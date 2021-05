¡La catedral del baile no muere! Al parecer, Patrick Miller regresará y volveremos a bailar hasta que amanezca y el cuerpo duela.

El Patrick Miller regresará. ¿KHAAA? Esperen. Esta nota se lee acompañada de esta playlist del Patrick que hicimos para ustedes. Denle play y sigan leyendo.

Mucho lamentamos y comentamos su supuesto cierre definitivo tras comprobar que la bodega donde se armaban semejantes fiestas épicas de Hi-NRG tenía colgado un letrero con el mensaje: “SE RENTA”. Las redes sociales enardecieron –y nosotros también– y muchos entramos en depresión profundísima porque vimos llegarel fin de una era. Y, con ello, el fin de nuestras noches felices en el Patrick; esas noches en las que sudamos y bailamos con el frenesí de la música, las bolitas de dancing, las luces neón, las retas de baile y los viajes con chela en mano.

¡Pues qué creen! ¿Qué creeeeeeen? Que no se va. Al parecer, la pandemia no nos va a romper el sueño de volver al bar de nuestra juventud porque todo parece indicar que el Patrick Miller regresará renovado. No sabemos si en el mismo local o en uno nuevo, pero el rumor cuenta que volverá.

El señor Patrick Miller no ha dicho nada on the record (a pesar de que lo hemos buscado por cielo, mar y tierra); sin embargo, Davo Peñaloza anunció en su programa de radio Wake & Bake, en Ibero 90.9, que una fuente oficial le confirmó el regreso de la catedral del high energy.

“El Patrick Miller estará de regreso. Confirmado —dijo Davo Peñalosa durante un especial de 2 horas de Hi-NRG, en honor a la música del Patrick Miller, que se transmitió el viernes 14 de mayo—. Así como el milagro de la Navidad, en lo que estaba yo aquí haciendo el programa, que poniendo los vinilos, leyendo sus tuits, bailando un poquito, etcétera, las fuentes directas que tenemos en el Wake & Bake con el Patrick Miller nos mandan un mensaje de fe y esperanza. Sí. Un mensaje que dice así:

No sé si valga la pena que dijeran que se acaba de comunicar con nosotros el mismísimo Patrick Miller para que le comunicaran a su auditorio que en cuanto las autoridades lo permitan estaremos de regreso. Se va a dar un comunicado, si todo sale bien, más adelante.

“Todavía no sabemos si ahí mismo en Mérida o en algún otro lugar, pero El Patrick Miller regresará. Las buenas vibras funcionaron”.

¿Por qué nos hará tan felices que Patrick Miller regresará?

Porque las noches ahí eran divertidísimas. Recordemos la historia de este emblemático club, que comenzó en 1983 en el Club de Periodistas. Allá, en el número 8 de Filomeno Mata, en el Centro de la ciudad, el Sonido Meteoro presentaba a Roberto Devesa como el DJ Patrick Miller, quien pronto ganó fama por su destreza para incendiar la pista de baile con sus mezclas. Más tarde fundó el bar llamado como su seudónimo y ganó respeto por ser uno de los primeros productores de música electrónica en México, además de componer rolas de Hi-NRG (la más conocida es Desesperado).

Patrick Miller ha trascendido décadas y generaciones y sobrevivido a terremotos, gentrificación, robos, nuevas olas musicales y, esperamos, una pandemia también. En la década de los 90, el club se mudó a Mérida 17, en la Roma Norte, después de cerrar durante casi un año y casi desaparecer para siempre. Con este antecedente, confiamos en la resiliencia del Patrick.

Señor Patrick Miller: si nos lee, ¡por favor mándenos nuevas noticias pronto! 🙏🏽🙏🏽🙏🏽

Ya está en el Mixcloud el Wake & Bake de @Ibero909FM de 2 horas de Hi-NRG, Al Rescate del Patrick Miller, imperdible! https://t.co/vycB6Fzj0l — davo peñaloza (@davosea) May 13, 2021

Confiemos en que nos veremos, pronto, en la bodega con luces neón y grafiti para sentirnos libres y despeinados cantando Take On Me (🎶🎶🎶 Taaake ooon meee! / Take on me! / Taaake meee ooon! / Take on me! / I’ll beee gooone in a day or two. 🎶🎶🎶 ) y, con suerte, ser protagonistas del ‘círculo de baile’, aunque sea por unos segunditos.

Para que se vayan ambientando –de nuevo– con los beats enérgicos del Patrick, ahí les va una playlist que armamos con la felicidad que nos dio saber que Patrick Miller regresará. Nos quedó fregona pero queremos crecerla. ¡Se aceptan sugerencias!

Ah, y para sentirnos aún más en ambiente, estas postales que esperamos revivir pronto:

Patrick Miller. Foto: Archivo Chilango Patrick Miller. Foto: Archivo Chilango Patrick Miller. Foto: Archivo Chilango Patrick Miller. Foto: Archivo Chilango Patrick Miller. Foto: Archivo Chilango Patrick Miller. Foto: Archivo Chilango

En algunos meses estará abierto, aún no sabemos si en el mismo lugar, peeeero es un hecho que regresa. Así se lo confirmó una fuente ultra oficial a Davo Peñaloza; en cuanto las autoridades lo permitan, volveremos al Patrick Miller.

Don Patrick queremos platicar con usted de la nueva normalidad y el dancing, así que si usted está leyendo esto, por favor platiquemos para que los lectores estén enteradísimos y estemos ahí en la reapertura.