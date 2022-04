Charlamos con la talentosísima actriz y cantante Carmen Sarahí, quien nos contó acerca de su participación en 'Broadway in the Park'.

Todo está listo para que este 7 y 8 de abril se presente Broadway in The Park en el Teatro Ángela Peralta. Será el escenario en donde brillarán las mejores voces nacionales y extranjeras entre ellas Carmen Sarahí (Anita la Huerfanita y Frozen); Nia Drummond (American Idol, ganadora del Grammy); Rocío Banquells (Godspell, Vaselina, La Novicia Rebelde), Susana Zabaleta (The Prom, Violinista en el Tejado, El Hombre de la Mancha) y muchxs más.

Bajo la dirección de Lance Horne, compositor, pianista, cantante y director musical ganador de un premio Emmy, escucharemos espectaculares números musicales como: “The Music of the Night” de The Panthom of the Opera, “Impossible Dream” de Man Of La Mancha, “Let It Go” de Frozen, “Seasons of Love” de Rent, “Medley Les Miserables” de Les Miserables, y otras sorpresas más.

Entrevista con Carmen Sarahí

En Chilango pudimos conversar con la talentosísima Carmen Sarahí y asegura que será un evento para guardar en la memoria.

“Me siento muy honrada, muy feliz que hayan pensado en mí para este elenco y compartir el escenario con gente tan importante, como Susana Zabaleta, Rocío Banquells que son grandes estrellas, figuras muy importantes. Y también feliz de compartir con compañeros que vienen directamente desde Broadway. Además nuestro director musical acaba de ganarse un Emmy, es un estuche de monerías, pianista, cantante, director; poder trabajar con todos es padrísimo porque aprendemos de nuestros procesos”, comentó Carmen Sarahí.

Checa también: Publicidad chida: colectivo de teatro se anuncia en el papel de las tortillas

¿Qué veremos en Broadway in The Park?

Carmen Sarahí está muy emocionada porque este proyecto la ha retado mucho pues estará haciendo cosas fuera de su zona de confort.

No es ir a ver una obra de teatro, es ver varias, la gente que ama los musicales lo va a disfrutar muchísimo. Pero también los que dicen que no les gusta, lo van a disfrutar mucho porque estoy segura que ya han escuchado alguna canción. Queremos acercar a la gente a los musicales, que la gente baile y cante con nosotros también. Vamos a tener muchos de los clásicos de Broadway, hay duetos, canciones grupales, solitas para que cada quien se luzca y la gente vaya conociendo a los talentos de México y Broadway.

La también actriz invitó a la gente a reconocer el talento que hay en nuestro país y tal vez si no se ha tenido la oportunidad de viajar a Nueva York o Londres para ver teatro, sí es importante darle el valor al que hay en nuestro país, pues dijo “es de gran nivel”.

La gente debe saber que en México hay grandes, grandes talentos y si tú no tienes oportunidad, ya sea por cuestiones de trabajo, económicas, de viajar a Londres o Nueva York, aquí en México tienes calidad de teatro y si puedes ir al teatro en México sabrás que tienes un gran espectáculo musical.

Mira acá: ¡Se viene con todo! Checa la oferta de teatro en la CDMX para marzo y abril

Además, Carmen Sarahí asegura que “será un gran evento, algo espectacular, algo que no se ha visto en México, es la primera vez y ojalá la gente vaya, lo disfrute mucho con su familia, novio, amigo y gozar, cantar y pasar una noche espectacular”.

La actriz está convencida de que hay musicales para todxs y mucha gente que dice que no le gustan, es porque no han visto el musical correcto, pero una vez encontrado lo van a amar. Solo es cuestión de saber qué música te gusta.

Carmen Sarahí, es la voz de Elsa de Frozen. Al respecto de ese personaje de Disney nos contó que Elsa es parte de ella, le está muy agradecida, la ha llevado a grandes lugares, pero no quisiera deshacerse de ella y que nunca la ha limitado para alcanzar otros proyectos, no obstante le gustaría más actuar pues lo disfruta mucho.

‘Sola en la oscuridad’: Itatí Cantoral brilla en el teatro con una historia estremecedora