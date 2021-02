Los animes de los 80 y 90 que marcaron tu infancia aún tienen mucho para ofrecer. Checa la lista con curiosidades que te harán recodar.

La vida era más feliz y sencilla -pensamos- cuando uno regresaba de la escuela, prendía la tele y veías caricaturas toda la tarde. Seguro tú también extrañas esos días y a los animes de los 80 y 90 que te acompañaron.

Todos lloramos con algún episodio, nos enamoramos de uno o más personajes o hasta jugábamos a la hora del recreo a ser algún equipo de estas series. Ahora son todos unos clásicos y para recordarlos te contamos algunos datos curiosos.

Datos de animes de los 80 y 90 en México

El final no oficial de Candy Candy

Cuando la gente se pregunta por qué nuestra generación todavía ve telenovelas, hay que recordarles que de niños había animes como Candy Candy.

Aquí había amor, drama, traiciones y muchas emociones para unos niños de primaria. De hecho, el peor trauma para muchos fue el final de esta serie porque Candy no acaba con su amado Terry.

Este final fue tan horrible, que en Italia, hicieron su propio final no oficial. Haciendo uso de la edición y del reciclaje de escenas, este país creó un capítulo donde Candy viaja a Nueva York para encontrarse con Terry, quien ya está divorciado y así ya nada les impide estar juntos.

La relación entre Heidi y Studio Ghibli

Aunque llegó a México en 1978, sus retransmisiones lo hacen uno de los animes de los 80 y 90 más clásicos. Su trama era muy dramática y aunque su protagonista no era del agrado de muchos, todos reconocíamos su famoso intro: “Abuelito, dime tú”.

Ahora todos nos reímos con el meme de Heidi tirando a Clara de su silla de ruedas. Pero, ¿sabías que en este anime trabajaron los fundadores del Studio Ghibli?

El director de la serie es Isao Takahata, co fundador del famoso estudio japonés y también director de una de las películas más tristes de todos los tiempos: La tumba de las luciérnagas.

Pero no solo él estuvo involucrado con esta niña de los Alpes. Pues el mismísimo Hayo Miyazaki trabajó en Heidi como colaborador de algunos elementos de la animación.

La película antes de Remi

Otro gran trauma de la infancia y, parte de los animes de los 80 y 90, es Remi, el niño de nadie. Y es que no existe historia más sádica que esta donde el protagonista lo único que hace es sufrir.

Pero todo ese drama no salió de la mente de los japoneses, sino del escritor francés Hector Malot y su novela Sans Famille (Sin familia). De hecho, antes de que se hiciera la famosa adaptación que conocemos, hubo una película anime.

Se llamó Chibikko Remi to Meiken Kapi (que es algo así como El pequeño Remi y el famoso perro Capi). Se estrenó en 1970.

El anime que conocemos, tampoco fue la única serie animada. En los 90, los japoneses hicieron una nueva adaptación. Se llamó Remy, la niña sin hogar y sí, uno de los mayores cambios fue que ahora era protagonizada por una niña.

Si quieres revivir el trauma de esta serie, puedes buscarla en Prime Video o verla en el canal oficial de TMS Entertainment con el doblaje en español.

La relación entre Sandybell y Lalabel

Los animes de los 80 y 90 tenían a muchas protagonistas femeninas. Ejemplo de eso también es Lalabel, la niña mágica y ¡Hola! Sandybell.

La primera sigue a una niña mágica que vive en el Mundo de la Magia. Sin embargo, ella y su gato Vila terminan en el mundo de los humanos. La otra, sigue a una niña escocesa que vive un montón de aventuras mientras busca a su madre desaparecida.

Ambas producciones son de Toei Animation, pero eso no es lo único que tienen en común. El dato que aquí te dejamos es que ambas comparten a uno de los guionistas. Se trata de Hirohisa Soda.

Las diferentes adaptaciones de Gatchaman (Fuerza G)

Entre los animes de los 80 y 90 está Gatchaman, que nunca se emitió de manera íntegra de este lado del charco. Quizás por eso no te suene por su nombre original.

