¿Hora de romper la alcancia? Estas son las características, precio y requisitos para las viviendas incluyentes en CDMX, que estarán en 11 corredores.

Ubicación, características, precio y requisitos. Esto es lo que sabemos de las viviendas incluyentes en CDMX, las cuales se venderán a precios más bajos en 11 corredores de la capital.

¿Por fin llegó la hora de sacar los ahorros? El Gobierno capitalino ya informó cómo será el proceso para comprar alguna de las viviendas incluyentes en CDMX.

Seguro te preguntas, ¿cómo son?, ¿dónde estarán?, ¿cuánto y por qué tan caro? No te preocupes, el tíoChilangote ayudará a resolver todas tus dudas.

Qué debes saber de las viviendas incluyentes en CDMX

El 4 de noviembre de 2019 se dio a conocer el programa Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, cuyo objetivo es brindar opciones para adquirir vivienda en la Ciudad de México a un costo accesible.

Para ello se estableció que del total de viviendas construidas en la capital bajo este programa, por lo menos 30% deben ser incluyentes, es decir de bajo costo.

El 20 de junio del año pasado, en laGaceta Oficial de la Ciudad de Méxicose explicó que habrá tres modalidades en este programa: venta, renta y otorgamiento a título gratuito de la vivienda incluyente al Gobierno de la CDMX. En este último se incluye a familias que viven en el predio al momento de iniciar la construcción.

Hasta ahora, el programa ha tenido varias modificaciones. En la más reciente se establece que el precio máximo ponderado del metro cuadrado habitable no podrá ser superior a 217.5 UMAs (Unidad de Medida y Actualización).

Tomando en cuenta que la UMA tiene un valor de 89.62 pesos este año, el metro cuadrado costaría 19 mil 465 pesos. Apenas en febrero pasado, el costo promedio del metro cuadrado en CDMX era de 33 mil 133 pesos, según el portal Inmuebles24.

Si el inmueble más pequeño que estará en venta es de 45 metros cuadrados, esta vivienda tendría un costo máximo de 875 mil 945 pesos.

En el caso de la renta, el costo no debe superar las 2 UMA por metro cuadrado, por lo que el precio máximo sería de 8 mil 65 pesos mensuales.

Además, por lo menos cuatro de cada 10 viviendas incluyentes construidas deben ser de dos o más recámaras; el resto deberá ajustarse al número de integrantes por hogar.

Con esas reglas, se contempla poner a la venta seis tipos de viviendas:

1. Con un espacio de usos múltiples

2. Con una recámara

3. Con dos recámaras

3a. Con una recámara y alcoba

4. Con tres recámaras

4a. Con dos recámaras y alcoba

Otro punto importante es que cada una de las viviendas deberá contar con ecotecnologías como:

Inodoros y regaderas de bajo consumo de agua

Llaves ahorradoras de agua en cocina y baños

Válvulas de seccionamiento/paso

Sistema alternativo de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua de lluvia

Lámparas tipo LED

Zonas especiales para separación de basura

Sembrado de plantas en áreas libres

Azoteas verdes o huertas

Tendrán baño completo con todos los muebles, accesorios y recubrimiento cerámico o similar; cocina con tarja, estufa y recubrimiento cerámico o similar en zonas húmedas.

De acuerdo con el plan de viviendas incluyentes en CDMX, los inmuebles también contarán con pisos con recubrimiento cerámico o similar;puertas en recámaras, baños y closets y ventanas. Es decir, vendrán equipadas.

El promedio de la superficie habitable de todos los tipos de vivienda no deberá ser inferior a 45 metros cuadrados.

¿Dónde estarán estas casas?

Foto: Rodolfo Angulo / Cuartoscuro.

Vamos a lo bueno, ¿dónde estarán ubicadas las viviendas incluyentes en CDMX?

Apenas en junio de 2020 se detalló que los predios que se usarán para este proyecto estarán en:

Perímetros A y B del Centro Histórico.

