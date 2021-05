A pesar de que tienen grandiosas vistas, no suelen ser tan visitados como otros, va el top de miradores poco conocidos en la CDMX.

Cada rincón de la capital es un lugar digno de una fotografía, pero a veces queremos tener una vista más panorámica de esta gran urbe. Para eso tienes que visitar estos miradores poco conocidos en CDMX.

Y no te preocupes, que no estarán tan atascados como los clásicos: Monumento a la Revolución, la Torre Latino o el del Ángel de la Independencia que sigue cerrado. A pesar de que tienen grandiosas vistas, no suelen ser conocidos como observatorios de la gran mancha urbana.

Miradores poco conocidos en CDMX

Castillo de Chapultepec

No nos cansamos de decir que el Bosque de Chapultepec lo tiene todo. Y sí, eso incluye un excelente espacio para admirar la ciudad.

Se trata del Castillo de Chapultepec, pues a través de su terraza (también llamado Patio del Chapulín) tendrás una postal perfecta de Paseo de la Reforma.

Esta oportunidad hay que agradecérsela a los antiguos emperadores, Maximiliano y Carlota, pues ellos hicieron un montón de modificaciones a esta residencia. Uno de ellos fue la construcción de esta terraza para que tuvieran una espectacular vista justo frente a sus habitaciones.

Vista de Paseo de la Reforma desde el Castillo de Chapultepec.

Otro detalle que les debemos es la existencia de Reforma. Dicen que Carlota Amalia de Bélgica se molestaba mucho cada vez que su esposo no dormía en el castillo por quedarse en Palacio Imperial (hoy Palacio Nacional).

Por eso, mandaron crear un camino directo entre estos dos puntos y se construyó una vía llena de glorietas, camellones, esculturas y fuentes. En ese momento se le llamó Paseo de la Emperatriz.

En fin, ya sabes que para la próxima que vayas a Chapu, te des una vuelta por este espacio y te detengas en su terraza.

Dónde: Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo.

Catedral Metropolitana

Todos los que quieren una vista panorámica del Centro Histórico, saben que la vieja y confiable es la Latino. Pero otro lugar que no te puedes perder son las cúpulas de la Catedral Metropolitana.

Tal y como lo lees, no solo puedes conocer el interior de este templo lleno de historia. También hay un recorrido guiado que te lleva hasta las alturas. A través de una escalera, llegarás al campanario de este lugar.

Al estar en la cima de este lugar, podrás contemplar una gran vista de la Plaza de la Constitución y más allá. Por eso es uno de los miradores pocos conocidos en CDMX.

Además, en este recorrido conocerás parte de la historia y arquitectura de este espacio. Eso sí, toma en cuenta que este será un tour por un tejado irregular. Así que la recomendación es llevar calzado cómodo y siempre estar a las vivas de dónde pisas.

Dónde: Plaza de la Constitución, Col. Centro, en la entrada oriente hay un mostrador para comprar boletos.

Parque Nacional Cerro de la Estrella

Varios miradores pocos conocidos en la CDMX residen en bosques y parques nacionales. Así que si te encanta la naturaleza y las vistas inolvidables, lánzate al Cerro de la Estrella.

Además, aquí verás otra zona de la capital, pues el lugar se ubica en la alcaldía Iztapalapa, al suroeste de la ciudad.

El parque se ubica en el cerro del mismo nombre y cuenta con mil 100 hectáreas. Sus senderos te llevarán la cima, estarás a ¡dos mil 400 metros de altura!

Las instalaciones también incluyen otras atracciones como el Museo del Fuego Nuevo o la famosa Cueva del Diablo.

Dónde: Carr. Escénica al Cerro de la Estrella km 2, Col. Ampliación veracruzana.

H3: Parque Ecoturístico San Bernabé Ocotepec

Otro sitio verde que vale la pena visitar es este parque en San Bernabñe Ocotepec, dentro de La Magdalena Contreras.

Se trata de un espacio creado por la comunidad de la zona y aquí hay un ecosistema impresionante. Sus 300 hectáreas son perfectas para reencontrarte con la naturaleza y practicar senderismo.

Y será mejor que te guste caminar, porque la mejor vista de este espacio está en su mirador La Peña.

Dónde: Avenida Ojo de Agua 1005, San Bernabé Ocotepec.

World Trade Center

No, no hablamos del famoso restaurante que se encuentra en la cima de este edificio. En el mismo lugar, puedes acceder a una vista panorámica igual de increíble desde un piso más arriba.

En el nivel 46, encontrarás Cetro, un mirador de alta tecnología. Y es que aquí no solo importa la vista, pues en este espacio podrás disfrutar de una mirada distinta gracias a que mezcla realidad aumentada.

En tu recorrido verás distintos lugares icónicos del país, desde patrimonios artísticos e intelectuales hasta aquellos que hablan sobre tradiciones o la alegría y la fiesta de nuestro pueblo.

Dónde: Montecito #38 Piso 46, Col. Nápoles.