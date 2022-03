Cada vez son más las morras que se abren camino en la escena musical, el skate y el cualquier ámbito en general, donde además de explotar sus talentos y mostrar lo chingón que saben hacer las cosas, sirve como impulso feminista para abrir una brecha a otras mujeres.

Una cualidad y un mérito de aquellas que quieren luchar desde sus trincheras hacia una igualdad de género y de oportunidades, es contribuir con su granito de arena para que el mundo sea mejor, exista menos discriminación y mayores oportunidades.

Porque la neta, más que un solo mes o un día para visibilizar el Día de la Mujer y su papel en la sociedad, se vale luchar cada día por los pequeños o grandes esfuerzos que se consiguen en todos los escenarios para que eso ocurra.

En ese mismo tenor, Brenda Alvarado, Head of Wholesale nos compartió que hemos evolucionado para lograr paso a paso el tema de inclusión y la equidad en la sociedad.

Rubros que persigue desde su trinchera al vencer los duros cuestionamientos sobre si una mujer podría realizarse de manera profesional, sin descuidar su vida personal y tener un balance de vida.

“En la vida profesional no importa si eres mujer, lo que importa es el objetivo que quieres alcanzar y lo que vea aquella compañía que te da la oportunidad, porque si te dan la oportunidad es porque puedes transmitir algo y generas algo”, recalcó.

“Las mujeres debemos usar la oportunidad de alzar la voz en nombre de muchas para que sirva de inspiración. Incluso apostar por un círculo inspirador: (donde) cada una desde lo mejor que sabe hacer, haga lo suyo y lo haga bien”, finalizó.

Elis Paprika, cantante y activista, con su música y su movimiento Now Girls Rule, crea eventos y espacios para mujeres como los campamentos con talleres especiales para empoderar a las chicas.

Y no solo eso, su programa en Vans Chanel 66, el espacio livestream de la marca californiana, le ha servido como plataforma para impulsar nuevas bandas (no solo de mujeres).

Elis cree firmemente en que el trabajo individual puede sumar a lo colectivo cuando se trata de empoderar a las mujeres e inspirar a las nuevas generaciones para romper estereotipos.

Su mayor inspiración es la rockera Joan Jett, por lo que este año está siguiendo sus pasos para lanzar su propio sello musical independiente con Now Girls Rule Record Company, un sello dirigido a artistas en general, aunque sin duda, su mero talento es por mujeres.

Entre otros proyectos que encabeza la intérprete de Tarde o Temprano, está Marketa, el primer festival de bandas de música independiente con showcases todo el día, donde se visibiliza el trabajo de morras en la música y en la ilustración para incentivar y dar mayor proyección a su carrera.

En su agenda también se encuentra un rally de canciones para niñas. La mecánica del rally es que escriban una canción en un día con ayuda de una representante de alguna banda mexa.

“El chiste es impulsar e inspirar a niñas para que noten que hay íconos nacionales chingones, (y que noten que se pueden hacer cosas diferentes) eso va a ser que ellas cambien muchas cosas, incluso su forma de pensar”, aseguró Elis.

Sobre la música en México, nos contó que se siente afortunada de ver el nivel de música que está cosechando nuestro país, incluso nos dió sus bandas recomendadas para no perderles la pista.

“Me inspira mucho ver nuevos talentos. Soy afortunada porque estoy viviendo esto y estoy viéndolo… Me gustan las Margaritas Podridas, Las decapitadas, Arroba Nat y las Bloody Benders”.

La frase que dejó Paprika para les lectores de Chilango:

“Cada quien tiene su tiempo y tú hablarás cuando tengas que decirlo, pero quiero que sepas que habemos muchas mujeres haciendo camino, para cuando te sientas lista, sientas que no estás sola”, afirmó.

Karla Mutaguchi, nos compartió que se busca generar espacios de igualdad y de expresión creativa desde la marca del waffle, a través de diferentes acciones para generar apoyo e impulso a mujeres atletas, ilustradoras y tatuadoras.

“Tengo la oportunidad de generar desde mi trinchera muchos espacios y dar visibilidad a distintas mujeres para que se amplifique su mensaje, se amplifique su lucha y demostrar su talento”, aseguró Mutaguchi.

Atletas de skate, BMX y surf forman parte de los equipos globales, regionales y locales de la marca.

Actualmente, Itzel Granados es una de las morras skaters más sobresalientes en la escena de las rampas y el bowl, su deporte no solo refleja cuán fuerte física y mentalmente puede llegar a ser una mujer, también muestra lo determinada, valiente y arriesgada que puede ser.

Ahora que el skate se ha convertido oficialmente en un deporte más de los Juegos Olímpicos, Itzel sueña con cumplir su meta de llegar a París 2024.

“Éste año estaré preparándome para ir a los eventos clasificatorios con el fin de tener un lugar en los olímpicos”.

Nos compartió su clave para dominar el asfalto e hizo énfasis que el skate es libre de prejuicios, pues no es un deporte solo para hombres, es un deporte para todes en el que lo único que se necesita es motivación.

“(En el skate) Si lo intentan y se caen, no importa, lo que importa es que se levanten y lo vuelvan a intentar”, aseguró.

Le preguntamos sobre si alguna vez había notado desigualdad o preferencia en el bowl en cuanto a temas de género y nos respondió sinceramente que en el skateboarding nunca ha experimentado tales situaciones, incluso es un ambiente relajado y divertido.

“Cada quien se enfoca en hacer lo suyo, yo me enfoco en hacer mis trucos y saltos. Hay quien prefiere patinar con chicos y otros con chicas, depende de tu grupo, en general no he tenido problemas”.