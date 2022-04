Béisbol Rocks es una fiesta que une al rey de los deportes con comida, rock, baile y hasta lucha libre. Vamos todxs se va a poner de lujo.

Llega a la Ciudad de México este fin de semana nada más y nada menos que el Béisbol Rocks. ¡Sí! Los rockeros más importantes de México dejan los micros y los instrumentos un rato para darle al bat con todo y ganar el torneo.

De la mano de la Liga Capitalina, este torneo conjunta a músicos con el rey de los deportes. No te los puedes perder el próximo sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo en el estadio Fray Nano. Serán cuatro equipos los que se disputen el campeonato, “Los Amplifiers”, capitaneados por Dr. Shenka vocalista de Panteón Rococó; “Los Selectors” por Pliego Villarreal bajista de Kinky; “Los Jonroneros del Pancracio” conformado por luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre; y “Los Distortions” integrado por varios comentaristas e invitados especiales.

En Chilango tuvimos el honor de platicar con Pliego Villarreal; tipazo y fanático del rey de los deportes, quien nos dio los pormenores de tan magno evento. Que por cierto cabe mencionar que Kinky está de estreno con “Solo” su más reciente sencillo ya disponible en plataformas.

#EntrevistaChilango

Chilango: ¿Cómo surge la idea de Béisbol Rocks?

Pliego Villarreal: Pues en 2020 nos dio en la madre la pandemia (a todos); y pues en Kinky ahí andábamos planeando cosas… Pero recibí una llamada de Shenka (Panteón Rococó) y pues a él le encanta el beisbol, a mi también, acá en casa todo el tiempo es beis, libros, revistas, juegos, tele. Siempre desde que era huerquillo. Entonces pues me marca Shenka y me platica que quiere armar “Béisbol Rocks” y me explica que es un torno en donde van a jugar puros músicos y pues le dimos, le hicimos. Le echamos ganas, jugamos, entrenamos y pues el mero gusto.

Ese año hicimos el torneo en Texcoco, gustó muchísimo, armamos otro en Veracruz y brutal de gente, pero también con música. Era un juego y luego música. Y ahora nos lanzamos con el nuevo.

CH: ¿Qué veremos en el Béisbol Rocks 2022?

Pliego Villarreal: En esta edición habrá actividades desde las 10 de la mañana, antojitos mexicanos, botana, alcohol, juegos y música en vivo. En esta ocasión hay un plus porque estarán jugando luchadores también; “La Bestia”, “La Pantera” va a estar muy bueno. Habrá mucha afición. Y pues imagínate verlos de luchadores y ahora agarrando un bate.

Rock, home runs y luchas

CH: ¿Quién tocará en este evento?

Pliego Villarreal: El sábado 30 de abril tocará Mc Luka y Yucatán a Go Go. Además habrá una lucha de Amazonas. El domingo 1 de mayo tocará Nortec.

CH: ¿Cómo se están preparando para el torneo?

Pliego Villarreal: Nos estamos rompiendo la madre, yendo a entrenar como locos. Lo que verán en estos juegos no es chiste, “no nos agarrarán de botana” vamos al todo contra todo a ganar ese campeonato.

Si te late la música, si admiras a estos ídolos del rock mexicano, pero si te gusta más el béisbol es la oportunidad perfecta para pasar un rato muy cool. ¡Ojo! Es un evento para toda la familia, lxs más chavxs, lxs señorxs y lxs chavorucxs.

Costo de los boletos: 200 pesos en butaca general, 160 en grada de jardín y 360 pesos en platea de campo.

Emblema: un festival para todos los gustos y generaciones