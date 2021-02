Si mueres por regresar al cine, tienes que checar los estrenos en marzo 2021. Para quedarse en casa también hay mucha oferta de contenido.

La primavera llegó y trajo un sinfín de series y películas. Aquí te dejamos los mejores estrenos en marzo 2021 para que los anotes en tu agenda y le hagas un favor al cinéfilo que llevas dentro.

Estrenos en marzo 2021: Series

Falcon y el Soldado del Invierno (15 de marzo)

¿Te quedaste picado con WandaVision? La emoción y las aventuras en el MCU no se detienen. Entre los estrenos de marzo 2021 llega esta serie que sigue los eventos de Avengers: Endgame. En ella veremos a Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) y Bucky Barnes/Soldado del Invierno (Sebastian Stan), quienes siguen en una relación antipática.

Sin embargo, luego de que Steve Rogers le heredara su escudo a Sam, ahora los dos héroes tienen que unirse para poner a prueba sus habilidades. Sam no se siente listo para esa responsabilidad, y el gobierno de Estados Unidos está de acuerdo.

Sobre todo porque es parte de los héroes que violan los Acuerdos de Sokovia y buscan un nuevo héroe que sea patriótico y que esté al margen de la ley. Es por eso que eligen a John Walker/U.S.Agent (Wyatt Russell) como el héroe que llevará el legado Capitán América.

Falcon y el Soldado del Invierno también trae de regreso a dos personajes que vimos en Civil War. Uno de ellos es Helmut Zemo (Daniel Brühl), quien seguro les traerá muchos problemas a los héroes. La otra es la Sharon Carter (Emily VanCamp), quien fue una de las víctimas del chasquido de Thanos, por lo que perdió cinco años de su vida.

La serie solo contará con seis episodios, por lo que terminará justo a tiempo para el estreno de Black Widow.

Disponible en: Disney+

Invincible de Robert Kirkman – 26 de marzo

El creador de The Walking Dead está de regreso y no, no se trata de una historia de zombies. Se trata de Invincible, una serie animada para adultos de super héroes y que es parte de los estrenos de marzo 2021.

La historia se basa en una serie de cómics que Kirkman creó y que corrió de 2003 a 2018. Con la serie conocerás a Mark Grayson, un adolescente de 17 años que es casi como cualquier otro joven de su edad menos por un detalle: su papá es el superhéroe más poderoso del planeta, Omni-Man.

Así es como Mark tiene que aprender a desarrollar y controlar su poderes. Al mismo tiempo, descubrirá su legado, el cual no es tan heroico como parece.

Disponible en: Prime Video.

The Attaché – 14 de marzo

En marzo también llega este drama israelí que sigue a Avshalom, un músico israelí que se ve obligado a mudarse a París cuando su mujer, Annabelle, consigue un trabajo ahí.

Pero su vida de ensueño pronto se convierte en una pesadilla. Pues la familia llega el mismo día en que suceden los ataques terroristas más grandes de la historia de Francia. Con eso se desata una crisis de pareja y existencial.

Disponible en: Starz Play

Sky Rojo – 19 de marzo

Si amas La Casa de Papel, prepárate para uno de los estrenos de marzo 2021. La historia (con humor negro, acción y adrenalina) sigue a Coral, Wendy y Gina, que buscan su libertad mientras son perseguidas por su proxeneta.

Disponible en: Netflix

Covid Diaries NYC – 17 de marzo

Conoce cómo la Covid-19 nos afectó de distintas maneras con este documental. Cinco jóvenes cineastas, de entre 17 y 21 años, cuentan las historias de sus familias durante la pandemia en Nueva York.

Disponible en: HBO.

The Mighty Ducks: Game Changers – 26 de marzo

Basada en la película de los 90, la serie sigue a los Mighty Ducks, que ahora es muy selecto con sus miembros. Evan es eliminado del equipo, pero él, su madre y el entrenador original crean un nuevo grupo.

Disponible en: Disney+

Estrenos de marzo 2021: Cine

Con el anuncio de la reapertura de cines en la CDMX, los chilangos vemos un rayito de esperanza en la vida del entretenimiento. Sin embargo, te recomendamos que, si decides salir, lo hagas con todas las medidas y protocolos indicados por las autoridades.

Un príncipe en Nueva York 2 – 5 de marzo

En los estrenos de marzo 2021 verás cómo el recién coronado Rey Akeem (Eddie Murphy) se embarca en una nueva aventura. Después de 30 años, viaja de regreso a Nueva York junto a su amigo y aliado Arsenio Hall para encontrar a su hijo perdido llamado Lavelle (Jermaine Fowler).

Esto no le hace mucha gracia a su esposa e hijas, y menos porque su padre (James Earl Jones) le hizo prometer en su lecho de muerte que este hijo se convertiría en heredero al trono de Zamunda.

¿Logrará el éxito de la original?

Disponible en: Prime Video

Guerra de Likes – 12 de marzo

Amazon continúa con su apuesta por hacer contenido original en México. Por eso, los estrenos de marzo 2021 traen esta película protagonizada por Ludwika Paleta, Regina Blandon y Loreto Peralta y producida por Maria Ripoll.

Disponible en: Prime Video

Relic : Herencia Maldita – 4 de marzo

Los directores detrás de Infinity War y Endgame regresan como productores en esta cinta de terror. Tres mujeres se enfrentan a la demencia, pero pronto se dan cuenta de que algo las está persiguiendo.

Estreno en cines

Raya y el Último Dragón – 5 de marzo

Disney también nos sorprende con esta película en los estrenos de marzo 2021. En el reino de Kumandra, varios monstruos amenazan con destruir a la humanidad. Depende de Raya encontrar al último dragón que traerá el equilibrio.

Disponible en cines y con Disney+ Premier Access

Caos: el inicio – 11 de marzo

En un mundo donde las mujeres desaparecieron y los hombres son afectados por “el ruido”, Todd (Tom Holland) se encuentra con Viola (Daisy Ridley) y le promete protegerla de la oscuridad de su planeta y su comunidad.

Estreno en cines.

Si también te laten los autocinemas, aquí te dejamos la cartelera de marzo.