Sigue a cinco jóvenes que son los defensores de la Tierra, pues la protegen de los invasores del espacio. Todos ellos tienen alguna habilidad relacionada con las aves.

La primera versión llegó a finales de los 70 y se trajo como Guerra entre planetas. Prácticamente era una adaptación muy libre del anime original, pues se cambió todo el argumento.

La segunda versión se llamó Fuerza G: Guardianes del espacio. Aunque también tuvo ediciones censuradas, fue más fiel a la serie original.

Mazinger Z: un pionero en su género

Este es de los animes de los 80 y 90 que todo chilango recuerda. Y no es para menos, yaa que la historia sobre un super robot gigante es icónica.

Más porque muchos le atribuyen a esta serie la creación del género mecha, enfocada en robots. De hecho, después de su estreno en Japón durante los 70, hubo un boom de producciones de este tipo.

En su momento, Guillermo del Toro reconoció este anime como una enorme influencia para su película Pacific Rim.

Todavía puedes revivir estos episodios en Netflix o en el canal BitMe en una versión remasterizada.

Las aventuras de Gigi

Las series sobre chicas mágicas eran un gran fenómeno entre los animes de los 80 y 90. Antes del éxito de Sailor Moon, el gran precursor de este género fue Las Aventuras de Gigi.

La protagonista es una princesa de 12 años que vive en un reino de sueños y fantasías. Sin embargo, ese lugar se encuentra en peligro porque los humanos ya no tenemos esperanzas. Entonces, Gigi es enviada a nuestro planeta para detener esta situación.

Contó con 62 capítulos, pero en México solamente fueron transmitidos 49. Y no queremos provocar un trauma, pero aquí nunca vimos el final de la serie. Y no es para menos, pues resulta que Gigi muere atropellada por un camión (¡¿alguien quiere pensar en los niños?!).

Sin embargo, no todo es tan triste. Pues resulta que Gigi utiliza el poco poder que le queda para renacer como la hija de los que fueron sus padres humanos.

Doraemon, el inmortal

Entre los animes de los 80 y 90 hay uno protagonizado por un gato cósmico azul. Se trata de Doraemon, quien viene del siglo XXII y ayuda a Nobita con un montón de inventos mágicos.

El manga de donde salió este personaje se creó en 1969. Su primer anime se emitió en 1973 y hubo otro en 1979, que fue el que nos tocó en nuestra infancia.

Este es de los casos donde hay una leyenda urbana alrededor del episodio final. Pues se comenzó a rumorar que Nobita en realidad está en coma y todo lo que vemos es parte de su imaginación.

Pero no, no es así. De hecho, en México nunca vimos todos los episodios, pues esta segunda adaptación tuvo un total de mil 187 capítulos. Pero ahí no acabó la historia de este gato azul, pues en 2005 comenzó una tercera serie en Japón que se emite hasta la fecha.

La leyenda urbana de Oliver Atom

Todo chilango que vio animes de los 80 y 90 ha escuchado sobre el “capítulo perdido” o “final verdadero” de Los super campeones.

Se supone que la serie termina con Oliver Atom despertando en la cama de un hospital y con las piernas amputadas, pues se supone que todo fue un sueño. Casi como Luismi en la película Ya nunca más.

Pero todo esto no es más que una leyenda urbana. Pues en realidad a la serie original (de 128 episodios), le siguieron un montón de episodios especiales y nuevas mini- temporadas.

El reboot más reciente de la serie original lo encuentras en Netflix.

¿”Los Guardianes del Universo” o “Pegasus Fantasy”?

Algo que amamos de los animes de los 80 y 90 son sus canciones de inicio. Hay opening tan clásicos que todavía se entonan en algunas convenciones. Los Caballeros del Zodiaco no es la excepción.

Sin embargo, los fans entran en guerra al tocar este tema. Y es que inicialmente la serie se estrenó en México con un intro titulado “Los Guardianes del Universo”; también conocido como “Canción de los Héroes”.

