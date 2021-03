El crossover de los titanes más colosales tiene una larga historia que no te puedes perder. Te contamos la cronología de Godzilla vs Kong.

La pelea que tanto esperamos al fin llegará. No hablamos de Trejo contra Adame, sino de los monstruos colosales más icónicos del cine. Y para calentar motores, te dejamos una cronología de Godzilla vs Kong.

Si todo sale bien, el estreno de esta película será el próximo 25 de marzo. Se trata de la cuarta entrega del MonsterVerse que inició en 2014 con Godzilla. Le siguieron Kong: la Isla Calavera en 2017 y Godzilla: Rey de los Monstruos en 2019.

Así será la batalla de los titanes

Es obvio que en esta cinta veremos una batalla espectacular. Pero, ¿por qué pelean estos gigantes? Eso todavía no queda muy claro.

Con el lanzamiento del último tráiler, se dijo que Kong y sus protectores emprenden un viaje para descubrir su verdadero hogar. Sin embargo, este rey no está solo, pues va a compañado de Jia, una niña huérfana con la que tiene un vínculo poderoso.

Sin embargo, se encuentran con Godzilla enfurecido y ahí es donde comienza esta batalla. Lo que más nos intriga es que dicen que esta lucha está “instigada por fuerzas invisibles”. ¿Se trata de otra conspiración? ¿Quién está detrás de ella y cuál es su objetivo?

Algunas caras conocidas y otras nuevas

Para tener fresca la cronología de Godzilla vs Kong, te recomendamos ver las películas ya mencionadas. Y más porque regresan algunos personajes.

Millie Bobby Brown vuelve como Madison Russell, a quien conocimos en Godzilla: Rey de los Monstruos y quien es la hija de una científica de Monarch. Su padre, Mark Russell, también regresa y será interpretado por Kyle Chandler. Igualmente, la actriz Zhang Ziyi replicará su personaje de la misteriosa doctora Chen.

La cinta también tiene un montón de celebridades y personajes nuevos. El protagonista de ellos es Alexander Skaarsgård, que interpretará a un geólogo con una gran conexión con Kong. También aparecerán Eiza González, Demián Bichir, Bryan Tyree Henry, Jessica Henwick, Lance Reddick, Shun Oguri, Julian Dennison y Rebecca Hall.

El verdadero villano es…¿Mechagodzilla?

Hay muchas teorías sobre cómo la gran amenaza en esta película es Mechagodzilla. Y es que muchos aseguran que en el tráiler de Godzilla vs Kong hay pistas sobre este personaje (como una pantalla que muestra los planos de una copia robótica de Godzilla).

En el universo de Godzilla, se trata de una versión de este titán que es mecánico y que ha jugado un papel antagónico en varias películas. Y si nos ponemos de detectives, desde los créditos de Rey de los Monstruos ya hay una pista sobre él.

Entre los artículos ficticios que aparecen, hay uno que habla sobre cómo Monarch aumenta fuerzas en la Isla Calavera. En él puedes leer que un científico de apellido De La Rosa asegura que Monarch desarrolla un gigante mecánico en este lugar.

Si resulta ser cierto, quizás veamos a Godzilla y Kong como aliados para terminar con esta amenaza tecnológica.

Cronología de Godzilla vs Kong

Estos dos gigantes han sido protagonistas de un montón de películas. Sin embargo, en todos esos años solo los hemos visto luchar una vez.

Sucedió en 1962 cuando se lanzó King Kong vs Godzilla. En esta cinta vemos cómo el dueño de una farmacéutica saca a Kong de su hogar para convertirlo en un acto publicitario.

Mientras, Godzilla resurge de un iceberg donde quedó atrapado luego de que un submarino chocara contra él. De manera instintiva, ambos gigantes comienzan a buscarse para luchar. Y al fin lo consiguen, pues la épica batalla se desarrolla en el Monte Fuji.

Al final, Kong sale como el ganador y regresa a su isla. Sin embargo, también se menciona la posibilidad de que Godzilla sobrevivió a la batalla.

Imperdibles de Kong y Godzilla

Para nutrir la cronología de Godzilla vs Kong, no solo veas las cintas más recientes de estos monstruos. Adéntrate a los clásicos de cada uno de ellos.

King Kong (1933)

La cinta que originó el mito de Kong sigue a un director de cine llamado Carl Denham, quien viaja a la Isla Calavera, en Indonesia, para filmar su película y a un ser mítico del que ha escuchado leyendas: Kong.

