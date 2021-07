¿Me puede dar covid después de la vacuna? CDMX —y el país— están en la tercera ola de la pandemia; esto es lo que debes saber si ya estas vacunado.

¿Me puede dar covid después de la vacuna? ¿Qué hago si tengo síntomas pero ya me vacuné? ¿La vacuna me protege de inmediato?

En diciembre pasado inició la vacunación contra covid-19 en México; sin embargo, aún quedan dudas al respecto. Aquí te las resolvemos.

Empecemos por lo más básico. ¿Qué hace la vacuna? La Secretaría de Salud explica que hay dos tipos.

Las vacunas de ácido ribonucleico (ARN) mensajero. Son los medicamentos desarrollados por Pfizer y Moderna.

Estos habilitan a las células para que produzcan la proteína S, a fin de que el cuerpo sea capaz de identificar al coronavirus por esta proteína. De esta manera, podrá defenderse de manera efectiva en caso de infección.

Las vacunas con vectores virales no replicantes: son las de AstraZeneca, Cansino, Janseny Sputnik.

Utilizan adenovirus modificados (que no pueden replicarse), los cuales inducen la producción de la proteína S, provocando que el cuerpo sea capaz de protegerse contra una infección por el SARS-CoV-2.

En todos los casos, el cuerpo detecta esta proteína como algo extraño y genera anticuerpos para combatirla. De esta manera, se prepara para identificar y atacar al SARS-CoV-2.

Ninguna vacuna provoca covid-19 y ninguna te inyecta el coronavirus. Lo que hacen es que tu cuerpo tenga contacto con una porción de la proteína S (la cual es usada por el SARS-CoV-2 para adherirse a tus células) a fin de que tu cuerpo la reconozca y combata.

¿Puedo contagiarme de covid después de la vacuna?

Hay que tomar en cuenta varios factores.

Primero, el efecto de la vacunación no es inmediato. Cada vacuna tarda cerca de 15 días en brindar protección, por lo que es posible que te contagies y enfermes en ese periodo; por ello es importante mantener las medidas sanitarias.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) explican que se considera que una persona está completamente vacunada dos semanas después de la segunda dosis de la vacuna contra covid-19 o dos semanas después de recibir la dosis única.

Pero ojo, aunque es poco probable, existe la posibilidad de que una persona vacunada se contagie.

“Una persona que está vacunada es poco probable que se contagie. Si se llega a contagiar, en general, va a tener una enfermedad leve, lo va a sentir como una gripe, un catarro, a veces con dolor de cabeza y quizá fiebre”, explicó el doctor Alejandro Macías.

Expertos detallaron a The New York Times que el riesgo de infectarse con el virus tras la vacuna es muy bajo, pero puede ocurrir.

Respecto a los contagios, Eric Cioe-Peña, director de Salud Global de Northwell Health en New Hye Park, Nueva York, explicó que en general el nivel de virus en la nariz y en las gotículas que expulsamos al hablar, toser o estornudar no es tan contagioso en una persona vacunada. Sin embargo, esto no significa que no hay que tomar precauciones.

¿Qué hacer si ya me vacuné y me contagié?

Foto: Victoria Valtierra // Cuartoscuro.

Cuando una persona ya vacunada se contagia, se le conoce como un caso de postvacunación.

De acuerdo con información de BBC, estos casos muestran un principio básico de enfermedades infecciones, en el que la infección depende del balance entre dos factores:

*Intensidad de la exposición: la proximidad a la que una persona estuvo cerca de alguien enfermo.

*Competencia inmunológica: la protección contra covid-19. Aquellos que no se han contagiado ni se han vacunado no tienen ningún tipo de protección contra esta enfermedad.

Aunque ya estés vacunado es importante que te hagas una prueba y te aisles en caso de presentar algún síntoma.

“Si sospecha que pueda tener covid hay que pedir una valoración médica, hacer una prueba y aislarse en casa mientras se determina”, señala el doctor Macías.

También se recomienda que lo comuniques a las personas con las que convives en casa y te mantengas alejado de ellos, especialmente si convives con alguien que no ha sido vacunado o que sea especialmente vulnerable a la enfermedad.

De igual manera es útil abrir puertas y ventanas para ventilar bien el inmueble, no compartir artículos domésticos y desinfectar de manera frecuente los espacios que se tocan en el hogar, según información de los CDC.

Recuerda que aunque estés vacunado la pandemia continúa, por lo que tenemos que mantener las medidas sanitarias como sana distancia, uso de cubrebocas y evitar espacios cerrados y grandes aglomeraciones.

Seguramente te preguntarás: si tengo el riesgo de contagiarme y tengo que seguir usando el cubrebocas, ¿entonces para qué me vacuno? La vacuna ofrece muchas ventajas.

“Una persona que está vacunada es poco probable que se contagie. Las vacunas dan alta protección contra la infección”, explica el doctor Macías.

Adicionalmente Eric Cioe-Peña detalla que una persona que se enferma tras la vacuna podrá tener síntomas leves o de plano ser asintomático.

La vacuna reduce principalmente la posibilidad de presentes un cuadro grave de la enfermedad y las hospitalizaciones.

En la mayoría de casos, las personas vacunadas que se enfermen no desarrollarán más allá de síntomas leves y podrán atravesar la enfermedad como si se tratara de una gripe.