Te dejamos un recuento de series y cintas basadas en libros que puedes ver ahora, además, hay algunas que pronto, muy pronto, estrenan.

Sabemos que las historias basas en libros, inspiradas por hechos reales o cintas que documentan la realidad te encantan. Hoy te dejamos el conteo de lo más destcado en streaming (y lo que bien) para sacarle jugo a la membresía.

Las del momento

Bridgerton

En pocas semanas se convirtió en la serie más vista de Netflix. Las novelas deBridgerton de Julia Quinn, son tan populares -no por nada han sido superventas del New York Times-que la historia adaptada a la pantalla también tiene ya su fan base.

¿Por qué verla? Si adoras los dramas de época, la intriga y erotismo: todo en uno, es tu serie.

The Map of Tiny Perfect Things

En Amazon esta joya para jóvenes (y no tanto) está inspirada en lo escrito por el autor deThe Magicians,Lev Grossman y The Map of Tiny Perfect Things.

Un bucle de tiempo, mucho tiempo libre y, claro, romance es lo que te espera en una de cintas y las series basadas en libros, más comentadas del momento.

¿Por qué verla? Si te gustan los romances de juventud y la certeza de un mejor futuro.

Lupin

Este libro fue escrito en 1907 y es tanto el interés que ha despertado en varios países como Italia, España, Londres y Corea, que ahora podrás seguir nuevas aventuras en la historia de ArsèneLupin, el caballeroso ladrón AssaneDiop.

Gambito de Dama

La miniserie, Gambito de dama , cuenta con bastantes nominaciones a los Globos de Oro, La novela de Walter Tevis, se mantuvo en el Top 10 de ventas por 11 semanas desde su publicación hace 37 años.

Anya Taylor-Joy (Fragmentado, La Bruja) lo hace maravilloso y no lo decimos nosotros, es la critica quién augura varios premios a la actriz.

¿Por qué verla? Con mucho ajedrez, demonios internos, adicciones y una historia sencilla, pero magistralmente contada. Sin duda sigue en la mira de las series basadas en libros que no te debes perder.

Las basas en libros que se avecinan

Sombra y hueso

La esperada adaptación a la pantalla chica, de las novelas escritas por Leigh Bardugo, se llamará “Sombra y hueso” en ella veremos cómo las fuerzas siniestras conspiran contra una chica que descubre la magia en ella capaz de sacudir su mundo y el de los demás.

¿Por qué verla? si te gusta la onda de Ciudad de Hueso, Maldita o The Witcher, amarás entrar a al “Grishaverse”.

Cruella

Después de aquellas aventuras animadas de Disney, que seguro recuerdas de tu infancia, se hicieran populares este mayo tendremos una cinta live action.

La cinta está basada en The Hundred and One Dalmatians de Dodie Smith. y llegará a las pantallas (Disney+) con Cruella De Vil como protagonista.

¿Por qué verla? Emma Stone de cabello rizado y decolorado a medias nos va a contar la historia del nacimiento de la villana más perseguida por PETA.

Al final mueren los dos

Adam Silvera (autor celebre entre los más jóvenes) escribió está novela que será adaptada por HBO en formato serie.

Al final mueren los dos narra la historia de un mundo en donde se puede adivinar qué días morirás. El día de su muerte las personas reciben una llamada.

La trama se pone interesante cuando dos chicos, que reciben la llamada el mismo día, se conocen y viven sus ultimas 24 horas juntos.

¿Por qué verla? Si te gustó Love Simon o leíste Will Grayson, Will Grayson sabes de lo que estamos hablando. Aún no hay detalles, ni fecha de estreno.

La mujer en la ventana

(The Woman in the Window’ fue adaptada a su versión cinematográfica debido al éxito logrado por el bestseller de A.J. Finn que lleva el mismo nombre.

La mujer en la ventana fue dirigida por Joe Wright (‘Orgullo y prejuicio’) y es protagonizada por Amy Adams y Gary Oldman. Aún no hay fecha de estreno en Netflix.

¿Por qué verla? si te gusta el misterio y recuerdas el episodio de Los Simpson donde Bart ve algo que lo intriga y lleva a investigar en casa de New Flanders, esta cinta será para ti.

A todos los chicos de los que me enamoré

Amazon se ha hecho con los derechos de una historia escrita por Jenny Han, autora de “A todos los chicos de los que me enamoré”.

Fue Han quien anunció en sus redes sociales que trabaja con Amazon Estudios, en una serie de ocho episodios, inspirada en el libro “El verano que me volví guapa”. La serie contará con un total de 8 capítulos y se estrenará en verano de 2021.

¿Por qué verla? si no te terminó de convencer el final de las aventuras amorosas de Lara Jean, acá te van a dar mucho qué analizar.