En vez de adaptar la canción japonesa, se decidió utilizar el intro italiano (que puedes escuchar aquí). Aunque Ricardo Silva sí grabó este tema para México, se decidió usar una versión hecha en España y que es cantada por Amado Jaén.

De hecho, fue hasta los 2000 cuando los chilangos pudimos ver esta serie con el famoso tema de Pegasus Fantasy, interpretada por Mauren Mendo.

Puedes ver los capítulos en el canal BitMe o en Netflix.

La Sailor Moon americana que casi tuvimos

Durante los 90, un montón de niñas jugaban a ser Sailor Scouts que luchaban por el amor y la justicia. Sin embargo, antes de que este popular anime llegara a México, por poco y tuvimos una adaptación estadounidense.

En 1995, durante una convención en Estados Unidos, se dio a conocer un video con una probadita de una versión de Sailor Moon creada por Toon Makers.

Este intento de serie iba a mezclar animación con escenas en live action. Además, había un montón de cambios en los personajes: Luna era una gata blanca, Sailor Mercury era chica pelirroja en silla de ruedas, Salor Mars era asiática, Sailor Jupiter era afroamericana y Sailor Venus era latina.

El proyecto murió rápidamente y ahora solo rezamos porque Netflix nunca quiera hacer una adaptación de este tipo.

Si quieres revivir el anime original, puedes hacerlo a través de BitMe. O también, puedes ver la nueva versión, Sailor Moon Crystal, en Crunchyroll.

El legado de Las Guerreras Mágicas

Ya señalamos que el mundo de las chicas mágicas fue muy característico de los animes de los 80 y 90. Sin embargo, su popularidad también creció gracias a esta serie creada por un grupo de mujeres igual de poderosas.

Se trata de CLAMP, un grupo de cuatro creadoras de manga. Para ese trabajo, las autoras combinaron sus grandes pasiones: las chicas mágicas, la fantasía y los mechas (robots gigantes).

Pero este no fue el único gran éxito que se transformó en un anime. CLAMP también está detrás de Sakura Cardcaptor, xxxHolic y Chobits, por mencionar algunos.

La serie original se transmite en BitMe y todos los capítulos están disponibles en Prime Video.

Ranma ½ y el final que nunca llegó

Ya vimos que hay animes de los 80 y 90 con finales que son leyendas urbanas. Sin embargo, una serie que nunca tuvo un final fue Ranma ½.

Aunque aquí vimos el anime a finales de los 90, en japón fue lanzado en 1989. La serie tuvo 143 y terminó en 1992. Sin embargo, nos quedamos esperando más. Y es que el último capítulo se sintió abrupto con la aparición de la madre del protagonista.

¿Y entonces qué pasó? A pesar de que la serie fue un éxito en nuestro país, la realidad es que en Japón ya no daba mucho rating. Además, el estudio tenía un gran problema: el manga se seguía publicando, por lo que no sabían hacia dónde iba la historia y cuál sería su final.

Cansados de tener que rellenar la historia, Studio Deen dio por terminado el anime con un final que parece de relleno.

¿Zero o Gokú?

No podríamos hablar de los animes de los 80 y 90 sin mencionar a Dragon Ball. Pero sabías que en su llegada a México en 1993 se llamó Zero y el Dragón Mágico?

Esto se debe a que se basó en la versión estadounidense editada por la compañía Harmony Gold. Así fue como Gokú pasó a llamarse Zero y otros personajes también cambiaron de nombre (Krillin – Cachito, Yamcha – Zedaki).

Se doblaron sesenta episodios bajo este formato. Sin embargo, Bandai entró en razón y decidió cancelar todo y hacer un redoblaje. En esta ocasión todo fue más fiel a la versión japonesa y así fue como en 1995 llegó Dragon Ball a México y todos conocimos a Gokú, con la voz de Laura Torres.

