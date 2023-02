Los próximos 17, 18 y 19 de febrero el Carnaval Bahidorá regresará al estado de Morelos con su onceava edición.

Los próximos 17, 18 y 19 de febrero el Carnaval Bahidorá regresará al estado de Morelos con su onceava edición, como siempre en el Parque Natural Las Estacas, y llegará cargado con música, paisajes naturales y spots muy chidos para disfrutar.

Si ya tienes listos tus boletos, ahora es momento de que tomes en cuenta otros detalles para que vivas una experiencia increíble en el paraíso musical.

Esto es lo que tienes que saber antes de llegar a Bahidorá

Horarios

El viernes 17 las actividades comenzarán a las 7 pm y terminarán a las 4 am, el sábado 18 a las 12 pm y terminarán a las 8 am del domingo, y nuevamente el domingo 19 todo empieza a las 9 am y finalizará a las 2 am del lunes. Sin duda un festival para aquellos que se consideran de carrera larga.

Cómo llegar

Si te vas a lanzar con tus amigos, lo más fácil sería ir en auto, el lugar cuenta con un amplio estacionamiento para los visitantes.

El Parque Natural las Estacas está ubicado en Carretera Tlaltizapan-Cuautla, Bonifacio García 6-S/N KM, Tlaltizapán, Morelos. Así que llegando a Cuernavaca, deberás tomar la salida a Cuautla; cuando estés en Yautepec, toma la carretera hacia Tlaltizapán y sigue las señales a Las Estacas. Ten en cuenta que hay casetas durante el camino.

Pero si prefieres llegar en autobús, el festival cuenta con transporte oficial, el cual tiene un costo de $650 pesos por persona, con salidas el viernes 17 y el sábado 18 en diferentes horarios para que elijas el que más te convenga.

Mientras que para el regreso los días serán domingo 19 con diferentes horarios y lunes 20 de febrero únicamente a las 11 horas.

Aunque si quieres llegar por tu cuenta y en transporte, están los autobuses que salen de la Terminal Central de Autobuses Sur Taxqueña a Yautepec y al llegar tomas una combi a Tlaltizapán y de ahí otra al parque. O bien, en taxi desde la terminal de autobuses en Yautepec, hace 30 minutos y cobra $200, aproximadamente.

Tres días de mucha música, sol y diversión en Bahidorá

Sin duda, para su edición 11, el festival se rifó con el cartel, el cual traerá talentos que no te vas a querer perder. Y es que como cada año, Bahidorá llega con varias propuestas musicales bastante interesantes y frescas que se presentarán en alguno de los 5 escenarios que habrá.

Uno de los escenarios que definitivamente tienes que visitar es El Amate de Absolut, donde además de tener presentaciones muy chidas de música house, pop y más, contará con una iluminación increíble que te envolverá completamente en el mood del carnaval.

Además si te encuentras en El Amate te recomendamos estar al pendiente y con cámara en mano durante la noche porque Absolut tiene preparadas sorpresas únicas.

Pero eso no es todo, también tienes que visitar “Absolut Nights Smoky Shot”, una cabina en la que podrás tomarte fotos, ya sea solo o con tus amigos. Dentro de la cabina habrá humo y luces neón para lograr un efecto diferente y único en tus fotos, incluso habrá alas con luz led, inflables de piña, estación de make up y gemas para que le des el toque carnavalezco a tu look.

Tendrán varios drinks hechos con el Nuevo Absolut Nights Smoky Piña, pero definitivamente no te puedes ir sin probar el Smoky Shot, que va frío y escarchado con chilito. Promete robarse la noche e invitarte a vivir el sabor de nuevas experiencias.

Igualmente, en diferentes puntos del festival encontrarás espacios para tomar fotos súper cool con tu celular y con la opción de llevarte una foto instantánea de recuerdo.

Bahidorá también cuenta con diferentes propuestas artísticas y experiencias que vale la pena visitar, como el Circuito de Arte que se mezcla con la naturaleza, con propuestas de diversos artistas que puedes disfrutar.

Consejos útiles para pasarla cool en Bahidorá

A lo largo de tres días vivirás la experiencia de escuchar buena música en medio de paisajes verdes, un río cristalino en el que te podrás refrescar a la hora de más calor y un clima inmejorable que envuelve perfecto al festival.

Eso sí, durante el día recuerda utilizar bloqueador solar en cuerpo y rostro para protegerte de los rayos del sol y de no sufrir quemaduras, así que te recomendamos llevar bastante.

También no olvides empacar repelente porque en la noche los mosquitos están a la orden, y no querrás que la picazón interrumpa la diversión.

No está de más decir que lleves toallas extras y sandalias para que no hagan falta durante todo el fin de semana, y es que seguramente querrás refrescarte en el río más de una vez al día.

Como verás el Carnaval de Bahidorá promete regalarte un fin de semana único en compañía de tus amigos o esa persona especial, rodeado de naturaleza, mucha música y actividades interesantes.

Así que si vas al festival, no olvides darte una vuelta a la cabina “Absolut Nights Smoky Shot” para pasar un buen rato y probar una bebida deliciosa. Pero si eres de los que aún no tiene sus accesos y mueres por ir, nuestros amigos de Absolut tienen dos accesos dobles para regalar. ¿Cómo te los ganas? Muy sencillo, busca la publicación de esta nota en nuestra cuenta de Twitter y responde a ese tweet con una foto del outfit “más picosito” inspirado en Absolut Nights Smoky Piña, que llevarías al festival. Deberás etiquetar a @absolutmexico y a @chilango además, acompañar tu foto con el hashtag #AbsolutNights para que tu respuesta sea válida. El jurado Chilango elegirá los dos outfits más creativos para que se lancen al festival este fin de semana.

Ahora sí, con esta guía de lo que encontrarás en Bahidorá seguro lo vas a disfrutar al máximo