La historia de cinco pulquerías abiertas en CDMX que resisiten a la pandemia de covid. ¿Qué medidas han tomado?, ¿cuáles son?

Conforme pasan las semanas, esta ciudad monstruo se adapta cada día más a la nueva normalidad, una que implica el uso permanente el cubrebocas, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social y el confinamiento en la medida de lo posible. Es en este escenario en el que restaurantes, bares, cafeterías y, por supuesto, pulcatas se adaptan para sobrevivir. Esta es una selección de cinco pulquerías abiertas en CDMX y que resisten a la pandemia de covid-19.

El pulque es una tradición que ya se encontraba al borde de la desaparición. Sin embargo, varios proyectos —entre ellos el Museo del Pulque— han abogado por su rescate. La pandemia de covid-19 agravó esa situación; sin embargo, el pulque resiste.

Si le vas a caer a cualquiera de estos templos pulqueros, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Lávate las manos al llegar y antes de irte.

Lleva gel antibacterial (70% alcohol).

Si estás en lugares cerrados, usa siempre el cubrebocas; retíralo solo para beber.

Si te sientes más seguro llevando tu vaso, hazlo.

Considera hacer tus compras de pulque para llevar.

El Templo de Diana

“Todo asno descarriado siempre vuelve al bebedero”.

De los espacios pulqueros con más tradición en el sur de la ciudad. En estos tiempos ofrecen cuatro opciones bien chidas: el curado de flor de cempasúchil, tuna, mandarina y, no podía faltar, “el covid” (lleva guayaba, limón, apio y unos toques de cereza, la mera vitamina C). Los sabores de cajón son apio, mango, cacahuate, ostión, coco, yerbabuena; todos preparados al momento. Rifan. Para acompañar, hay botanas, tacos placeros de chicharrón con salsa molcajeteada y quesadillas fritas de sesos.

Dirección: Av 5 de Mayo 65, Santa Crucita, Xochimilco

Servicio a domicilio: no

Horarios: lun-dom: 10-20 h

Cuánto: $25-75

Facebook: eltemplodediana1

El Tlachicolero Urbano

“Válgame San Pantaleón y San Judás Macabeo, qué diablos tendré en los ojos que puros pulques veo”.

Otra rifada entre las pulquerías abiertas en CDMX. Además de ofrecer curados de varios sabores, como tamarindo, guayaba, jamaica o mango, el Tlachicolero Urbano es una gran oportunidad para aprender sobre el proceso de elaboración de esta gloriosa bebida prehispánica.

Puedes ambientar la experiencia jugando y apostando unos medios litros con la rayuela, mientras le entras a los pulques, curados y también a lso chapulines, cueritos o tlayudas preparadas. No te vayas sin echarle un ojo y tomarte una selfie con el mural sobre la historia del pulque que el mismo tlachicolero pintó.

Dirección: Los Pirules, Doce de Diciembre, Iztapalapa

Servicio a domicilio: no

Horarios: lun-jue: servcio para llevar 10-18 h; vie-dom: 10-18 h

Cuánto: $30-$150

Las Mina de Don Abel

“Sirviendo y pagando”.

¿Cuándo fue la última vez que tomaste un pulque a los pies de una mina? Pues acá podrás vivir esa experiencia a la par de ver carnales practicando artes circenses como un monociclo de dos metros y medio.Desde el patio de esta pulcata podrás observar la mina del volcán extinto Yohualixqui (lugar redondo), el cual tiene una altura de 2 mil 420 metros. La pandilla ubica este espacio como la pulquería de los meros valientes, pues no cualquiera se rifa a llegar hasta allá.No dejes de observar de qué están hechas las bancas de este espacio, te vas a llevar una sorpresa.

Dirección: Providencia 47, Lomas de San Lorenzo, Tláhuac

Servicio a domicilio: no

Horarios: lun-dom: 8-20 h

Cuánto: $25-$75

Facebook: lasminaspulqueria

Pulquerías abiertas en CDMX: El Copetes

“Para las heridas de afuera un parchesito, para las heridas de adentro un curadito”

El Copetes es un carnal egresado de la licenciatura en Informática por el Politécnico Nacional que, desde hace un par de años, se puso las pilas y atendió las necesidades pulqueras de su barrio San Lorenzo Tezonco.

Acá los sabores cambian de acuerdo con el día, pueden ser tamarindo, cereza, nuez, coco, mango, piña, nescafé, chocolate, mazapan, avena o arándano (entérate cuales son a través de Facebook), pero de cajón siempre tiene natural agrio y dulce.

Lo chido de este pulcata es que los fines de semana tienen DJ en vivo, para que la banda se la pase agustín y con tenis. Si andas cerca tienen servicio para llevar.

Dirección: Calle Independencia 24, San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa

Servicio a domicilio: solo para llevar

Horarios: lun-vie: 15-22 h; sáb-dom: 12-22 h

Cuánto: $20-$60

Facebook: Pulques El Copetes

La Pirata

“Agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas… con la cola entre las patas”.

Esta clásica pulcata se transformó como lo piden estos tiempos. Don Santiago habilitó el modo “autopulque”, es decir, te atiende directamente en tu automóvil. Si vas a pie, también aplica. ¿Qué pedir? De cajón siempre hay de avena, pero tratan de cambiar a diario los sabores. Los famosos son de guayaba y limón. ¡Lánzate por unos pulques! Solo recuerda que por el momento no hay consumo en el lugar.

Dirección: 13 de Septiembre & 12 de Diciembre, Escandón II Secc, Miguel Hidalgo

Servicio a domicilio: no, solo para llevar

Horarios: lun-dom: 9-18 h

Cuánto: $25-$75

Facebook: Pulques La Pirata