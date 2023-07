Los seguidores de Bad Bunny hicieron explotar las redes sociales este 4 de julio al recordar ‘A tu merced’, en la que menciona a Anuel AA.

Bad Bunny es tendencia en redes sociales este 4 de julio, como ocurre en esta fecha desde 2020, año en que lanzó el disco YHLQMDLG. Al parecer, los fans del boricua se empeñan en tener acción en este día en específico para cumplir con lo que dice la letra de “A tu merced”, rola de ese icónico álbum.

“Quiero jalarte ese pelito rubio/ Y darte en cuatro el 4 de julio”, rapea Bad Bunny en “A tu merced”, canción en la que también menciona a Anuel AA. El track fue producido por EZ Made Da Beat, Prida y Súbelo NEO.

Básicamente, todas las personas que no tienen con quién tener sexo este día le están pidiendo perdón al Conejo Malo.

Mañana 4 de julio, le vengo fallando a bad bunny desde q nací más o menos — Fausto (@Fausto_1590) July 3, 2023

lo siento Bad Bunny, otro año más solo el 4 de Julio — ‏ًً (@usercris11111) July 3, 2023

te falle bad bunny al parecer no me van a dar en 4 el 4 de julio 😔 — cami (@mcls____) July 3, 2023

Mañana ya es 4 de julio ,yo a bad bunny no le fallo ,voy o venis? — 𝑒𝓋𝑒 😉 (@_eevesilva) July 3, 2023

Otro 4 de julio que no le daré en 4 a nadie, perdóname Bad Bunny pic.twitter.com/5d6R9Ez8dX — KPININI (@kpininimemes) July 4, 2023

Por otra parte, algunos se justifican con “Un ratito”, tema del disco de Bad Bunny Un verano sin ti. “Con cualquiera no me acuesto, a cualquiera no le meto”, dice la letra de la canción en la que el rapero se muestra selectivo con respecto a sus parejas.

Perdón Bad Bunny este 4 Julio te fallare pero porque pic.twitter.com/RqxIWBuqvI — chei 🦦 (@sheylarca) July 3, 2023

este 4 de julio te fallaré bad bunny porque esas mierdas no se hacen con cualquiera — ❤️🌊☀️ (@essanbenito) July 3, 2023

Yo le falle a Bad Bunny hoy por que no le daré a nadie en 4 el 4 de julio, pero jamás le fallare en el verso de "con cualquiera no me acuesto,a cualquiera no le meto, ni le cuento mis secretos". — Ani✨ (@AnaMCari) July 4, 2023

Te puede interesar: Un estadio sin llenar y boletos clonados: Así fue el concierto de Bad Bunny en CDMX

¿Qué tiene que ver Anuel AA con Bad Bunny este 4 de julio?

Este 4 de julio que “A tu merced” es tendencia, además de Bad Bunny está sonando mucho el nombre de Anuel AA. Los puertorriqueños han dado de qué hablar durante años, ya que de repente se tiran aunque colaboren juntos, por lo que son un ejemplo perfecto de frienemies.

“Si te lo hago tan chulo, como Anuel a Karol G”, dice Bad Bunny en “A tu merced”, en referencia a la mediática relación de su colega con la cantante colombiana. Cabe destacar que Anuel AA colaboró en YHLQMDLG, e incluso acudió con su ahora exnovia a la selecta fiesta de Benito con motivo del lanzamiento del disco.

Sin embargo, muchos están recordando a Anuel AA debido a “Parasiempre”, colaboración de Bad Bunny para Dale, el nuevo disco de Tainy. En la rola claramente hace una tiradera hacia su colega, con quien lleva años peleándose por definir quién es el Rey del Trap y quién es el Dios del Trap.

Y es verdad que yo no pegué el trap

Yo no soy rey del trap, tampoco un dios del trap, no

Yo soy Bad Bunny y soy má’ grande que el trap



Mi música vendiéndose como el crack

El único que saca un disco y pega to’ los track’

El Conejo y Tainy son Kobe con Shaq Bad Bunny en “Parasiempre”

Letra completa y video de “A tu merced”, de Bad Bunny (YHLQMDLG, 2020)

Coro

Tengo par de babie’ explotándome el cel

Y yo pensando en ti, estoy a tu merced

Tú siempre está’ mojá’ y yo que tengo sed, eh

Dime qué vamo’ a hacer

Que tengo par de babie’ explotándome el cel

Y yo pensando en ti, estoy a tu merced

Tú siempre está’ mojá’ y yo que tengo sed

Ey, ey, ey

Verso



Y ella’ están buena’, pero tú ‘tás mejor

Traje pasto y alcohol

Por ti les picheo, las tengo en hold

Y yo detrás de ti como Usain Bolt

Y si quiere’ te busco en la Lamborghi

Si te lo hago te enchulo, como Anuel a Karol G

Quiere’ perreo, no balada

Tú ere’ una pitcher, pero yo estoy puesto pa’ la nueva entrada

¿Y qué? ¿Qué?

¿Qué quiere’ hacer? Yo hago lo que tú diga’

Ese culo e’ grande’ liga’, que Dio’ te lo bendiga

Y dime, ¿qué? ¿Qué?

¿Qué quiere’ hacer?, yo hago lo que tú diga’

Picheale a tu amiga, ey, ey

Coro

Porque tengo par de babie’ explotándome el cel

Y yo pensando en ti, estoy a tu merced

Tú siempre está’ mojá’ y yo que tengo sed, ey

Dime qué vamo’ a hacer

Es que tengo par de babie’ explotándome el cel

Y yo pensando en ti, estoy a tu merced

Tú siempre está’ mojá’ y yo que tengo sed

Ey, ey, ey

Verso 2

Yo sé que no ere’ fan del romanticismo

Y que está’ cansá’ de que esto’ cabrone’ te digan lo mismo

Moviendo el booty, no se va de ritmo

Punto die’, en la cama va a haber un sismo

Quiero jalarte ese pelito rubio

Y darte en cuatro el cuatro de julio

Mañana tengo examen, pero tú lo sabe’

Que si me llama’, no estudio

Puente



Mami, concédeme esta pieza

No somo’ na’, no somo’ na’, ey

Pero con un perreo se empieza

No sale’ de mi cabeza

Mami, concédeme esta pieza

No somo’ na’, no somo’ na’, ey

Pero con un perreo se empieza

No sale’ de mi cabeza, ey

Porque tengo par de babie’ explotándome el cel

Y yo pensando en ti, estoy a tu merced

Tú siempre está’ mojá’ y yo que tengo sed, ey

Dime qué vamo’ a hacer

Es que tengo par de babie’ explotándome el cel

Y yo pensando en ti, estoy a tu merced

Tú siempre está’ mojá’ y yo que tengo sed

Ey, ey, ey

Verso 2



Yo sé que no ere’ fan del romanticismo

Y que está’ cansá’ de que esto’ cabrone’ te digan lo mismo

Moviendo el booty, no se va de ritmo

Punto die’, en la cama va a haber un sismo

Quiero jalarte ese pelito rubio

Y darte en cuatro el cuatro de julio

Mañana tengo examen, pero tú lo sabe’

Que si me llama’, no estudio

Puente



Mami, concédeme esta pieza

No somo’ na’, no somo’ na’, ey

Pero con un perreo se empieza

No sale’ de mi cabeza

Mami, concédeme esta pieza

No somo’ na’, no somo’ na’, ey

Pero con un perreo se empieza

No sale’ de mi cabeza, ey

Para saber cómo sobrevivir a la CDMX, suscríbete a nuestro newsletter.