Eres de los que anda en busca de experiencias de miedo, entonces tienes que checar estos objetos raros en museos de la CDMX.

Los museos nos sorprenden con piezas de importancia cultural e histórica. Sin embargo, hay varios objetos raros en museos de la CDMX que le ponen la piel chinita a cualquiera. ¿Te animas a verlos?

Aunque su esencia no radica en su aspecto siniestro, no podemos negar que no son muy atractivos a la vista. En algunos casos, se pone todavía peor cuando conoces el contexto. Acompáñanos por este recorrido y súmalo a tu guía de turismo de terror.

Objetos raros en museos de la CDMX

La vaca o toro cíclope

A algunos podrá provocarles risa (¿de nervios quizá?) la apariencia de este animal que pareciera, por momentos, tener un rostro humano.

Sin embargo, se trata de un espécimen bovino que nació con una malformación conocida como cíclope. Y sí, como en la criatura mitológica, se refiere a cuando solo tienen un ojo o, como sucede aquí, con dos que vienen fusionados.

Además, el espécimen que aquí se muestra también tuvo agenesia maxilar. Eso quiere decir que no se le desarrolló el hueso maxilar.

Dónde: Museo de Anatomopatología Veterinaria (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Av. Universidad 3000, Ciudad Universitaria).

La evolución de un feto

Sabemos que un feto y un embrión no debería representar terror, pues es parte del ciclo de la vida. Pero definitivamente verlos en diferentes fases de crecimiento y en frascos llenos de formol es algo lúgubre, por ello se convierten en parte de los objetos raros en museos de la CDMX.

Y es peor cuando hay una sala entera con piezas de este tipo. En algunos casos, hasta puedes ver también el desarrollo del esqueleto en estas etapas.

Dónde: Museo del Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM (Brasil 33 en la Plaza de Sto. Domingo, Centro Histórico).

La tumba de Juárez

Ya es tétrico pensar en un panteón que funciona como museo. Pero ese es el caso del de San Fernando, el cual alberga las tumbas y nichos de diferentes políticos, gobernantes y personalidades de México.

El sepulcro que más llama la atención es el de Benito Juárez. Este mausoleo contiene los restos del expresidente y también de cuatro de sus hijos y los de su esposa Margarita.

Además de las grandes columnas, la tumba está adornada con un monumento clásico del arte funerario. En él se puede apreciar a una mujer que recibe y llora por los restos de Juárez. Y aunque muchos piensan que es su esposa, en realidad representa a la Patria.

Es curioso, pero este monumento que adorna la sepultura se hizo ocho años después de la muerte de Juárez, durante el gobierno de Porfirio Díaz.

La Dama de Hierro

Dentro de los objetos raros en museos de la CDMX destaca toda la colección del Museo de la Tortura. Ubicado en el Centro Histórico, este lugar alberga más de 70 piezas que reflejan el lado más oscuro de la humanidad.

Es difícil hablar solo de un objeto, pero definitivamente uno que llama mucho la atención es la Dama de Hierro. Se trata de una especie de sarcófago de hierro cuyas paredes interiores estaban llenas de púas metálicas.

Las víctimas eran introducidas en él y podían quedarse ahí hasta por un par de días mientras se desangraban. A veces, inclusive se le prendía fuego alrededor para que además quemara a la víctima.

Un aparato similar también lo encuentras en el mismo recinto. Se trata de una silla de hierro donde la dinámica era prácticamente la misma, solo que aquí la víctima permanecía sentada.

Dónde: Tacuba 15, Centro Histórico.

Las momias de San Ángel

No necesitas viajar a Guanajuato para ver momias, pues uno de los barrios más bonitos de la CDMX tiene las suyas. En San Ángel, sobre Av. Revolución, encuentras el Museo de El Carmen, que funcionó como el Colegio de la Orden de los Carmelitas Descalzos en el siglo XVII.

Por eso mismo tiene una gran colección de arte religioso novohispano. Sin embargo, a muchos chilangos les gana el morbo y acuden aquí por otras piezas. En la nave contigua a la Capilla Mortuoria hay más de diez momias en muy buen estado.

Se dice que fueron descubiertas por soldados zapatistas durante la Revolución Mexicana.

Un cadáver diseccionado

El Museo de la Escuela de Medicina tiene varios tesoros en su acervo. Uno que llama la atención de cualquiera es el cadáver de una mujer que fue disecado bajo la técnica carbowax.

Para muchos ya es suficiente saber que ahí exhiben un cuerpo muerto, pero todo se vuelve más sorprendente cuando te das cuenta que tiene disecciones en algunas partes del cuerpo que dejan ver cómo son algunos músculos y órganos humanos.

Dónde:Museo del Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM (Brasil 33 en la Plaza de Sto. Domingo, Centro Histórico)

La Cuna o Banco de Judas

Este es otro de los objetos raros en museos de la CDMX que fueron utilizados por la inquisición. Quizás no se ve tan imponente como la Dama de Hierro, pero cuando entiendes cómo funciona hasta empiezas a sudar frío.

Prácticamente se amarraba a la víctima para que quedara como flotando encima de este banco con forma de pirámide. Se dice que era utilizado para confesiones forzadas, así que cuando la víctima no cooperaba, el verdugo la dejaba caer sobre la punta de este asiento. Así se desgarraba la zona genital y/o anal.

Los cerdos siameses

En realidad, cualquier pieza del Museo de Anatomopatología Veterinaria de la UNAM parece salido de una pesadilla. Sin embargo, algo que se ve mucho son los animales siameses o aquellos que nacen con muchas patas.

Estas patologías han existido durante años y el cine nos ha enseñado que muchas veces se veían como “milagros” que terminaban siendo parte de un circo. Afortunadamente aquí estudian todo lo que provoca estos males.

Y uno de esos casos es el de este cerdo que pareciera haber nacido con muchas patas. Sin embargo, más bien parece que en la zona del tórax está unido a lo que iba a ser otro cerdo. Se trata de un siamés porcino.

El diseccionado en el Museo de Cera

Hay algunos chilangos que sienten terror de las figuras de cera, pero este museo pone una situación más macabra con toda una sección dedicada a personajes de películas de terror.

Sin embargo, en medio de las réplicas de Freddy Krueger, Jason Voorhees o los Cenobitas de Hellraiser destacan unas esculturas de un hombre que está diseccionando a lo que aparenta ser a una persona viva.

Podríamos decir que es la más mórbida del museo porque es prácticamente una escena gore. Además de toda la sangre que se puede ver, es impactante ver que el corazón de la víctima todavía está latiendo.

Dónde: Londres 6, Col. Juárez.

Muñeca de la muerte

El Museo de Ripley no es en sí aterrador, pues más bien su colección se conforma de objetos inéditos o excentricidades. Pero la neta es que algunos sí entran en la categoría de objetos raros en museos de la CDMX.

Un claro ejemplo es esta muñeca que supuestamente era utilizada por una bruja para torturar y dar muerte a otra utilizando magia negra. Desde Annabelle ya no confiamos en juguetes de trapo, pero esta es todavía más macabra cuando vemos que era guardada en un pequeño sarcófago.

Dónde: Londres #4, Col. Juárez.

Si te latió esta ruta de objetos raros en museos de la CDMX, te recomendamos un recorrido de historias en la calle de Donceles y este compendio de eventos de miedo.

