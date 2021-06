Cómo olvidar "los milagros", los mojitos y las noches de pop y rock noventero en este clásico chilango. ¡Por fin Bar Milán regresa!

A más de un año de que la ciudad cerró por completo, la normalidad está caaasi de vuelta. Los bares y antros aún no pueden abrir como antes (no oficialmente, al menos), pero poco a poco vuelve los clásicos. Patrick Miller, por ejemplo, ya anunció su pronto regreso y ahora Bar Milán regresa también y nos sumerge en la nostalgia de la vida nocturna chilanga.

Antes de que la colonia Juárez fuera tan cool como lo es ahora, tan llena de restaurantes, cafecitos, bares fifís y antros para echar la fiesta recia, Bar Milán ya estaba posicionado –entre chavos y chavorrucos– como uno de los mejores lugares para pasar una noche movidita al ritmo de los siempre queridos y bien recibidos pop y rock noventeros.

Quienes fuimos, recordamos los “milagros”*, la moneda que se manejaba en el lugar para pagar sus famosos mojitos o unas chelas frías, que siempre estaban a buen precio (no como ahora que puedes dejar la quincena en un par de tragos de la zona).

*Dato curioso: se llamaban así en honor al Teatro Milagro, pues la idea de abrir el bar siempre fue financiar la construcción de un teatro, por eso, en el bar siempre había artistas, escritores, periodistas y gente conocida en la industria cultural.

La buena noticia es que Bar Milán regresa y, si no lo conoces, esta es LA oportunidad para que lo hagas, pues es un clááásico de la ciudad. En su página de Facebook, el bar acaba de anunciar su regreso.

Por ahora, Bar Milán regresa en modalidad restaurante, o sea que es indispensable que ordenes alguito de comer para que te puedas echar unos mojitos –o el trago que se te antoje, recomendamos los martinis–. Así que, ¡vamos! El bar necesita de su comunidad para no cerrar definitivamente. Además, es un gran lugar, pues no tiene cover, tiene buenos precios, buen ambiente, no necesitas pedir botellas para tener un lugar, nadie te discrimina y, lo mejor: la selección musical nunca falla.