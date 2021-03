Aztlán y Six Flags: la inauguración del primero y la reapertura del segundo prometen toda una gama de diversión para los chilangos.

Aunque todavía no podemos disfrutar de los parques de diversiones, en 2022 la batalla se pondrá reñida. Y es que nacerá un nuevo proyecto en Chapultepec que le apostará a la mitología y tradiciones mexicanas. ¿Qué tan diferentes serán Aztlán y Six Flags?

La nostalgia detrás de estos dos parques

Definitivamente, nada se comparará con La Feria de Chapultepec. Se inauguró desde 1964 y pasó por varias transformaciones. Aunque había perdido su encanto en los últimos años, sus más de cinco décadas escondían un montón de anécdotas chilangas.

Y es que no podemos olvidar sus juegos clásicos como La Montaña Rusa, El Ratón Loco o La Casona del Terror. Además, no importaba si ibas con los amigos, la familia o la pareja, siempre se pasaba un buen rato en este lugar.

Pero desde inicios de los 80, La Feria comenzó a tener un rival muy fuerte. El sur de la CDMX vio el nacimiento de Reino Aventura. Este sitio marcó la infancia de muchos chilangos conquistando con su mascota, el dragón Cornelio, y sus juegos extremos.

Pero en 1992, ganó mucha más fuerza al convertirse en la casa de la orca Keiko (sí, la de la película Liberen a Willy) por un par de años. De hecho, todo el mundo fue a despedirse de este animal cuando se anunció su partida hacia Estados Unidos en 1995.

Sin embargo, en 1999 se dio a conocer que Premier Parks había adquirido este parque y que lo transformaría en Six Flags México. Desde su apertura en el 2000, no hubo marcha atrás y este sitio se convirtió en el parque preferidos de todos.

El triste desenlace de La Feria de Chapultepec lo tenemos muy fresco. Pues el sitio cerró y perdió su licencia luego de un accidente fatal en uno de sus juegos mecánicos en 2019.

Aztlán y Six Flags: parecidos y diferencias

Ubicaciones y precios

Como ya sabes, Aztlán se ubicará en el terreno donde estaba La Feria de Chapultepec, en la Segunda Sección del Bosque, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El Gobierno de la CDMX ha prometido que este parque contará con precios accesibles para todo el público. Por lo que no tendrás que romper el cochinito cada que quieras visitarlo.

Antes de que La Feria cerrara, el parque ofrecía cuatro tipo de entradas: Pase Mágico a $150, Pase Platino a $230, Pase Vip a $399 y el Ventura Pass de $699. ¿Será que Aztlán tenga precios parecidos?

Foto: Six Flags México

Por otro lado, Six Flags México es la opción perfecta al sur de la CDMX. Se ubica en la alcaldía Tlalpan, en kilómetro 1.5 de la Carretera Picacho-Ajusco. Aunque no a todos los chilangos les queda cerca, hay muchas maneras de llegar.

Antes de la pandemia, el boleto de entrada rondaba los $650. El pase anual, tenía un costo muy parecido, aunque había muchas promociones durante el año. Para su reapertura en octubre, lanzó promociones con el 50% de descuento.

Aunque claro, hay que tomar en cuenta que en Six Flags además tienes que pagar por el estacionamiento, comida dentro del parque y algunos juegos.

Superficie

Si comparamos Aztlán y Six Flags en cuanto a espacio, queda claro que el parque al sur de la CDMX es considerablemente más grande.

Ocupa un predio de 450,000 metros cuadrados (45 hectáreas), aunque solo un poco más de la mitad del terreno está ocupada por construcciones. Para “facilitar” su recorrido, todas las atracciones están divididas en pueblos: mexicano, polinesio, francés, vaquero, suizo y Villa Hollywood. Aunque también cuenta con las zonas infantiles Bugs Bunny Boomtown y DC Super Friends.

Fotos: Gobierno de la CDMX.

Por otro lado, Aztlán transformará los 59,734 metros cuadrados (unas 5.9 hectáreas) que ocupaba La Feria de Chapultepec. El proyecto es realizado por Mota Engil, México y Thor Urbana Capital.

