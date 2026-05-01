Tijuana, donde todo pasa | dónde comer y beber rico

“Tijuana es como una casa en renta”, me dice un bartender en el Aruba. “Basta con hablar con la gente, casi nadie tiene una familia que lleve años arraigando generaciones”. La vida habitando esta ciudad suele ser pasajera. Están quienes llegan para cruzar la frontera e inician una vida del otro lado; quienes no lo logran y esa estancia temporal se alarga hasta que deciden volver a su tierra de origen; quienes lo lograron y los regresaron, pero su familia sigue del otro lado.

“Pregúntales, todos te van a decir que vienen de Veracruz, Chiapas, Jalisco, Michoacán. Viven aquí, pero esperando irse. Pagan por una casa aquí, pero trabajan todo el día en San Diego”, confiesa el bartender de Aruba Day Drink Bar, actualmente el mejor de Tijuana, según la lista North America’s 50 Best Bars.

Para alguien que vivió mediáticamente el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, Tijuana era un lugar que sonaba sombrío porque fue en el barrio de Lomas Taurinas donde todo ocurrió mientras sonaba la “La culebra”, de Banda Machos. Pero por esos años, Los Simpson también dijeron que Tijuana era “la ciudad más feliz del mundo”. Después de visitarla, decido quedarme con la segunda.

La playa de Tijuana y la frontera con Estados Unidos.

Tijuana es esa ciudad que sabe, se escucha, huele y se siente a frontera. Aquí se hila el español con el inglés. Se piensa que hace calor porque el sol se ve candente, pero el viento es frío, impetuoso y a veces es más poderoso que el sol. La playa es tranquila; el agua fría evita que haya tantas personas en el mar, pero hay música de banda, venta de chicharrones, mariscos y, llegando a la frontera con Estados Unidos, es imposible no quedarse mirando el enrejado que delimita el fin de nuestro territorio entre agua salada y arena. Es la esquina continental más al noroeste del país y de toda América Latina.

Comer con la vista y los ojos

Si de cultura hablamos, de Tijuana amamos la música: Nortec, Julieta Venegas, Los Tucanes, Vanessa Zamora… El Centro Cultural Tijuana (Cecut) es el epicentro del arte: teatro, danza, pintura, escultura, cine. Cerca de la frontera hay arte callejero que se mezcla con postes de luz tapizados de anuncios de personas desaparecidas; las grapas que sostienen esos papeles se amontonan unas con otras de tantos que se buscan y se han dejado de buscar entre un lado y otro.

Centro Cultura Tijuana, mejor conocido como Cecut. Postes con letreros de personas desaparecidas en Tijuana Plaza de Santa Cecilia

La vida nocturna se acerca a la frontera. Para muestra está la Plaza Santa Cecilia, un corredor comercial, cultural y gastronómico donde la música de mariachi se mezcla con los bares, cantinas, hoteles de paso, souvenirs y el comercio ambulante. El color de México es lo que literalmente se viene a ver aquí.

Si de comida se trata, hay que explorar la cocina BajaMed, que combina ingredientes típicos de la región con influencias mediterráneas y asiáticas: una buena opción para probar lo local. La famosa ensalada César nació en esta tierra, en el Hotel Cesar’s; la birria de res alimenta en muchos puestos callejeros, los mariscos son frescos y los tacos de asada son gigantes y gloriosos. Pasé una semana comiendo solo en lugares a pie de calle y me olvidé de la lista de restaurantes que tenía anotados. No hizo falta, pero sí se necesitará otra visita.

¿Dónde comer y beber en Tijuana?

Aunque es una experiencia religiosa irse a meter a una cantina o bar popular en Tijuana, también lo es darse un gustito y probar los cocteles más chidos del condado. Y si de comida se trata, van estos lugares que son garantía de calidad.

Aruba Day Drink

Se come bien abundante y se bebe mejor. Kevin Tocino es la estrella del lugar: ha creado tragos como el Fruity Palooza, que mezcla el sotol con cachaça, licor de coco, frutas tropicales y está decorado con Froot Loops. Sí, cereal, ¡y sabe delicioso! La carta de alimentos es botanera y las tostadas de atún son gigantes. Si ves a Kevin, hazle la plática, nadie como él para amar a Tijuana.

Andrés Quintana Roo 2106, Zona Este, Tijuana, Baja California, dom–mié: 14-22 h, jue–sáb 14-0 h, IG: @arubadaydrinkbar

Minimal

El nombre describe el mood de este bar, pero los tragos presentan combinaciones que son una fiesta para el paladar. Tienen reinterpretaciones de clásicos como el Mojito, con matcha; o la Paloma, con toronja y palo santo; pero lo mejor es ir a los de la casa como Piñata, con mezcal, piña y tamarindo. Es sencillez bien ejecutada.

Ensenada 2269, Cacho, Tijuana, Baja California, lun-mié: 18-1 h, jue-sáb: 18-2 h, dom 17-23 h, IG: @minimal.cocktailbar

Tacos La Pasadita de la 20

La fama de los tacos de Tijuana la puedes comprobar aquí. El humo de la parrilla con bisteces jugosos, los tazones repletos de guacamole y la masa para las tortillas recién hechas no dejan mentir sobre la calidad de estas maravillas culinarias. La sensación son los de asada, pero los de pastor también son memorables.

El Chorrito 12745, 20 de Noviembre, Tijuana, Baja California, lun-dom: 18-0 h, IG: @tacoslapasaditadela20

Carreta Los Compadres

Si buscabas una carreta de tacos de mariscos, esta es. Debes llegar temprano porque se acaba y a las tres de la tarde se van. Todo lo que pruebes aquí estará fresco y delicioso, pero recomendamos los tacos de pulpo enchilado y el Titán: pulpo, camarón y tocino. Hay burritos, sopas y tostadas. Cocina abundante y bien sazonada.

20 de Noviembre 12361, 20 de Noviembre, Tijuana, Baja California, lun-dom: 9-15 h, IG: @carreta_los_compadres