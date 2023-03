Cuando se trata de estilo, originalidad y sabor, Coca-Cola Creations nunca deja de sorprendernos. Y, esta vez, ha lanzado una increíble colaboración que les sacará una sonrisa a todas las motomamis de hueso colorado. Así como lo lees: hace unos días, se ha dado a conocer la nueva edición limitada con Rosalía, la cual te permitirá vivir una nueva y emocionante dimensión de sabor.

¿Todavía no te has dado la oportunidad de probar esta nueva experiencia de Coca-Cola Move? Aquí te contamos más detalles para que te lances por la tuya.

Todo sobre la colaboración de Coca-Cola Creations con Rosalía

“Chica, ¿qué dices?” Con su estilo único, poderosa voz y una trayectoria imparable, Rosalía continúa conquistando el mundo en compañía de su ejército de “bizcochitos”. Ahora, todo el poder de su música aterriza en el paladar gracias a su colaboración con Coca-Cola Creations para brindarles una nueva experiencia a nuestros sentidos.

Se trata de una edición especial de Coca-Cola Move que solo estará disponible por un tiempo limitado y que es una auténtica transformación de tu bebida favorita. Cuenta con un diseño inspirado en la autora de éxitos como Chicken Teriyaki, Saoko y La Fama; con esta presentación, busca celebrar su refrescante capacidad de reinvención junto al poder de la música.

Pero la experiencia de esta colaboración no termina allí, ya que también podrás escanear el código de tu lata para ingresar al hub de Coca-Cola Creations The Hub y disfrutar contenido exclusivo. En efecto, en este sitio tendrás la oportunidad de escuchar el nuevo sencillo de la artista “Lie Like You Love Me” y ver cómo la Inteligencia Artificial tiene el poder de transformar tus emociones en una pieza de arte digital personalizada.

Cabe destacar que Coca-Cola Move forma parte de Coca-Cola Creations, una celebración de las nuevas ideas y de la verdadera magia de esta bebida; a través de plataformas como su sitio, culturas e ideas, podemos vivir esta asombrosa experiencia de evolución y llevarla al siguiente nivel.

¿Dónde puedo conseguir mi lata de Coca-Cola Move?

Si no quieres quedarte sin probar esta experiencia de sabor y estilo, entonces acude a tu tienda de conveniencia favorita o a tu supermercado más cercano donde podrás encontrar esta edición limitada.

También se encuentra disponible en plataformas digitales como Amazon y Cornershop (además de OXXO, 7-Eleven, Walmart, Bodega, Circle K, Soriana, Chedrahui, Farmacias Benavides, FRAGUA, SIX y Modelorama).

Recuerda además que, a partir del 1 de marzo, puedes escanear el código QR de tu lata para ingresar al hub de Coca-Cola Creations y conocer el increíble contenido que Rosalía y tu bebida favorita han preparado para ti.

¡Ahora ya lo sabes, motomami! No te quedes sin tu Coca-Cola Move y sigue disfrutando tu poder de transformación con la música de Rosalía y tu bebida favorita.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON COCA-COLA