la CDMX para celebrar el 20 aniversario de Fallen. ¡Checa todos los detalles!

Si coreaste Bring Me to Life hace unos años, seguro gritaste por dentro cuando te enteraste que Evanescence regresa a CDMX para ofrecer un show íntimo en octubre próximo. La banda de rock liderada por la hipnotizante voz de Amy Lee vendrá para celebrar el 20 aniversario de Fallen, su álbum debut que lanzaron el 2003 (ya sé, cómo han pasado los años).

¿Cuándo y dónde es el concierto de Evanescence en CDMX?

La banda de rock suma a su gira internacional una fecha en elTeatro Metropólitanel próximo9 de octubre a las 21:00 horas, adicional a su aparición estelar en el festival Pulso GNP en Querétaro este año.

¿Dónde puedo comprar los boletos para Evanescence?

Losboletosestarán disponibles enPreventa Citibanamex el jueves 15 de junioa partir de las11:00 horas. Puedes comprar los boletos aquí. La venta general iniciará el viernes 16 de junio a partir de las 11:00 horas.

¿Cuál es setlist de su concierto?

Canciones como Bring Me To Life se han convertido en himnos del rock con más de 820 millones de streams en plataformas. Por eso, Fallen es el disco elegido para celebrar la carrera de Evanescence. Después de 10 años sin presentarse en México podrás corear rolas como: My Last Breath, Whisper, Haunted o Hello. Aquí la lista de canciones que tocaron como parte de su gira en Londres:

Broken Pieces Shine

Made of Stone

Take Cover

Going Under

Lose Control / Part of Me / Never Go Back

Call Me When You’re Sober

Lithium

Wasted On You

End of a Dream

Better With You

Imaginary

Haunted / My Last Breath / Cloud Nine / Everybody’s Fool / Weight Of The World / Whisper

Use My Voice

Bring Me To Life

Y es que Fallen, tan solo unos meses después de su lanzamiento, recibió cinco nominaciones al Grammy ganandoMejor Performance de Hard RockyMejor Nuevo Artista. La balada My Immortal se convirtió en un clásico y obtuvo otra nominación al siguiente año. ¿Te vas a perder este espectáculo o le darás un obsequio a tu adolescente interior?