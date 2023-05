En el concierto sinfónico de Zelda podrás escuchar las canciones más emblemáticas de la saga interpretadas en vivo, ¿te animas?

El concierto The Kingdom The Legend of Zelda: Eternal Symphony está de regreso en la CDMX para despedir el mes de mayo con la mejor actitud. Este es un evento espectacular a cargo de Symphony Show Entertainment que promete una tarde con mucha música y actividades divertidas en torno a la saga de Zelda.

Si ya has ido a las presentaciones anteriores, sabrás que es un imperdible show, y si aún no lo has hecho esta es tu oportunidad.

Todo lo que habrá en el concierto sinfónico de Zelda en CDMX

En este concierto podrás disfrutar de la proyección de los pasajes más emblemáticos del videojuego de la franquicia Nintendo, The Legend of Zelda, acompañados por una orquesta de más de 30 músicos con coros completamente en vivo.

Los pasajes que se proyectarán son:

Zelda I, II, III

Ocarina of Time

Majora’s Mask

Twilight Princess

Skyward Sword

Link’s Awakening

Breath of the Wild

Tears of the Kingdom

Además podrás participar en el torneo interactivo Mario Party Superstar, en el que podrías ganar un Nintendo Switch y premios en cupones de compra. También tendrás chance de entrarle a la rifa de piezas de edición especial y premios exclusivos.

Igualmente, si te late el cosplay puedes caerle vestido como tu personaje favorito de Zelda y demostrar que tan fan eres.

¿Cuándo y dónde?

El concierto orquestal de Zelda se realizará el sábado 27 de mayo de 2023 en el Teatro Centenario Coyoacán 1.

Cuándo: 27 de mayo de 2023.

27 de mayo de 2023. Horario: 17:30-19:30 y 20:00-22:00.

17:30-19:30 y 20:00-22:00. Dónde: Teatro Centenario Coyoacán 1 (Centenario 159, Col. del Carmen, Coyoacán).

Teatro Centenario Coyoacán 1 (Centenario 159, Col. del Carmen, Coyoacán). Costo: $350 a $650.

