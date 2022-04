La escena del pop urbano sigue creciendo, y la chilanga Denni Den está aportando su granito de arena con canciones como “Deja”, con Jessica Díaz.

Quizá el nombre de Denni Den todavía no te diga nada o mucho, o ya ubiques perfecto a esta cantante chilanga de pop urbano. Ella, como muches otres, está haciendo su lucha por ganarse un espacio y aportarle a este tipo de música. Por ejemplo, con la canción “Deja”, motivo de esta plática.

¿Quién es Denni Den?

En realidad se llama Denisse, pero desde chica le dicen Denni, así que lo adoptó como nombre artístico. Y también desde niña está interesada en cantar y bailar, pero comenzó con la actuación, modelaje y conducción. Fue en esta última faceta que decidió no esperar más y seguir los pasos de cantantes que admira como Jennifer Lopez y Britney Spears.

“Dije ‘tengo que perseguir mis sueños. Es el momento, es la oportunidad’, y aquí estoy”, cuenta Denni Den, “Siempre lo había querido, pero por miedo, por falta de apoyo en la familia no me había atrevido, hasta que crecí y dije ‘ya, lo voy a hacer pase lo que pase’”.

Quizá te la has topado como actriz en Falsa identidad de Netflix, La reina soy yo en Teleset, Los mascabrothers 2 en Telemundo, o Amo despertar contigo en Televisa.

¿Por qué cantar pop urbano?

Aunque la inspiración para dedicarse a la música le vino de niña viendo telenovelas, a la hora de elegir un género musical se fue por sus gustos actuales.

“Cuando empecé a hacer música me dijeron ‘¿quieres cantar en antros chiquitos o quieres ir a las masas?’ Yo dije ‘quiero llegarle a las masas, cantarle al mundo entero’. El pop es un género que me encanta y nunca va a pasar de moda, el reggaeton me encanta porque te pone a bailar”, explica.

Denni Den está estrenando “Deja”

Así, desde 2020 ha lanzado canciones como “Sin mí”, “Tóxico”, “Lo tengo todo”, y la más reciente “Deja”.

“Tiene un mensaje de empoderamiento hacia las mujeres, de quitarse los miedos para abrir de nuevo las puertas al amor. A veces uno queda lastimado con una relación y ya no quieres nada, pero no por culpa de uno tiene que pagar el otro, y es bien bonito amar sin miedo”, dice Denni Den.

Para grabar “Deja” quiso una colaboración con otra mujer, y contactó a la sinaloense Jessica Díaz vía redes sociales. “Estaba buscando a alguien empoderada, que tuviera talento y una actitud linda, feliz”. Características que reflejaron juntas en un video grabado en Xochimilco.

Es importante dar mensajes empoderadores

A Denni le gustó esta canción por su letra, que hace un match perfecto con la onda empoderadora que quiere transmitir por medio de su música.

“Es súper importante. Si la música ya es importante, te pone a bailar, el hecho de que le puedes dar una letra a alguien que se identifique, que la inspire, que la haga ser mejor persona, eso ya es un extra. Siempre es bien importante dejar un mensaje en el mundo”, asegura.

De hecho, cuenta que ya le han llegado mensajes vía redes sociales de gente que se sintió inspirada para volver a enamorarse. “Es bonito dejar algo en la vida de los demás a través de la música”, dice, y agrega que seguirá haciéndolo.

Para Denni Den el camino ha sido difícil pero ella persiste

Aunque su trabajo ya comienza a rendir frutos, Denni Den confiesa que está luchando mucho por abrirse paso en el pop urbano y por mantenerse en el camino.

“Todavía sigo en el camino, estoy en el proceso. He logrado grandes cosas, pero me falta demasiado para llegar al éxito que quiero, cumplir los objetivos y las metas. No ha sido fácil, es una carrera que requiere de mucha pasión, disciplina, persistencia, paciencia como no tienes una idea. Esta carrera, y cualquier cosa en la vida, es para las personas que de verdad demuestran que lo quieren”, dice la cantante chilanga.

A futuro le gustaría colaborar con Karol G, Becky G, Natti Natasha, Ariana Grande, y por supuesto Jennifer Lopez. “Mujeres empoderadas arriba, alguien que se quiera sumar, que sea empoderada, fuerte, que quiera transmitir mensajes igual que los míos, bienvenida al equipo”, dice. Aunque no descarta a colegas masculinos como Daddy Yankee y Manuel Turizo.

Pero antes de que eso suceda, este año lanzará más canciones y su disco titulado Freya, que adelanta habla sobre los siete pecados capitales. ¿Te latió la propuesta de Denni Den?