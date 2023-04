El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya puso la mano dura a las aerolíneas que sigan usando el horario comercial

Luego de una larga discusión por el adiós al horario comercial, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ya puso la mano dura a las aerolíneas que no cumplan con lo establecido en semanas anteriores.

Vale recordar que esta medida implica que en las pantallas del AICM ya no se mostrará el horario comercial de las aerolíneas. Sólo se mostrarán los horarios de vuelos que el aeropuerto genere a cada aerolínea y no el que aparezca en tu pase de abordar.

La medida fue con el propósito de que los pasajeros estén bien informados, así como para evitar contratiempos a los usuarios que viajan.

El Aeropuerto Benito Juárez no permitirá el despegue de los vuelos que incumplan con los horarios asignados FOTO: Cuartoscuro

¿Qué sanciones habrá por usar el horario comercial?

Ahora, el Aeropuerto Benito Juárez no permitirá el despegue de los vuelos que incumplan con los horarios asignados. La razón es por la persistencia de las aerolíneas en vender vuelos en horarios que no fueron autorizados.

Es por ello que el AICM, en coordinación con Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), la Profeco, así como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), anunciaron un protocolo para terminar con esta práctica.

¿Me afecta?

En la tercera sesión extraordinaria del Comité de Operación y Horarios del AICM de este martes 25 de abril, la dirección del aeropuerto informó que, en dichos casos, el responsable designado por la AFAC notificará que el plan de vuelo, o el vuelo, está en un horario no autorizado a la sugerencia de slots.

Después, la dependencia verificará si el vuelo cuenta o no con autorización de horario. En caso negativo, la aerolínea recibirá una notificación de que no se le permitirá el plan de vuelo y no se le asignará posición para el despegue, Además, la Seneam no le brindará los servicios aéreos necesarios.

En ese caso, dadas las posibles afectaciones a los pasajeros, la Profeco actuará en función de sus competencias y aplicará las sanciones correspondientes. Estas medidas entraron en vigor al término de la citada reunión, a las 12:37 horas de este martes.

