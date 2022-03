A muchos nos urgen los conciertos, la música en vivo, la buena ondita de los festivales y esa adrenalina de rockear, cantar y saltar hasta que las piernas no puedan más. Y por fin el próximo 26 de marzo se llevará a cabo la tercera edición del Pachuca Rock Fest en donde reunirá a las bandas más emblemáticas como: Panteón Rococó, Enjambre, Siddhartha, División Minúscula, Serbia, Deluxe y Wiplash.

Ya con un poco más de confianza luego de que la mayoría de la banda centennial y millennial ya cuenta con su tercera dosis de vacuna anti COVID y con todos los protocolos de higiene y seguridad; este evento se realizará en las instalaciones de la feria de Pachuca, Hidalgo. A partir de las 14:00 horas y promete ponerse bastante bueno.

Platicamos con Luis Humberto, vocalista y Julián, guitarrista de Enjambre y ya están listísimos para rockear con todo, pero ahora en inglés. Los autores de “Dulce Soledad” han estado de gira por todo Estados Unidos promoviendo su más reciente sencillo “Delorean”. Y sí, decimos “Delorean” y viene a nuestra cabeza inmediatamente Volver al Futuro y aunque no hacen para nada referencia a este filme de ciencia ficción dirigido por Robert Zemeckis, sí es un viaje en el tiempo y nostalgia del pasado y del futuro.

Chilango: ¿Qué tal va la aceptación de “Delorean” con su público?

Enjambre : La verdad va muy bien, en Denver toda la gente la estaba cantando. Mucha gente que no habla español, se está conectando muy padre. Se integran. Ha habido una respuesta muy favorable. A cada lugar al que hemos ido se ha estado llenando y no son lugares a donde vayamos con frecuencia. Creemos que va muy bien.

CH: ¿Por qué una rola en inglés?

Enjambre: Nos arriesgamos, siempre queremos hacer cosas diferentes. Tenemos características peculiares de la banda, pero quisimos hacer algo diferente y en esta ocasión le tocó al idioma. Una característica de la banda es que es rock y el rock en su forma original es en inglés. No es una cosa tan extrema. Sí es el sonido de Enjambre, pero en otro idioma, respondió el vocalista de la agrupación.

CH: ¿Qué clase de amor tienen con “Volver al futuro” o por qué retomar el “Delorean” que invariablemente nos remonta a cinta?

Enjambre: Pues la verdad estábamos entre “Volver al futuro” y “Titanic”, dicen entre carcajadas…

No es tanto la película, la canción trata de ese sentimiento nostálgico de ese sentimiento de volver al pasado. Hacer unos ajustes y me hubiera ahorrado muchos tragos amargos. Es un grito de frustración de algo imposible que es viajar por el tiempo y el deseo de poder hacerlo. Tal vez no fue una buena idea usar esa palabra, porque sí viene a la mente la película, pero queríamos hablar de una máquina del tiempo y el Delorean nos pareció un buen símbolo de nostalgia de cuando éramos niños. Tampoco estamos en contra de que lo asocien con Volver al Futuro, aunque la rola se trata de otra cosa.