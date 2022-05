El dúo mexicano Camila se ha caracterizado por hacer intensas canciones de amor y desamor, de las que podemos aprender algunas lecciones.

Camila es uno de los duetos mexicanos y latinos más famosos por sus canciones amor y desamor. Mucha gente las ha dedicado abierta y secretamente, pero también se ha llevado varias buenas lecciones por sus letras, como las que aquí te presentamos.

El amor según las canciones del grupo Camila

1. “Antes de perder de vista mi camino quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor”.

De la canción: “Abrázame”

Si sientes que el tiempo se te acaba, que la persona que despierta tu interés y hace latir tu corazón se te puede escapar de las manos, puedes aplicar esta frase. O bien, de plano toda la canción, en la que Mario y Pablo, y en aquel entonces Samo, lanzan su plegaria para ser correspondidos.

2. “El universo escribió que fueras para mí, y fue tan fácil quererte tanto”.

De la canción: “Todo cambió”

Así como es bien importante regar las plantas para que no se marchiten, igual pasa con una relación. Si tu vida pasó de blanco y negro a colores gracias a alguien, como dice esta canción de Camila, díselo, no importa que sientas que suenas cursi. En el amor todo se vale, y más si es bonito y con buenas intenciones.

3. “Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino”.

De la canción: “Coleccionista de canciones”

Si ya encontraste a la persona que te vuelve locx en el buen sentido de la palabra, que te da paz, y que hasta inspira, ahí es. La lección sería que no la dejes ir, pues no todos los días todxs tienen la suerte de toparse con su alma gemela.

4. “Bésame sin razón, porque quiere el corazón”.

De la canción: “Bésame”

Una de las lecciones de amor más valiosas que nos ha dejado Camila en sus canciones es esta. Una frase cortita, pero tan llena de verdad. Cuando dos personas se aman, no se necesita más para besarse. Así que no pidas permiso y agárrate a besos a tu pareja. Y si pregunta qué mosca te picó, responde “porque quiere el corazón”.

5. “He escuchado mis latidos que gritaban fuerte tu nombre, me bastó sentir para entender y saber hacia dónde ir”.

De la canción: “Amor eterno”

Hablando del corazón, es bien importante escucharlo porque nunca se equivoca. Puede que las cosas en una relación cambien después, pero de que sabe guiarte, lo sabe. Así que si alguien te trae de un ala, hazle caso a ese pequeño órgano que tienes dentro y ve por él, ella, elle.

Camila también le canta al desamor y nos ha dejado sabias frases

6. “Llegas cuando estoy a punto de olvidarte, busca tu camino en otra parte

mientras busco el tiempo que perdí, y hoy estoy mejor sin ti”.

De la canción: “Mientes”

Si ya casi lograste superar una relación que no fue buena para ti, hazle caso a lo que canta Camila en esta rolita para que no vuelvas a caer. Es importante cuidar tu dignidad, tu persona, darte tu lugar. Si ya abriste los ojos, no los vuelvas a cerrar por alguna calentura pasajera o debilidad.

7. “Yo solo fui un error, y aunque muero por volver, me voy”.

De la canción: “Me voy”

De esta canción de desamor de Camila podemos aprender que es mejor irse cuando el amor ha desaparecido. Cuando te diste cuenta que la vida no es un juego, que no debes aferrarte a alguien, y que tú no eres lx indicax para caminar a su lado.

8. “Me estás convirtiendo en algo que yo no soy, lo vuelvo a sentir, despiertas la peor versión de mi, me miento y me juro, me enfermo y me curo”.

De la canción: “Adicto al dolor”

Si masoquista es tu segundo nombre y te gusta sufrir por amor, es momento de que pongas esta canción en repetición. El grupo mexicano habla sobre una persona fría que no te hace bien, pero ahí estás de necix. Escúchala una y otra vez hasta que entiendas que es mejor romper ese ciclo tóxico.

9. “Te quise y no me arrepiento porque me llevo lo que aprendí, a veces ganas perdiendo y no hay manera de fallar si das como te di”.

De la canción: “Decidiste dejarme”

Cuando termina una relación y estás decididx a no volver con esa persona, es importante quedarte con lo que aprendiste. Lo bueno para que lo repitas, lo malo para que no vuelvas a caer en esos errores. Pero también está darte cuenta que si ella, él, elle no era lx indicadx para ti y le diste hasta de más, ganaste perdiéndolx.

10. “Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mienta”.

De la canción: “Aléjate de mí”

Desde la primera frase, esta canción es una lección de que hay que hacerle caso a los signos que nos da la vida. Si esa persona está cambiando contigo, y no para bien, es momento de marcharte. En otra parte de la letra dice que aunque te pide que te vayas, en realidad no quiere, pero si ya empezó con sus cosas, lo mejor es huir a tiempo.

¿Cuál o cuáles de estas canciones de Camila te quedan? ¿Estás en alguna de estas situaciones para aplicar sus lecciones de amor o desamor?