Antes de Slam Dunk

En toda la oleada de animes en los 80 y 90 llegó este enfocado al mundo del basquetbol. Aunque no fue tan popular como otros de la lista, tuvo una gran base de fans.

Pero ¿sabías que Takehiko Inoue, el autor del manga, ya había hecho una historia de este deporte y que incluso en ella presentó a varios personajes de esta serie? Se trata del manga Purple Kaede, donde vemos a Kaede Rukawa, Takenori Akagi Rival y a Haruko Akagi.

Y parece que el autor ama demasiado el basquet. Pues después de Slam Dunk, retomó el tema en Buzzer Beater y en Real.

Zenki, ¿el antecesor de Inuyasha?

Pocos chilangos recuerdan este título entre los animes de los 80 y 90. Se transmitió muy poco en México, pero Zenki tiene un lugar especial en nuestros corazones.

De hecho, lo más fanáticos lo comparan con Inuyasha, que se estrenó años después. Esto se debe a que ambos Zenku sigue a una chica que vive en un templo y que es la descendiente de un gran hechicero. Ella puede despertar a un gran demonio guerrero conocido como Zenki.

Además de esas similitudes en la trama, estos dos animes comparten actores de doblaje. Uno de ellos es Eduardo Garza, que en Zenki interpreta a Goki/Sho; mientras que en Inuyasha es Kohaku.

Otra actriz que comparte es Ángela Villanueva. En ambos casos su personaje es muy similar. En Zenki es la Abuela Saki; en Inuyasha, interpreta a la Anciana Kaede.

Las Aventuras de Fly

Aunque muchos de los animes de los 80 y 90 surgieron de mangas (cómics japoneses), este fue un caso especial. Pues en realidad, la franquicia nació en en 1986 con el videojuego Dragon Quest.

Fue hasta 1989 cuando se decidió crear un manga. Posteriormente, en 1991 Toei Animation creó el anime de esta saga que conocimos los chilangos como Las Aventuras de Fly.

A pesar de todos los videojuegos y de la publicación del manga, la serie solo contó con 46 episodios.

Sin embargo, en 2020 se estrenó una nueva adaptación que lleva por nombre Dragon Quest: Las aventuras de Dai y que puedes seguir en Crunchyroll.

Pokémon, el anime eterno

Además de ser de los animes de los 80 y 90 que nos marcaron a todos, esta es una franquicia que abarca videojuegos, juegos de cartas y muchas áreas más.

A pesar de que los protagonistas de los videojuegos cambian a cada rato, el anime se niega a soltar a Ash Ketchum. La serie todavía se transmite hasta el día de hoy. Van en la temporada 23 y la serie en total ya sobrepasa los mil 120 episodios.

Puedes aventarte todas las temporadas o las de tu infancia en la página oficial de Pokémon Latinoamérica o ver algunas en Netflix.

Los (incompletos) Gatos Samurai

Aunque no es tan popular como otros de esta lista, muchos chilangos fueron fans de este anime. La serie sigue a tres gatos antropomórficos y cibernéticos. Trabajan como repartidores de pizza pero también protegen a Pequeño Tokyo del crimen.

Aunque la serie original tuvo 54 episodios, solamente se doblaron 52 para su lanzamiento fuera de Japón.

Mikami, entre los animes “subidos de tono”

No es ningún secreto que gran parte de los animes de los 80 y 90 fueron censurados en occidente. Ahí están las primas/novias de Sailor Moon o escenas eliminadas de Ranma ½.

Sin embargo, en medio de este sistema moral, se logró colar Cazafantasmas Mikami, pues llegó a tele abierta y tenía una clara connotación sexual. Ya habíamos visto viejos rabo verde Dragon Ball (Maestro Roshi) y Ranma ½ (Maestro Happosai).

Pero aquí, el tema de la sexualidad era llevado a otro nivel. Basta mencionar que uno de los personajes gana poder a través de la perversión y la lujuria.

Si la voz del opening te suena, es porque la voz de María de Jesús Teherán también la escuchaste en el intro y ending de Ranma ½.