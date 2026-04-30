¿Ludoteca o biblioteca infantil? Aquí te van opciones en CDMX para disfrutar con los peques

Por Aline Suárez del Real Islas

Hoy se celebra el Día del Niño y la Niña, pero en la CDMX cualquier pretexto es bueno para consentir a los peques todo el año. Más allá del típico convivio escolar, la ciudad está repleta de opciones para pasarla increíble en familia.

Entre parques, museos, conciertos y spots para comer rico, aburrirse no es opción. Pero si lo que buscas es un plan más relajado, que además deje algo de aprendizaje, las ludotecas y bibliotecas infantiles son un must.

Hay de todo: desde espacios gratis hasta lugares con costo por hora o por actividad. Están regadas por toda la ciudad y la mayoría abre de martes a domingo, así que seguro encuentras una cerca.

¿Ludoteca o biblioteca infantil? Va la diferencia

En comparación con la escuela, en la ludoteca se enseña por medio del juego, la expresión artística, talleres y actividades donde tocar, experimentar y crear es la clave. Aquí se aprende jugando, literal.

Las bibliotecas infantiles van más allá de sólo ser un sitio con libros para peques. También enseñan a convivir en un espacio compartido: mantener cierto orden, bajar el volumen (aunque no tan estricto como en las de adultos) y descubrir el gusto por la lectura.

Además, el acomodo de los libros suele ser diferente, dejando a la vista la portada y no el lomo para que los niños y niñas identifiquen más fácilmente el título, ya sea por las letras o por los dibujos.

Otra diferencia es que las mesas y sillas están pensadas en el tamaño de las infancias, normalmente hay mesas en círculo y en algunas bibliotecas podrás encontrar sillones y hasta tapetes y colchones para que se acuesten a leer.

Si ya te latió la idea de compartir un momento lúdico, educativo y divertido con tus hijos, aquí te enlistamos seis bibliotecas y ludotecas imperdibles de la ciudad.

Ludoteca de la Biblioteca de México

El edificio ubicado en el centro de la ciudad, y que originalmente fue una fábrica de tabaco, es ahora una biblioteca y hemeroteca, y tiene también una ludoteca infantil.

Aquí los niños de hasta cuatro años pueden explorar en compañía de sus papás y jugar con los juguetes didácticos que tiene el espacio. Cuenta también con resbaladilla, cubos gigantes acolchados, juguetes para juego de roles y algunos libros de texturas. Además tiene una bebeteca, que es un área con libros específicos para este rango de edad.

Para los niños y niñas más grandes, además de una amplia biblioteca infantil, hay un espacio donde pueden hacer su tarea y una sala de cómputo para navegar en internet. Lo mejor: este espacio y casi todas las actividades que ofrece son gratuitas.

Dónde: Plaza de la Ciudadela 4, col. Centro

Espacio infantil del Universum

Este museo de la UNAM se ha convertido en el principal referente de la difusión científica y tecnológica y un espacio para acercar a niños y jóvenes a la ciencia de forma interactiva.

Además, cuenta con un espacio que fue diseñado para niños de hasta ocho años. El material y las actividades de esta sala están pensadas en enseñar conceptos de ciencia complejos de un modo divertido y accesible.

Regularmente hay guías para que la experiencia sea muy enriquecedora. Si bien no es gratuito, pues se paga la entrada del Universum, tiene un costo muy accesible y hay descuentos para la comunidad UNAM y estudiantes y maestros externos.

Dónde: Circuito Cultural de Ciudad Universitaria

Centro Cultural Bella Época – Cine Lido

Aquí hay una librería que también es biblioteca. Tus peques pueden hojear y disfrutar los libros antes de decidir si los compras. Tienes cojines y sillones, y está permitido simplemente recostarse.

La selección y variedad de libros infantiles es de las mejores, y hasta los papás terminan disfrutando y emocionándose con las ediciones tan bonitas que puedes encontrar. Los fines de semana hay cuentacuentos y proyecciones de películas.

Dónde: Av. Tamaulipas 202, col. Hipódromo

Ludoteca Lele

El nombre de este espacio es en honor a la muñeca tradicional Lele. Se ubica en el Faro de Aragón y su variedad de eventos lo convierte en una de las mejores opciones de aprendizaje, diversión y acercamiento a la cultura al norte de la capital. Su ludoteca cuenta además con una gran variedad de juguetes al alcance de los peques.

Apenas acaba de cumplir su tercer aniversario y ya se ha convertido en el lugar preferido de las familias de la zona por sus actividades que incluyen talleres, cine, funciones de circo, juegos al aire libre y hasta funciones de lucha. Casi todas las actividades son gratuitas o de bajo costo.

Dónde: Avenida 517 s/n, col. San Juan de Aragón, Primera Sección

Ibby México

Cuenta con una de las bibliotecas más completas para las infancias. Tiene libros en inglés y en braille y un área especializada con volúmenes en otros idiomas. En sus más de 30,000 ejemplares seguro encuentras uno que atrape a tu hijo.

La biblioteca está pensada totalmente en los niños y niñas y para nada esperan que se queden quietos y en silencio cuando están leyendo algo que les emociona. Así que si quieren cantar, leer en voz alta o expresar cuánto les gustó un cuento, aquí está permitido. El lugar pertenece a una asociación civil cuyo eje principal es la promoción de la lectura en la infancia.

Dónde: Goya 54, col. Insurgentes Mixcoac

Biblioteca Vasconcelos

No podía faltar en la lista. Además de ser la más grande de México, es también reconocida por su arquitectura. Su área especial para las infancias es de las más completas, además de que cuenta con un espacio de ludoteca para los bebés y libros acomodados en cajones para que ellos puedan acceder fácilmente.

El área infantil tiene sillones y mesitas y una variedad de libros clasificados en literatura, poesía, ciencia, terror, naturaleza, entre otros. Si prefieres estar al aire libre, tiene un espacio para que tus peques lean mientras se sientan en el pasto. Puedes tramitar tu credencial de la biblioteca para llevarte los libros a casa y leerlos con calma.

Dónde: Eje 1 Norte s/n, col. Buenavista