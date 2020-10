¡Justo en la quesadillas! Los chilangos seguíamos debatiendo sobre las quecas sin queso con nuestros cuates de provincia cuando nos enteramos que prohíben venta de quesos de al menos 18 marcas

A través de un comunicado, la Secretaría de Economía informó que, con la asistencia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), comprobó que algunos productos denominados como queso no cumplen con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas.

Por lo que su comercialización “se ha llevado a cabo en perjuicio y con información que puede inducir al engaño de los consumidores”, se establece en el documento.

Los principales incumplimientos que se detectaron en dichos productos son:

Las marcas de los productos cuya comercialización se prohibió son:

La dependencia no especificó a qué quesos se refiere.

Además del queso también se anunció que se encontraron incumplimientos en el yogurt natural como adicionar azúcares y no cumplir con el contenido mínimo de leche.

Las presentaciones de yogurt natural que han quedado prohibidas para su comercialización son: Danone Bene Gastro y Danone natural.

Se añadió que a los infractores se les impondrán multas y medidas previstas en la Ley de infraestructura de la Calidad.

Ante dichas prohibiciones, Grupo Lala respondió que su queso manchego deslactosado cumple con las normas establecidas.

Recordaron que las observaciones que hizo la Profeco en su revista durante abril son en referencia a que no se especificaba el país de origen del producto, lo cual fue solucionado. Finalmente detallaron que establecerán contacto con las autoridades para aclarar esta situación.

En tanto Mondelez México, fabricante de queso Philadelphia, explicó que esta medida está totalmente infundada y daña la reputación de la marca, de acuerdo con información de Forbes.

Detalló que, en su caso, la prohibición se refiere al queso fundido tipo americano en sus dos presentaciones, más no al queso crema Philadelphia.

La empresa lamentó que no se les notificara oportunamente sobre el inicio de este procedimiento. Además, se afirmó que tienen evidencia de que el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco emitió resultados favorables de su producto.

Y como nunca faltan, también salieron memes de esta prohibición de quesos.

