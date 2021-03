¿Por qué se cierran apps de Android? No te preocupes, tu celular no está muriendo. Te explicámos por qué ocurre esto y cuál es la solución.

¡Que no panda el cúnico! No es tu teléfono y no es necesario que lo reinicies de fábrica. Google ya explicó por qué se cierran apps de Android de manera inesperada y cuál es la solución.

Desde la tarde del lunes 22 de marzo, usuarios de todo el mundo reportaron que las aplicaciones de su teléfono se cerraban de manera inesperada o de plano ni siquiera abrían.

Este problema se presentó únicamente en dispositivos con sistema Android. Ante los constantes reportes de varias partes del mundo, incluyendo México, Google detalló que un problema con WebView es lo que provoca que algunas aplicaciones se detengan. Ya están trabajando en el problema.

WebView se describe en la PlayStore como un componente que permite que las apps de Android puedan mostrar contenido web.

No es algo que tú descargues, sino que ya viene de manera predeterminada en tu teléfono. Incluso hay dispositivos que no permiten que desinstales este complemento.

Detectamos un problema con WebView que genera que algunas apps en Android se detengan. Estamos trabajando para solucionarlo. — Google México (@googlemexico) March 23, 2021

Se cierran apps en Android, ¿cuál es la solución?

Afortunadamente este problema tiene una solución y no, no implica cambiar de teléfono ni hacer algo drástico. De hecho es algo muy sencillo.

Google detalló que para solucionar estos errores solo hay que actualizar WebView. Para hacerlo solo tienes que ir a la PlayStore y buscar dicho programa. Debe aparecerte el botón de Actualizar.

Después de actualizar WebView, el problema ya no debería existir y podrás abrir cualquier aplicación en tu teléfono sin ningún problema.

Lo ideal es también actualizar desde Google Chrome.

