La CDMX dará la bienvenida a las personalidades más talentosas del teatro musical nacional y extranjero con 'Broadway in the park', un concierto único al aire libre.

Este 7 y 8 de abril, el talento teatral mexicano compartirá escenario en Broadway in the Park con algunas de las voces más poderosas de Broadway. Se trata de un homenaje a las icónicas canciones de los mejores musicales de la gran manzana. La cita será en el teatro Ángela Peralta, en donde temas como “Circle of Life” (El rey león), “Your Song” (Moulin Rouge) y “The Music of the Night”(El fantasma de la ópera) cobrarán vida.

El elenco estará conformado por grandes estrellas del teatro musical. Carmen Sarahí (Frozen, Hoy no me puedo levantar), María Penella (El hombre de la mancha, Casi normales), Diego Medel (Rent, Jesucristo Superestrella) y Héctor Berzunza (Casi normales, Mañana) acompañarán a artistas de la talla de Rocío Banquells (La novicia rebelde, Godspell) y Susana Zabaleta (The Prom, Los locos Addams).

Asimismo, dentro del talento internacional que visitará nuestra ciudad se encuentra Nia Drummond (American Idol, ganadora del GRAMMY), Génesis Collado (Over Here!, Mary & Max), Robin de Jesús (Hamilton, Tick, Tick…Boom!), Alice Ripley (Los Miserables, Sunset Boulevard) y Daniela Rodríguez, estudiante de teatro musical en los Estados Unidos.

Además, este gran evento cultural estará bajo la dirección musical del ganador del premio Emmy, Lance Horne, quien cuenta con distintas apariciones en algunos de los escenarios más importantes del mundo. Tal es el caso de la Sydney Opera House y el Lincoln Center.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Broadway in the Park?

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de lo mejor de la capital teatral del mundo en este espectáculo musical que recibirá con los brazos abiertos a una comunidad ansiosa por más puestas en escena de este calibre.

Cuándo: 7 y 8 de abril, a las 19:00 hrs.

Dónde: Teatro Ángela Peralta. Aristóteles s/n, Polanco, Polanco IV Secc., Miguel Hidalgo.

Precio:Boletosdesde $450.