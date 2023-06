El festival Corona Capital anunció el cartel para su edición de este 2023 y el cuál viene plagado de varias sorpresas, checa acá el line up.

Después de muchos días de especulaciones y un desfile de carteles falsos en redes sociales, este lunes 5 de junio el festival Corona Capital reveló por fin su cartel para la edición de 2023.

Con este anuncio, también se dio a conocer las fechas oficiales en que el festival se llevará a cabo, así como los días y fases en las que se realizará la venta de boletos, así que échale ojo y prepara la tarjeta.

Checa también: Fabulosos Cadillacs superan a Grupo Firme y rompen récord de asistencia

Este es el cartel del Corona Capital 2023

Continuando con la dinámica, el festival Corona Capital 2023 se realizará durante tres días: viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre, los cuales estarán plagados de actos ya muy esperados por la banca chilanga y otros shows nuevos bastante interesantes.

Los encargados de encabezar el día viernes será la banda canadiense de rock Arcade Fire, quienes estarán acompañados por Pulp y Alanis Morrissett. El sábado llegará otro de los favoritos: Blur, de quienes ya se sospechaba su visita tras anunciar fechas en otros festivales en América Latina. A ellos le siguen The Black Keys y Thirty Seconds to Mars.

Mientras que el domingo estará encabezado por la legendaria banda británica de rock The Cure, así como el esperado regreso de The Chemical Brothers y Pet Shop Boys.

Pero eso no es todo, pues también llegarán actos como Arlo Parks, Jungle, Fleet Foxes, Noel Gallagher’s High Flying The Walkmen, The Hives, The Breeders, Feist, Kasabian, Metronomy y Niall Horan, ex One Direction.

Cartel completo del Corona Capital 2023. Foto: TW Corona Capital.

Boletos para el Corona Capital 2023

La venta de boletos para el festival será a través del sistema Ticketmaster y quedará de la siguiente manera:

V iernes 9 de junio: Preventa para tarjethabientes Citibanamex a las 14:00 horas.

14:00 horas. Sábado 10 de junio: Venta General a las 14:00 horas.

¿Cuáles son los artistas que no te vas a perder?

Si buscas qué hacer en CDMX, suscríbete a nuestro Newsletter.