DLD, Gallo Elizalde, Junior H, Panteón Rococó, Simple Plan y Siddhartha también forman parte del line up cartel de Coordenada 2023.

Prepara tus maletas para Guadalajara, porque ya se dio a conocer el cartel del Coordenada 2023. El festival tendrá lugar en Valle VFG el 14 de octubre y su cartel está encabezado por Queens of the Stone Age, quienes recientemente lanzaron el álbum In Times New Roman…

Como parte del line up del Coordenada 2023 también están Astronomía Interior, Daniela Spalla, DLD, Gallo Elizalde, Genitallica, Juampa Salazar, Junior H, La Garfield, La Vela Puerca, Lika Nova, Lng/SHT, Los Blenders, Los Estrambóticos, Natalia Lacunza, Odisseo, Panteón Rococó, Porter, Rubio, Siddhartha, Simple Plan y The Drums, así que habrá algo para todos los gustos.

Además de la música, el festival promete una experiencia completa que se complementa con gastronomía, áreas de descanso, activaciones, espacios interactivos, bebidas y más, todo dentro del increíble Valle VFG.

Ocesa





Fecha, boletos y más sobre el Festival Coordenada 2023

Lugar: Valle VFG (Km. 20, Carretera Guadalajara – Chapala s/n, Fraccionamiento Los Silos, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco)



Fecha: Sábado 14 de octubre 2023



Costo: Por confirmar (algunas filtraciones estiman que los precios oscilarán entre $1,380 y $2,376)

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster. La Venta Beyond/Prestige será el 3 de julio; la Pre-Preventa Priority, el 4; la Preventa Citibanamex, el 5; y la venta para el público en general comenzará el 5 de julio a las 14:00 horas.

