Frozen con orquesta en vivo: el plan perfecto para Día del Niño en CDMX

🎶 ¿Y si hacemos un muñeco?… 🎶 Si ya traes esa canción de Frozen pegada desde que leíste esto, tenemos buenas noticias: ya hay plan para el Día del Niño y la niña este 30 de abril en CDMX.

Se trata de Frozen con orquesta en vivo, una experiencia que lleva la película a otro nivel: la verás en pantalla gigante mientras una orquesta interpreta en vivo toda su música. Sí, desde “Libre soy” hasta los momentos más épicos.

La cita es en el Auditorio Nacional el 30 de abril a las 18:30 horas, en una función pensada para que niñas, niños y adultos la pasen igual de increíble.

¿De qué trata Frozen y por qué sigue siendo tan importante?

Frozen cuenta la historia de Elsa y Anna, dos hermanas que viven en el reino de Arendelle. Elsa tiene poderes mágicos para crear hielo y nieve, pero tras un accidente decide aislarse del mundo por miedo a hacer daño. Anna, en cambio, emprende un viaje para encontrarla y demostrar que el amor, en todas sus formas, es más fuerte que el miedo.

Desde su estreno, la película se volvió un fenómeno global. No solo por sus canciones (sí, todos cantamos “Libre soy”), sino porque cambió la forma de contar historias en Disney: aquí no hay príncipe salvador, sino vínculos familiares, independencia y emociones reales.

Por eso sigue conectando con nuevas generaciones. Porque más allá de la magia, habla de identidad, valentía y amor propio.

Así será Frozen con orquesta en vivo en CDMX

Este evento mezcla cine y música en un formato que se siente totalmente distinto. No es solo ver la película: es vivirla y con música creada por artistas mexicanos con un talento sin igual como lo es la Orquesta Sinfónica de Minería.

Mientras la historia avanza en pantalla, la Minería Pops de la Sinfónica de Minería interpreta cada pieza musical en tiempo real, lo que hace que todo se sienta mucho más intenso y emocionante.

Los momentos más icónicos, las canciones, las escenas emotivas, los clímax se transforman gracias al sonido en vivo. Es como redescubrir Frozen por primera vez, pero con una potencia brutal.

Un plan perfecto para celebrar el Día del Niño

Si estás buscando algo especial para este 30 de abril, este plan tiene todo: es mega familiar, cultural, divertido y puedes adentrar a los más peques al universo de la música sinfónica.