Todos descubren que esta bestia es real y se sorprenden cuando desarrolla una relación con la actriz Ann. Sin embargo, después deciden trasladar a Kong a Nueva York y ahí es donde la cosa se pone fea. También aquí sucede la icónica escena de este mono en la punta del Empire State.

Quizás no pensaron en todo el éxito que tendría. Pues en el final de la cinta, Konga cae y muere. Sin embargo, sabemos que su historia no solo quedó ahí pues desde entonces el personaje ha aparecido en once cintas.

Disponible en: Apple TV, Amazon Prime Video.

El hijo de Kong (1933)

Después del estreno de la primera película, el estudio rápidamente ordenó una secuela. Aunque tuvo un presupuesto menor, se estrenó nueve meses después.

Esta cinta destaca porque Kong nunca aparece en la película. En cambio, retoma al personaje Carl Denham, quien vuelve a la Isla Calavera en búsqueda de un tesoro. Sin embargo, se encuentra con el hijo albino de Kong.

A pesar de tener acción, el filme se centra en Denham y en su cargo de conciencia sobre cómo trató a Kong y se culpa de destino mortal.

Disponible en: Apple TV

Godzilla (1954)

No solo es la mejor por ser la original, sino porque gracias a ella tenemos toda esta franquicia y se convirtió en un clásico y referente del género.

Aquí vemos cómo Japón lidia con la aparición de un monstruo gigante y surge el miedo a un ataque nuclear. Historia que se ha repetido en varios remakes.

La película se reeditó y cambió su nombre a Godzilla, King of Monsters! para ser estrenada en Estados Unidos en 1956.

Godzilla es pionera en varios aspectos, pero uno de ellos tiene que ver con los efectos. Originalmente se quería utilizar stop motion (como en las primeras cintas de King Kong) para animar a la bestia.

Sin embargo, era una técnica muy cara y tardada. Entonces, el equipo inventó la técnica suitmation. Esta consistía en meter a un hombre dentro de un traje para recrear escenarios y ciudades a escala.

Mothra vs Godzilla (1964)

Esta cinta nació gracias al éxito que tuvo la épica batalla de King Kong vs Godzilla en 1962. Mothra ya era un personaje conocido en Japón, pues tuvo su propia cinta en 1961.

La historia se desarrolla después de que un tifón azota Japón. Este fenómeno trae un huevo gigante a un pueblo japonés que termina en manos de un empresario. Resulta que es un huevecillo de Mothra y, al mismo tiempo, aparece Godzilla como una amenaza. A partir de esto se desarrolla la batalla entre los dos.

Los éxitos no paraban para este reptil gigante, pues ese mismo año el estudio lanzó otra épica batalla con Ghidorah, The Three-Headed Monster. En ella, Godzilla se enfrenta a esta especie de dragón de tres cabezas.

King Kong Escapes (1967)

El éxito de Godzilla en cines se quedó en pausa desde 1933 hasta 1962. Fue gracias al estudio japonés Toho Co., que obtuvo la licencia del personaje y realizó el épico crossover King Kong vs Godzilla.

Después de ese proyecto, lanzaron otra cinta del rey de los monos para otra pelea colosal. Pues Kong tuvo que luchar contra Mechani-Kong, una versión robótica del monstruo.

Lo interesante es que esta producción surgió como un spin off o adaptación de la caricatura estadounidense The King Kong Show.

Destroy all monsters (1969)

¿Crees que Avengers: Endgame es el crossover más ambicioso de todos? Piénsalo de nuevo, porque eso lo hizo antes Toho con esta cinta. Y es que en ella presenta a todos sus monstruos: Godzilla, Mothra, Rodan, King Ghidorah, Anguirus, Minilla y Kumonga.

La película se desarrolla en 1999 cuando la humanidad ya alcanzó la paz. Para preservarla, todos los monstruos gigantes son confinados en un área conocida como Monsterland. Sin embargo, son liberados y controlados mentalmente por aliens, así que comienzan a atacar grandes ciudades.

Originalmente este iba a ser el final de Godzilla en el cine, pues el estudio ya no tenía más ideas para este gigante. Sin embargo, el éxito de la cinta revivió la franquicia.

King Kong (2005)

Aunque no es el primer remake de la cinta original, es el más memorable. Esto se debe, en parte a que el director Peter Jackson es un fanático del filme de 1933.