Corredor Eje Central: los predios ubicados frente a Eje Central, desde Viaducto presidente Miguel Alemán hasta la calle Uranio.

En el Corredor San Antonio Abad: predios frente a avenida San Antonio Abad, desde Viaducto Río de la Piedad hasta Fray Servando Teresa de Mier.

Corredor Hidalgo-México Tacuba: predios frente a avenida Hidalgo, Puente de Alvarado, Ribera de San Cosme y Calzada México Tacuba, desde Eje 1 Poniente hasta Calle Lago Siama. También las manzanas delimitadas por la calle Mar Mediterráneo y Calzada México-Tacuba, entre avenida Azcapotzalco y Mar Baffín, y las manzanas delimitadas por calles de Golfo de Australia, Calzada Legaria, Lago Guija y Marina Nacional

En el Corredor Ferrocarriles Nacionales Xochimanca: predios frente a calle Crisantema entre avenida Río Consulado y eje 3 Norte de Camarones; los predios frente a calle Gallos entre Plan de Ayala y Fausto Nieto; los predios con frente a F. F. C. C. Nacionales de México entre eje 3 Norte de Camarones y calle Azcapotzalco, así como la colonia San Salvador Xochimanca.

También habrá viviendas incluyentes en:

El Corredor Reforma Norte: predios con frente a avenida Paseo de la Reforma Norte, entre Eje 1 Norte hasta Eje 2 Manuel González, así como predios frente a Calzada de Guadalupe y de los Misterios

Corredor Chapultepec: predios con frente a avenida Chapultepec, entre Lejía y Eje 1 Poniente Balderas

Sobre Insurgentes Norte, en los predios con frente a avenida Insurgentes Norte, entre avenidas Paseo de la Reforma y Acueducto

En la colonia Atlampa

Vallejo I: predios dentro de las colonias Las salinas, Huautla de las Salinas, San Andrés de las Salinas, Santa Cruz de las Salinas y Coltongo; predios delimitados por las calles Poniente 116, Norte 35, Poniente 122 y Norte 45; los predios con frente a avenida Ceylán entre la calle Poniente 146 y avenida Maravillas y las manzanas delimitadas por las calles Colombo, Emiliano Zapata, Avenida Maravillas y avenida Ceylán

SAC Tacubaya: la poligonal del Sistema de Actuación por cooperación Tacubaya

Zona Rosa: manzanas delimitadas por calles Paseo de la Reforma, Insurgentes Sur, Chapultepec y Florencia en la colonia Juárez

Ahora que si quieres ubicaciones exactas, el 21 de enero de este año se dio a conocer que estos predios se incluirían en el programa:

Ignacio López Rayón #80, colonia Centro

Mesones #27, colonia Centro

San Jerónimo #54, colonia Centro

Además, durante enero de 2020, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que hay dos proyectos para construir viviendas incluyentes en Eje Central 38 y Reforma Norte 159.

¿Quiénes podrán entrar al programa?

Foto: Guillermo Perea / Cuartoscuro.

Para el registro se tendrá que brindar la siguiente información:

Nombre completo del interesado y número de personas que habitarán la vivienda

Dirección de residencia actual

Correo electrónico y teléfono

Situación actual de su vivienda y los motivos para aplicar en este proceso

Forma de pago de la vivienda incluyente e ingreso total estimado del hogar

Selección de proyecto al que desea aplicar y tipo de vivienda que quiere adquirir

Consideraciones particulares

También se solicitará el nombre de los integrantes del hogar, características generales de sus empleos e información sobre sus ingresos principales y secundarios.

Las solicitudes serán revisadas por Infonavit y Fovissste.

Las viviendas incluyentes en CDMX podrán pagarse a través de un crédito hipotecario que no podrá ser traspasado en menos de cinco años. Además, se otorgará un enganche que no rebase 20% del valor total del inmueble.Ahora que si tus ahorros son muchos, podrás pagar la vivienda de contado. Hasta ahora no se sabe cuándo iniciará el registro, pero mientras puedes analizar qué tanto te conviene este programa.