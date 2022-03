¡La obra de teatro 'Sola en la oscuridad' te pondrá al filo de tu butaca! Lánzate a verla en cualquiera de sus funciones en el Teatro México.

Suspenso, intriga y misterio: estos son los ingredientes que caracterizan a la clásica obra de teatro Sola en la oscuridad, la cual ahora se presenta en nuestra capital bajo la batuta de Enrique Singer. Platicamos con Itatí Cantoral, protagonista de la historia, sobre su participación en esta estremecedora puesta en escena que pondrá tus pelos de punta. ¡Checa lo que nos contó y lánzate a disfrutar de la obra!

¿De qué trata la obra de teatro Sola en la oscuridad?

Hace poco más de 50 años, en 1966, el escritor británico Frederick Knott estrenó en Broadway este impactante thriller. Tuvo que pasar solo un año para que la icónica Audrey Hepburn diera vida a Susy (protagonista de la obra) en la pantalla grande. Ahora, la historia está de vuelta en la CDMX con la brillante actuación de Itatí Cantoral.

“Estoy muy feliz de interpretar un personaje como Susy”, nos comparte la actriz mexicana.

Esta ficción del teatro en vivo me da mucha satisfacción, es lo que más me gusta hacer. Siempre me pongo muy nerviosa antes y después de las funciones. Creo que hay obras que te desgastan mucho y te dejan con ganas de llegar a tu cama a dormir; pero esta es todo lo contrario: entro aterrada y salgo más aterrada, con muchísima pila.

La trama sigue a Susy Hendrix, una mujer que perdió la vista en un accidente y que deberá lidiar con tres peligrosos delincuentes, quienes buscan acabar con su vida. ¿Por qué desean atacar a una inocente ama de casa? Aparentemente, en su casa se oculta una muñeca con un valor muy especial. Para hacerles frente a los criminales, Susy deberá sostenerse totalmente de sus cuatro sentidos.

“Es una obra muy fuerte que siempre me da miedo al principio, pero cuando la termino me genera mucha emoción, porque saca las peores cosas de mí. Es muy aterrador saber que hay una persona que te quiere matar y que atenta contra ti cuando eres vulnerable”, señala Itatí, quien hace poco debutó en el doblaje de la película Red de Pixar.

Una mujer contra la violencia criminal

Tal como nos comparte la artista, Sola en la oscuridad adquiere un nuevo matiz en el territorio mexicano, ya que los feminicidios y la violencia contra las mujeres son una terrible realidad que está latente en nuestra vida diaria.

A menudo pienso que estoy haciendo una interpretación de algo que desgraciadamente vivimos todos los días. En ese momento en el que yo estoy interpretando algo, representándolo, también está pasando en la vida real, hay una mujer a la que están asesinando.

De acuerdo con Cantoral, esta historia de suspenso sabe mantener al filo de la navaja a sus espectadores, ya que la trama les ayuda a descubrir que Susy no es tan indefensa como lo parece en un inicio:

Desde que la obra salió en la época de los años sesenta, Frederick Knott la escribió pensando en esta liberación de la mujer; sabía que ella tiene poder por sobre todas las cosas y que puede ser más fuerte que cuatrocientos hombres.

Cabe destacar que también forman parte del elenco Luis Gatica, Sergio Bonilla, Marco de la O, Lenny Zundel y Marcial Casale; a este grupo de artistas se suman las talentosas jóvenes Nina Rubín Legarreta y María Perroni Garza.

El teatro vuelve con todo a la ciudad

Ahora que nuestra CDMX permanece en semáforo verde, Itatí Cantoral invita a su público a retomar la asistencia a los teatros y apoyar las artes escénicas.

Yo no podría vivir en un país que no tenga teatro. Soy una consumidora de teatro; es lo que más me apasiona y forma parte de mi vida. Ahora es complicado presentar un espectáculo en vivo, pero me siento muy emocionada de que la vida vuelva a retomarlo. Vale mucho la pena comprar un boleto para vivir esas experiencias que te ayudan a estar bien. como actriz estoy contenta de tener esta obra, trabajo para que la gente tenga una experiencia formidable.

Además de mostrar su apoyo a las personas y grupos que actualmente se dedican a producir espectáculos en vivo, la actriz también nos comparte que disfruta mucho de la oferta cultural y recreativa de la CDMX, ya que se trata de una ciudad sumamente diversa y llena de actividades de todo tipo.

Ya que yo soy chilanga, aprecio muchísimo a la Revista Chilango, porque siempre me dice a dónde puedo ir, qué es lo que voy a disfrutar. Me siento orgullosamente chilanga, porque lo que tenemos en Chilangolandia no existe en otras partes del mundo, así que, si queremos seguir teniendo esa extensa cartelera teatral, tenemos que seguir trabajando con el teatro.

¿Dónde y cuándo ver Sola en la oscuridad?

¡Lánzate a conocer esta increíble producción! La cita es todos los viernes, sábados y domingos en el Teatro México, ubicado en la colonia San Rafael. Tienes todo el mes de marzo y de abril para disfrutar de esta increíble y estremecedora historia en compañía de tu persona favorita. Eso sí, toma en cuenta que está dirigida a adolescentes y personas adultas; asimismo, tiene una duración de dos horas y cuenta con un intermedio.

Para que vayas con más gusto al teatro, sigue las redes sociales de Sola en la oscuridad, donde podrás consultar los descuentos que están vigentes durante cada mes, como jueves de 2×1 y viernes a precio especial.

Dónde: Joaquín Velázquez de León 31, San Rafael, Cuauhtémoc.

Cuándo: Viernes, 19:00 y 21:30 h; sábados, 18:00 y 20:30 h; domingos 16:30 y 19:00 h

Cuánto: $812 a $1,062 (adquiere tus boletos en el siguiente enlace).

¡No te quedes sin la oportunidad de disfrutar de la actuación de Itatí Cantoral en la obra de teatro Sola en la oscuridad!