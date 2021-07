¿Cómo dice? Los miembros del programa Ponte Pila ya tienen listas las canciones para la vacunación de 18 y más, la cual inicia este martes

Agárrense de las manos, unos a otros conmigo (broma, hay que mantener la sana distancia). Este martes 27 de julio comenzarán a vacunar a la chaviza. Y para hacer todo más ameno pondrán canciones para la vacunación de 18 y más.

Durante las jornadas de vacunación en la Ciudad de México se han popularizado las activaciones físicas que realizan miembros del programa Ponte Pila, quienes hasta van acompañados de botargas.

Para esta nueva jornada, el programa hizo una consulta a través de redes sociales sobre qué canciones les gustaría escuchar a los jóvenes mientras se vacunan.

Entre las canciones para la vacunación de 18 y más se encuentra Bichota y Tusa, de Karol G; Aguita, de Danna Paola; Mis ojos lloran por ti, de Big Boy; En el 2000, de Natalia Lafourcade; Arréglame el alma, de Panteón Rococó y One Way Or Another de One Direction.

También pondrán Rebelde, Sálvame y Solo quédate en silencio, de RBD; así como Rosa Pastel, de Belanova y la canción que todos traíamos en nuestro celular hace unos ayeres, o sea Perdóname, de La Factoria.

Otra de las sedes para el piquete a los chavos de 30-39 años es la Biblioteca Vasconcelos. Así es como llevan las actividades de activación física. 💉💪



📽 Pilar Tavera pic.twitter.com/RyqZNgC1X1 — Chilango (@ChilangoCom) July 6, 2021

La vacunación para personas de 18 años y más iniciará este martes 27 de julio en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Tlalpan. En todas aplicarán la vacuna Sputnik excepto en Tlalpan, donde les tocará Sinovac.

Además, desde el miércoles 28 de julio comenzará la vacunación en Iztacalco. Sus habitantes recibirán la vacuna Sinovac. Ambas vacunas son de dos dosis.

Es sumamente importante que lleves el expediente de vacunación lleno con tus datos personales: nombre, CURP y folio de registro.