Cuando se anunció el proyecto, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum comentó que este parque “es el compromiso de que va a ser uno de los mejores parques de diversiones de todo el mundo”.

Temática

Esta es una enorme diferencia entre Aztlán y Six Flags. Pues el nuevo parque será un homenaje a la cultura de la CDMX.

Se supone que todas sus atracciones funcionarán para difundir las costumbres, cultura e historia de la CDMX. Y no, no creas que por tener contenido de cierta manera educativo será aburrido.

Por otro lado, Six Flags es una mezcla de varias cosas. La decoración de cada zona alude a la cultura mencionada. En el Pueblo Vaquero puedes sentirte en el Viejo Oeste.

Pero la neta es que a todos nos fascina que tengan juegos temáticos de los héroes de DC. Y también, los pequeños agradecen las atracciones basadas en los Looney Tunes.

Atracciones

Aunque todavía faltan muchos detalles por definir, ya se adelantaron algunas atracciones y juegos del parque de diversiones Aztlán.

Contará con algunas atracciones interactivas de última generación. Una de ellas es Vuelo en el tiempo, en la que con pantallas gigantes y visores verás la evolución de nuestra ciudad desde su nacimiento hasta la actualidad.

Y sí, también habrá juegos mecánicos para todos los gustos: intensos, moderados e infantiles. Ya se ha hablado de una que se llamará Popo e Izta, que tratará la leyenda de los volcanes con una montaña rusa tipo boomerang.

Foto: Gobierno de CDMX.

Igualmente, podrás subirte a unas sillas voladoras y también sentir la adrenalina con el Vuelo de Quetzalcóatl. ¿Y qué pasará con la Montaña Rusa? Aunque ya no funcionará, se tiene pensado mantener parte de su estructura para usarla como decoración.

Al mismo tiempo, se adaptará una rueda de la fortuna de 50 metros de altura para que sea la Rueda de los Barrios. Cada canasta será decorada con diseños inspirados en los distintos barrios chilangos.

Aztlán y Six Flags no serán tan diferentes. Pues este último explota la popularidad de superhéroes estadounidenses y Aztlán hará lo propio con ídolos de la cultura mexicana. Para eso, habrá un área especial dedicada a los grandes de la Lucha Libre.

Y por si eso no fuera poco, también contará con una carpa que servirá de homenaje a los cómicos de la época de oro nacional.

De Six Flags todos amamos los juegos de DC, como las clásicas montañas rusas Batman: The Ride y Superman: El último escape, que es la más alta y rápida del parque. También están otros juegos mecánicos como Super Girl Sky Flight, que es una especie de torre con sillas voladoras; Wonder Woman Coaster, que te pone de cabeza; las montañas familiares The Joker y The Dark Knight Coaster; y la atracción interactiva Justice League-Battle For Metropolis 4D.

También hay otras atracciones que nunca pasan de moda: La Medusa, que es la primera montaña rusa híbrida en México y la segunda más alta y rápida del parque. Otros clásicos son el Boomerang, la torre Kilauea y el Huracán.

Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro

Antes de la pandemia, Six Flags lanzó su nueva atracción: CraZanity. Se trata de un enorme péndulo que llega a elevarse más de 50 metros y alcanza una velocidad de 120 km/hora.

Muy pocos pudimos disfrutar de esta locura, por lo que será la gran atracción del parque cuando reabran nuevamente.

Aperturas

Tristemente, todavía falta para que podamos disfrutar de Aztlán y Six Flags al mismo tiempo. Esto se debe a que el nuevo parque de diversiones todavía no comienza con su construcción.

Fotos: Gobierno de la CDMX.

Además, se tiene planeado que tenga una apertura en tres etapas. Y si todo sale bien, la inauguración de la primera sucederá a mediados de 2022. La segunda etapa quedará para finales de 2022 y finalmente podrás disfrutar de todo su esplendor hasta principios de 2023.

Afortunadamente, en unas cuantas semanas podrás regresar a Six Flags. Este parque solo espera las indicaciones del Gobierno de la CDMX para reabrir sus puertas.

Foto: Cortesía Six Flags

Recordemos, que en octubre del 2020 tuvo una reapertura en semáforo naranja y contaron con toda una serie de medidas sanitarias para asegurar la salud de los asistentes.

