¿Fenómeno en las alturas? Extraños avistamientos en Teotihuacán encienden redes

COLABS CHILANGO

Un video inusual grabado en Teotihuacán ha provocado una intensa controversia en redes sociales, generando interrogantes sobre su autenticidad.

Si algo nos gusta a los chilangos es un buen misterio, y más si involucra nuestras pirámides favoritas…

Resulta que esta mañana, el Valle de Teotihuacán se puso más místico que de costumbre. No, no fue el reflejo del sol en la obsidiana; varios madrugadores que andaban en el ya clásico vuelo en globo reportaron haber visto “algo” que no supieron explicar.

Diversos usuarios compartieron en Instagram y TikTok una serie de luces o figuras geométricas que parecen desafiar las explicaciones convencionales.

Las imágenes, que ya acumulan miles de reproducciones, muestran objetos suspendidos a una altura considerable, moviéndose con una precisión coordinada sobre el paisaje de las pirámides del Sol y la Luna.

¿Pero qué onda con estos objetos?

Como era de esperarse, el internet ya hizo lo suyo. Entre comentarios, capturas y teorías que van y vienen, el tema no ha dejado de crecer. Hay quienes aseguran que las figuras tienen movimientos demasiado precisos como para ser casualidad, mientras otros dicen que podrían ser parte de algo planeado que aún no se ha revelado.

Algunas versiones apuntan a que podría tratarse de una instalación visual o algún tipo de montaje temporal. Otras, más clavadas en lo inexplicable, hablan de fenómenos poco comunes en la atmósfera o incluso de algo fuera de lo habitual. Nada confirmado, todo en el terreno de la especulación.

Lo que se dice en redes

En plataformas sociales, los comentarios no se han hecho esperar:

“Se movían en formación, no era un dron cualquiera”.

“Yo también los vi desde lejos, pero no entendí qué era”.

“Algo están armando y no nos han dicho”.

También se ha mencionado que algunas de estas imágenes provienen de personas que estaban en recorridos turísticos o experiencias matutinas en la zona, lo que le da cierto aire colectivo al fenómeno: no fue una sola persona, ni un solo ángulo.

Un misterio sin respuestas (por ahora)

Lo que más ha llamado la atención es que, hasta el momento, nadie ha salido a dar una explicación clara. No hay comunicado, no hay versión oficial, no hay contexto. Y justo eso es lo que mantiene viva la conversación.

Entre que son peras o son manzanas, la vibra en el valle está más tensa que el Metro en hora pico. Las imágenes siguen circulando, las teorías siguen creciendo y la duda permanece: ¿qué fue lo que realmente se vio sobre Teotihuacán?

Por ahora, todo queda en lo que usuarios dicen haber visto, en fotos que invitan a mirar dos veces y en una sensación compartida de que algo fuera de lo común ocurrió… o está por ocurrir.

Porque si algo queda claro, es que el misterio apenas empieza…