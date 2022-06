Gorillaz, está de regreso con una nueva e imperdible canción que interpreta al lado de Thundercat. Escucha "Cracker Island"

Gorillaz anda de estreno, y eso es algo que no hay que perderse, chilangues. Y es que con la discografía que se carga esta banda, es para emocionarse cuando lanza nueva música. Ahora se trata de la rola “Cracker Island”, al lado de Stephen Lee Bruner A.K.A Thundercat, que puede que no sueltes este verano.

Gorillaz hace equipo con Thundercat ¡y fundan un culto!

Lo último que habíamos escuchado de este animado grupo fue el disco Song Machine, Season One: Strange Timez, de 2020, con colaboraciones con leyendas como Robert Smith (“Strange Timez”) y Elton John (“The Pink Phantom”). Además del EP Meanwhile de 2021.

Pero ahora los integrantes de Gorillaz, se juntaron con el virtuoso bajista de jazz/funk de Los Ángeles Thundercat para grabar “Cracker Island”. El anuncio lo hicieron a inicios de mes con una serie de imágenes individuales y un clip preguntado si te sumarías a The Last Cult (El último culto). Lugar donde Murdoc Niccals es el gran líder, 2-D el elegido, Noodle la erudita, y Russel Hobbs el buscador de la verdad.

Sin duda, haberse mudado a Silverlake, California, cambió mucho la vida de estos personajes, pues según se sabe ahí “encontraron la respuesta a la pregunta de la vida, la única verdad para arreglar el mundo”… ¿¡Qué, quéeee?! Sí, y dicha respuesta la encontrarán sus fans si se unen al mencionado culto. ¡Qué tal!

La nueva rola de Gorillaz, buena inyección musical para el verano

En lo que revelan más detalles sobre eso, toca disfrutar de la rola. Misma que es descrita como “un petardo energético y optimista”, y lo notas desde que le das play a su infusión de funk y dance. Tu verano, sin duda será más animado cada vez que la escuches.

Al respecto de este lanzamiento, 2-D comenta vía un comunicado: “Es agradable estar de vuelta, me encuentro bien en nuestra nueva melodía, me trae recuerdos extraños y aterradores de cosas que aún no han sucedido”.

“Cracker Island” fue compuesta por Damon Albarn (co-creador de la banda con Jamie Hewlett), Thundercat y Greg Kurstin. Ese último junto con Remi Kabaka Jr., y Gorillaz se encargaron de la producción. De momento no tiene video oficial, para ver si ahí nos muestran algo de su culto. O, ¿será que es el nombre de su próximo disco de estudio? Habrá que seguir al pendiente.

¿Qué te pareció el regreso de Gorillaz con la rolita “Cracker Island” al lado de Thundercat? Y, ¿le vas a entrar a El Último Culto?

