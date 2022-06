La segunda mitad del 2022 traerá una serie de conciertos de K-pop a la CDMX que ya tienen en la euforia a miles de chilangues, ve cuáles son.

Con la continua expansión del K-pop a nivel mundial, México incluido, y el mundo despertando de la pandemia, cada vez hay más conciertos. El ejemplo está en que la segunda mitad del 2022 se está llenando de shows para lxs amantes de este tipo de música en la CDMX, checa cómo va la lista hasta ahora.

Conciertos de K-pop en la CDMX durante la segunda mitad del 2022

19 de junio

2Z (TU:ZI)

-¿Dónde?: Auditorio BB

-¿Costo?: entre $820 y $2,268 más cargos

Esta boyband surcoreana de pop-rock vendrá por primera vez a chilangolandia a ver su fandom From A. Lo hará con el tour A crash landing y canciones como “My 1st hero” y “[email protected]”, de su ep debut We TuZi (2020) y su disco Act1 (2021) respectivamente. Pero también se espera que Bum Jun, Zunon, Ji Seob, Ho Jin y Jung Hyun canten su cover a “Eres” , del grupo mexicano Café Tacvba.

20 de julio

DREAMCATCHER

-¿Dónde?: Auditorio BB

-¿Costo?: entre $1,400 y $4,400 más cargos

Este septeto femenino llenará de K-pop la noche que se presente en la capital mexa con su Apocalypse: Save Us Tour. Sus InSonmias, nombre de su fandom, podrán escuchar y ver en vivo su concepto oscuro y místico en el que se presentan como brujas modernas. Y también corear las pegajosas canciones con tintes de empoderamiento femenino que vienen lanzando desde su debut en 2017, como “Eclipse” y “Maison”.

31 de julio

KARD

-¿Dónde?: Auditorio BB

-¿Costo?: entre $960 y $2,280 más cargos

Entre los anuncios de conciertos de K-pop en México está uno de un grupo que ya es viejo conocido de lxs K-poppers mexicanxs. Y es que KARD ha venido con anterioridad, y ahora se prepara para reencontrarse con sus fans Hidden Kard en persona. En esta ocasión Jiwoo, BM, Somin y J.Seph vendrán con el Tour 2022 Wild Kard in Latin America, y hits como la muy latina “Hola Hola”, “Oh Nana” y “Bomb bomb”.

KARD también estará el 29 de julio en el Showcenter Complex, de Monterrey.

Más conciertos de K-pop para lxs chilangues

12 de agosto

(G)I-DLE

-¿Dónde?: Auditorio BB

-¿Costo?: entre $1,680 y $5,000 más cargos

Miyeon, Yuqui, Minnie, Soyeon y Shuhua harán su primera gira mundial, Just Me, en la que cantarán y bailarán en México. Luego de que la pandemia les hiciera cancelar su tour del 2020, ahora sí es un hecho que saldrán de Corea del Sur con su disco I never die y eps como I Am y I burn. Algo que sus fans, Neverland, no se perderán, tanto que han arrasado con los boletos.

Pero no será la única fecha de girlband de K-pop (G)I-DLE en México, también estará el 14 en el Showcenter Complex de Monterrey

Agosto

MCND

-¿Dónde?: Auditorio BB

-¿Costo?: entre $1,000 y $1,500 más cargos

El quinteto integrado por Castle J, Bic, Huijun, Win y Minjae debutó en 2020 con la canción “Ice age”. Aunque su carrera apenas es muy corta, ya tiene un buen número de fans, o Gems, de este lado del mundo. Por esta razón, la boyband de K-pop con hip-hop hará el America Tour 202 con el que dará conciertos en varios países como México. Originalmente era en junio, pero próximamente se anunciará qué día de agosto será.

13 de octubre

DPR

-¿Dónde?: Pepsi Center WTC

-¿Costo?: entre $456 y $900 más cargos

Este colectivo de K-hiphop hará su debut en vivo en la CDMX con uno de los conciertos de música hecha en Asia más esperados del 2022. Tanto, que su The Regime World Tour tuvo cambiar de recinto a uno con mayor capacidad. Y es que la música de DPR Ian, DPR Live y DPR Cream es muy reverenciada por su nivel de calidad y flow. Prepárate para escuchar rolas como “Summer tights”, “Color drive” y “Diamonds+ and Pearls” (del soundtrack de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos).

Además, próximamente se anunciará la fecha del concierto-fan meeting de Heo Young Saeng, del grupo SS501; iba a ser el 25 de mayo pero se pospuso. Y se espera que se sumen otros que aún están como rumores. Si ya le entraste al K-pop, ¿a cuál de estos conciertos vas a ir en la CDMX?