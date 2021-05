Bozal es una obra de teatro, que literalmente, eleva la experiencia escénica. Director, actores, tramoyistas, músicos y el público, podrán vivir la experiencia de compartir en colectivo un relato que convierte la existencia humana en un viaje al interior.

Chilango platicó con el director Richard Viqueira sobre la nueva temporada que se presenta en el Cenart, a partir del 27 de mayo y hasta finales de julio de 2021, sino pudiste vivirlo en 2017, checa lo que dice la mente detrás de Bozal, la obra.

¿Qué será diferente a lo que vimos hace cuatro años?

En 2017 presentamos Bozal por primera vez, ahora regresamos después de que la cúspide de la pandemia nos frenará. Tratamos de que el montaje aproveche una dimensión importante después de la cuarentena: la resiliencia y el respeto por el otro.

El aislamiento y el miedo al otro, paradójicamente, sirven para nutrir un guion renovado. Esto puede ser visto desde la óptica de cómo vive un astronauta en el espacio.

¿Qué verán los asientes al montaje?

Bozal plantea que en el espacio no hay raza, colores, banderas, géneros o política: solo el vacío y la condición humana, en su estado más puro. Ver al otro como una enfermedad viral, nos ayudó a transformar el discurso de la obra.

El tono y la manera en que se cuenta la obra, ha cambiado después de la covid. “Al reparto se incorpora Ángel Luna, que también es músico y es muy bueno con la entonación de ciertas palabras, eso nos permite integrar música en vivo al montaje y una intención más profunda a ciertos diálogos”, cuenta Richard.

Se presenta Bozal, una experiencia en las alturas. Foto: Bozal, la obra

¿Por qué poner a la gente en las alturas?

Otro de los aspectos que hacen relevante el montaje, es que en todo momento se destaca la labor del equipo artístico que hay detrás. Además, de hacer un homenaje -reflexión- para los que perdieron a un ser querido durante esta pandemia.

“Queríamos que ese mensaje de resiliencia quedará reflejado en el escenario, no podemos darle la espalda a la gente que esta trabajando en el escenario y detrás de él, no podemos dejar fuera nuestras historias de vida”, señala el director.

¿Por qué apostar por la ciencia ficción en la historia?

Dicen que la vida imita el arte, pero para Richard la ficción antecede la realidad. “Para mí la ciencia ficción era muy importante como eje narrativo dentro de la obra, pues es un género poco explorado en el teatro”.

La ciencia ficción ahora es una realidad, por ejemplo; ya se está trabajando para producir oxigeno en Marte, eso me habla de que la ciencia debe estar al servicio de la humanidad”, puntualiza Viqueira.

¿Qué verás en la obra Bozal?

Ciencia y arte se mezclan en Bozal para para concebir un montaje distinto. Durante la obra te sentirás ‘flotando’ en el espacio, observando desde diversas ópticas la vida en la tierra y la condición humana.

Por momentos, tendrás una vista de un ser omnipresente que observa desde lo alto, y en instantes pasarás a tener la visión de un pequeño, que mira a los adultos y edificios como atemorizantes gigantes.

Para el director era importante que los actores ‘tuvieran un pie en el abismo’, pues tenerlos siempre al filo de la cuerda floja, vulnera, también al espectador. “No es sencillo que un actor pueda estar suspendido mientras recita un guion, además de talento se necesita pericia y determinación”, concluye Richard.

Foto: Bozal, la obra

¿Por qué es una experiencia distinta?

Durante Bozal, la constante de soñar con volar se va diluyendo con la ilusión íntima que tendrá el espectador. Esa sensación conjunta de flotar y compartir es la experiencia principal en la obra.

Se puede disfrutar y entender en comunidad. “Que la gente pusiera atención en lo que sea; la tramoya, el montaje o los diálogos, ese era el objetivo que vivieran el teatro desde una perspectiva distinta”, señala el director.

Tras la pandemia el renacimiento de las artes se dará de una manera que nunca habíamos vivido.

Una primavera creativa, como vaticina el director “nos vamos a encontrar con las artes vivas renovadas, me hace imaginar que los creadores han trabajado durante este tiempo en cosas que no habíamos visto antes y esto hará florecer nuevos formatos, no solo en el teatro”, finaliza Viqueira.

Saldremos más humanos, más cercanos y más creativos.

Dónde: Centro Nacional de las Artes

Cuándo: inicia temporada el 20 de mayo de 2021

Cuánto: 120 pesos por persona