La trama es la misma, solo que con estrellas como Jack Black, Naomi Watts y Adrien Brody. Además, con efectos visuales sorprendentes. Un ejemplo de eso es que al actor Andy Serkis se le colocaron 132 sensores en el rostro para capturar todas sus expresiones faciales que dan vida a las de Kong.

Disponible en: Netflix, HBO Go, Prime Video, Claro Video, Apple TV, YouTube Movies, Cinépolis Klic.

Godzilla (2014)

La película que importa más para la cronología de Godzilla vs Kong es este reboot hollywoodense y que da inicio al MonsterVerse.

A pesar de que vemos a Godzilla luchar contra dos monstruos conocidos como MUTOs, la cinta principalmente sigue a un soldado que queda atrapado en esta lucha y que solo quiere regresar a casa.

De hecho, de acuerdo con IMDb, Godzilla aparece en pantalla hasta después de una hora. Y en total solo podemos verlo once minutos en la película.

Disponible en: Netflix, Prime Video, Claro Video, Apple TV, YouTube Movies, Cinépolis Klic.

Shin Godzilla (2016)

Toho no solo supo hacer grandes películas de Godzilla en décadas pasadas. Prueba de ello es esta cinta dirigida por Hideaki Anno (Neon Genesis Evangelion).

Se trata de una especie de reboot de la franquicia. La historia de 1954 tenía una fuerte influencia de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki. Esta cinta retoma elementos del desastre nuclear en Fukushima y el terremoto y tsunami en Japón en 2011.

El origen de Godzilla cambia un poco en esta cinta. Se piensa que Godzilla es la evolución de una criatura marina prehistórica que estuvo expuesta a desechos nucleares.

De hecho, a lo largo de la cinta vemos cuatro formas distintas de Godzilla que podrían compararse con la transformación de un renacuajo a una rana.

Kong: Isla Calavera (2017)

Esta cinta marca el debut del gorila gigante en el MonsterVerse. La historia se desarrolla en 1973 y sigue a un grupo de científicos y soldados de la Guerra de Vietnam que viajan a la Isla Calavera. Ahí se encuentran con este simio gigante quien es el último de su especie.

Aquí vemos a una de las encarnaciones más altas de Kong. Ya que mide 32 metros (el de Jackson medía 7.6 metros). La más alta, hasta entonces, era la de King Kong vs Godzilla que medía aproximadamente 45 metros.

Sin embargo, en la película mencionan que esta bestia sigue en un proceso de crecimiento y veremos su altura final en Godzilla vs Kong.

Disponible en: Netflix, Apple TV, Claro Video, Youtube Movies, Cinépolis Klic.

Cronología completa de King Kong

King Kong (1933) Son of Kong (1933) King Kong vs Godzilla (1962) King Kong Escapes (1967) King Kong (1976) King Kong Lives (1986) The Mighty Kong (1998) King Kong (2005) Kong: King of Atlantis (2005) Kong: Return to the Jungle (2007) Kong: Skull Island (2017)

Cronología completa de Godzilla

Godzilla (1954) Godzilla Raids Again (1955) King Kong vs Godzilla (1962) Mothra vs Godzilla (1964) Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964) Invasion of Astro-Monster (1965) Ebirah, Horror of the Deep (1996) Son of Godzilla (1967) Destroy All Monsters (1968) All Monsters Attack (1969) Godzilla vs Hedorah (1971) Godzilla vs Gigan (1972) Godzilla vs Megalon (1973) Godzilla vs Mechagodzilla (1974) Terror of Mechagodzilla (1975) The Return of Godzilla (1984) Godzilla vs Biollante (1989) Godzilla vs King Ghidorah (1991) Godzilla vs Mothra (1992) Godzilla vs Mechagodzilla (1993) Godzilla vs SpaceGodzilla (1994) Godzilla vs Destroyah (1995) Godzilla (1998) Godzilla 2000: Millennium (1999) Godzilla vs Megaguirus (2000) Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001) Godzilla Against Mechagodzilla (2002) Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003) Godzilla: Final Wars (2004) Godzilla (2014) Shin Godzilla (2016) Godzilla: Planet of the Monsters (2017) Godzilla: City on the Edge of Battle (2018) Godzilla: The Planet Eater (2018) Godzilla: King of the Monsters (2019)

¿Cómo te quedó el ojo después de conocer la cronología completa de Godzilla vs Kong? ¿Cuál es tu verdadero bando en esta pelea de titanes?

