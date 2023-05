Además de Sailor Moon, podrás escuchar os temas de clásicos del anime como Dragon Ball, One Piece, Attack on Titan, Naruto y Candy Candy.

Anime Band es un proyecto conformado por músicos y cantantes especializados en covers de las canciones y bandas sonoras de las series más representativas del género como One Piece y Sailor Moon. La agrupación tendrá dos presentaciones próximamente en el Teatro Isabela Corona de la Ciudad de México y no te las puedes perder.

Además de Sailor Moon y One Piece, durante el evento también se interpretarán los temas de clásicos del anime como Dragon Ball, Attack on Titan, Naruto, Demon Slayer, Jojo’s Bizarre Adventure, Evangelion, Candy Candy, Ranma ½ y Guerreras Mágicas; así como los de algunos más recientes como Chainsaw Man, Beastars y Yuri on Ice!

“Creo que el anime nos cuenta grandes historias para gente de todas las edades. A lo largo de los años he ido a varios eventos de música de anime, pero siempre me quedé con ganas de ver algo como a mí me gustaría”, explicó Ricardo Herrera, productor del concepto, a Chilango. “No sólo es un concierto, es un espectáculo hecho para ir a cantar, gritar, llorar y salir emocionado”, agregó sobre el evento.

Como él nos explica, Anime Band no es ni una sinfónica ni una banda de rock o pop, pero sí incluye la participación de músicos profesionales egresados de instituciones como el Conservatorio Nacional de Música y la Facultad de Música de la UNAM. La canciones que se interpretarán en esta primera temporada cuentan con versiones en japonés y español, así como arreglos originales, mientras que el espectáculo se complementará con vestuario, escenografía, elementos digitales y algunos elementos sorpresa.

¿Dónde y cuándo escuchar en vivo a Anime Band en CDMX?

Lugar: Teatro Isabela Corona (Eje Central Lázaro Cárdenas 445, Col. Unidad Nonoalco-Tlatelolco)

Cuándo: 3 y 10 de junio, 19:00

Costo: $350-$850 (Gratis para algunos afortunados fans chilangos)

