Muestra 79 de la Cineteca Nacional: cine para mirar el mundo (y cuestionarlo)

Por Emiliano Escoto

Como cada año, la Cineteca Nacional se llena del cine más reconocido del panorama contemporáneo con la Muestra Internacional de Cine. Para esta edición 79 se reunirán 14 películas provenientes de distintas latitudes del mundo, incluyendo México, Francia, China, Islandia, Palestina, España, entre otras.

Las pantallas de los recintos más importantes para el séptimo arte en la CDMX se abrirán a obras que no sólo representan lo más destacado del cine actual, sino distintas miradas para entenderlo: desde propuestas narrativas tradicionales hasta ejercicios radicales en lo formal.

Convive el trabajo de figuras como la cineasta argentina Lucrecia Martel, una de las voces más influyentes del cine latinoamericano; el ya legendario cineasta filipino Lav Diaz, referente indispensable del cine de autor a nivel mundial; el español Albert Serra, reconocido por su radical propuesta estética o el cine de Bi Gan, exponente de la valentía formal en el cine chino.

También se proyectará Memorias del subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea, obra fundamental del cine cubano que emplea fragmentos documentales, sonidos grabados de conferencias, cameos y elementos literarios que se entrelazan para dar cohesión a un experimento cinematográfico que, en sí mismo, fue tan revolucionario como la historia de su país.

La Muestra 79 Internacional de Cine se lleva a cabo del 26 de marzo al 12 de abril en la Cineteca Nacional México (Xoco); del 3 al 23 de abril, en la Cineteca Nacional de las Artes y la Cineteca Nacional Chapultepec; del 6 al 19 de abril, en el Cinematógrafo del Chopo; y en el Centro Cultural Universitario (CCU UNAM) en distintas fechas a lo largo de este mes.

Posteriormente, la programación también formará parte del Circuito Cineteca, extendiendo su alcance a diversos espacios culturales del país. Te dejamos una lista de las imperdibles que Chilango Diario propone para pasar las primeras tardes de este mes.

Resurrection

Después de la magistral Kaili Blues, y el hipnótico ejercicio sensorial de Largo viaje hacia la noche, se estrena en México el tercer largometraje de Bi Gan, quien en esta ocasión establece una historia situada en un mundo donde la humanidad ha descubierto la inmortalidad, pero para alcanzarla ha sacrificado los sueños.

En este entorno distópico, el protagonista intenta huir desplazándose entre distintas épocas que, en conjunto, funcionan como un recorrido por la historia del cine. Del expresionismo alemán al cine noir, la película construye un tejido visual donde cada referencia no es sólo homenaje, sino una reflexión sobre la capacidad del cine para reinventar la experiencia del tiempo.

Mientras es perseguido por un cazador (un moderno blade runner interpretado por la reconocida actriz Shu Qi), el protagonista encarna una resistencia que pasa por la imaginación. En ese sentido, la película puede leerse también como una defensa del sueño (y del cine mismo) como último espacio de libertad.

Una pieza destacable dentro de la muestra que, pensando el cine como un viaje transdimensional, amplía las posibilidades de percepción y consolida a Bi Gan como uno de los referentes más sólidos del cine de exploración formal contemporáneo.

Título en idioma original: Kuang ye shi dai

Dirección: Bi Gan

Países de producción: China-Francia, 2025

Cortesía: Cineteca Nacional

Magallanes

Con Gael García Bernal como protagonista, esta película sigue a Fernando de Magallanes en su expedición hacia el sudeste asiático tras convencer a la Corona española de financiar su viaje.

El relato, estructurado en tres actos, se despliega como una travesía que empuja progresivamente al explorador hacia el límite físico y mental, en medio de enfrentamientos constantes con los pueblos originarios.

El inconfundible estilo de Lav Diaz, marcado por la duración extendida y el uso de planos contemplativos, encuentra aquí una alianza particularmente potente con la producción de Albert Serra y la fotografía de Artur Tort.

La película no busca exaltar la figura histórica, sino desmitificar: en lugar de la épica tradicional, construye una mirada que enfatiza la obsesión, la violencia y las tensiones coloniales. En ese sentido, se inscribe en una lectura crítica del pasado que dialoga directamente con discusiones contemporáneas sobre colonialismo y representación.

Título en idioma original: Magalhães

Dirección: Lav Diaz

Países de producción: Portugal-Filipinas-Francia-España-Taiwán, 2025

Cortesía: Cineteca Nacional

Memorias del subdesarrollo

Nombrada por algunos como la mejor película cubana de todos los tiempos, propone una exploración profunda de la contradicción entre la ideología revolucionaria y la práctica burguesa (no importa el tipo de revolución, los poderosos siempre se quieren mantener ahí).

A través de su protagonista Sergio Carmona, la película articula una mirada crítica que no se limita al contexto histórico, sino que apunta a una condición más amplia: la dificultad de sostener una coherencia entre pensamiento y acción.

Como él mismo sugiere en uno de los fragmentos más recordados, en medio del caos, “las palabras se devoran las palabras”, dejando al individuo en un estado de parálisis donde la lucidez no necesariamente se traduce en transformación.

Uniendo material de archivo con valientes movimientos de cámara y un ensayo fragmentado que va develando la contradicción de un personaje siempre vigente, esta película es imperdible y sigue interpelando al espectador.

Dirección: Tomás Gutiérrez Alea

País de producción: Cuba, 1968