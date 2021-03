Solteros en Semana Santa es sinónimo de diversión y más si aplicas la de ir a estos museos, galerías, bosques, obras o recorridos.

Planes para solteros en Semana Santa, con poco dinero, en la CDMX (o cerca de ella) y qué, además, sean seguros. Suena difícil, lo sabemos, pero no es imposible. Checa esta mini guía para salir de la rutina, si puedes y tienes un pequeño descanso, claro está.

Senderear

Muchos chavorrucos y adultos modernos han decidido recuperar los espacios verdes y los bosques en la CDMX o muy cerca de ella. Aire libre, montaña y vegetación son la mezcla ideal en estos espacios que te harán olvidar el confinamiento por 10 minutos.

Nosotros andamos en la Presa Madín, Ajusco, Marquesa y Desierto de los Leones porque nos encanta caminar, acampar y comer rico al aire libre. En esta nota te habíamos contado dónde comer por allá, pero si le picas más abajo verás la lista de bosques que están muy bien para ir de a solapa.

Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro

Teatro individual

Ya sea que quieras salir a escuchar la voz de Marina de Tavira mientras te sumerges en tu propia versión de Ensayo sobre la ceguera o ver una obra desde la comodidad de tu sala con una copa de vino en mano, ambas opciones son para ti.

Blidness es única en su tipo. Es una puesta en escena que incluye elementos sonoros y lumínicos que, además, sigue los lineamientos de distanciamiento social entre los asistentes. Así que si amas tu espacio personal y el arte, es la mejor opción.

Horarios: Viernes 18:00 y 20:00 horas, sábado y domingo 16:00, 18:00 y 20:00 horas. Lee aquí nuestra reseña.

Dónde: Teatro de los Insurgentes

Cuánto: $850

Foto: Blindness México

Monet o Da Vinci: da igual, ve a solas

Monet Experience y los impresionistas, de acuerdo con los organizadores, es una experiencia de inmersión sensorial que te adentrará a la obras de Claude Monet.

Por otro lado, está Van Gogh Alive – The Experience, la exposición multimedia que le ha dado la vuelta al mundo y que en la pandemia se quedó en nuestro país, sigue en el Monumento a la Madre, para que te pierdas entre cuadros y girasoles.

Foto: Crossmedia.com

Que su galería de la USSR

A partir del 25 de marzo y hasta el 15 de abril, USSR (Un eStudio Sobre Revolución) trae la muestra “Antes de que nos despierten”. Una colectiva con piezas de Álvaro Ugarte, José Castañeda Levop y Alejandra España.

Estos tres artistas cuentan con visiones diferentes y con una gran creatividad a la hora de plasmar su arte en diversos materiales.

La exposición invita a sumergirse en la reflexión del propio mundo subterráneo que, a través de laberintos y pasadizos, abre puertas que lleven a reconocer impulsos creativos.

Un deleite para saber qué hacer soltero en Semana Santa. Toma un respiro y retornan de tus sueños, ensueños, fantasías y pesadillas, en esta muestra.

Cineteca con toque de Dolan

Ya sea que te guste pasear por su galería, andar en el foro al aire libre o disfrutar del séptimo arte sin pretensiones, la Cineteca lo tiene todo. Este mes el ciclo de Cine Canadiense 2021 trae 7 filmes que vale la pena revisar.

Xavier Dolan forma parte de la muestra, pero no esperes ver una retrospectiva de su chamba, con su último filme Mathias y Maximme. Si no pudiste verlo en salas de arte, lánzate y dale gusto al cinéfilo que llevas dentro.

Lee aquí nuestras recomendaciones de la muestra.

La Cineteca Nacional. Fotos: Mario Jasso / Cuartoscuro.

Audiorama para leer y desconectar

Dicen por ahí que solo un libro basta para llevarte a viajar. Y sí, la neta sí. Lo de hoy es difrutar de la naturelza con sana distancia mientras lees y te dejas llevar por los sonidos del audiorama.

La entrada es libre, pero te recomendamos no llevar comida ni clavarte en el teléfono, deja que alguna de las pistas con música clásica, jazz, chill out, new age y música del mundo te transporten a otro lugar.

Checa aquí todo lo que puedes hacer.

Foto: Leo Pérez

La moda en el Mayer

“Alexander Girard. El universo de un diseñador” en colaboración con Alemania y la colección cartográfica del#MuseoFranzMayer, además de su muestra permanente. Son ideales para completar tu caminata por la Alameda Central y pasar un buen rato sin pensar qué hacer en Semana Santa soltero y con muchas ilusiones.

Ir al autocinema y carcajearte a solas

La neta el cine es un básico cuando andas soltera o soltero y quieres pasar un rato alejado de todos. Una cinta de comedia boba y snacks y se te reinicia la vida. Igual una sala de arte con tres pelados más mientras terminas con más dudas que antes de ver la peli. Se vale.

Pero si quieres ver standup o reírte con un blockbuster como Godzilla vs Kong, el autocinema (claro, si tienes coche o bici) es tu mejor opción. Puede ser una noche diferente sin tener contacto con otras personas, eso sí, manteniendo la sana distancia.

Fotos: Paramount Pictures, DreamWorks, IMDb.com

Domingos de pedalear (y no otras bicis 🤣)

Los paseos dominicales regresaron para deleite de propios y extraños. Una de las cosas más emocionates de ser soltera y feliz en la CDMX es pedalear o andar en patines por una de las avenida más bonitas del país.

Un buen punto para iniciar puede ser la puerta de los leones en la entrada del Bosque de Chapultepec y terminar en la Palma o, ya entrados, hasta en Garibaldi.

Lo chido de este plan dominical es que es muy seguro andar por ahí de día, de paso, descubrir algo qué comer en la Juárez o terminar en la Lagunilla, buscando la cháchara.

Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro

París desde Bellas Artes

Te lo hemos dicho mil y un veces, pero quizá en Semana Santa sea tu última oportunidad para ver esta maravilla de exposición. 23 obras de “el artista maldito” se van de bellas Artes el 13 de abril.

Amadeo Modigliani nos lleva a París, la Bohême y los paisajes únicos del país galo. Además, algunos guiños con Rivera, Mérida y otros artistas relevantes te harán sentir inspirado. Vela de martes a domingo de 11 a 17 . Taquilla 85 pesos. Domingos entrada libre.

¿Quieres comer, beber y gastar como un rasta? Checa en la siguiente ventanilla las opciones más garnachosas, fresas y chidas que la ciudad te ofrece. Ñam, ñam.

Fotos: Arturo Alvarado

¿Qué hacer en Semana Santa si soy soltera (o) y fabulosa (o)?… ¡Vivir!