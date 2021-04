¿Tragos en licuadoras y focos? Solo en Barbie Chelas and Drinks. Los chilangos no conquistamos el mundo nomás porque no queremos.

Si andas con sed de la mala y quieres saciarla con algo diferente e instagrameable, este es el lugar indicado: Barbie Chelas and Drinks.

Para sacarnos la espinita de quién fueron las mentes maestras detrás de estos tragos virales, echamos la platicada con Zoé Navarro, quien junto con su novio y su hermana hicieron del acto de empinar el codo algo divertido y memorable. “Estando en pandemia un día quisimos ponernos a vender. Nosotros antes íbamos a Tepito, que es un lugar donde se venden muchas miches. Entonces dijimos, ‘¿y si nos ponemos a vender nosotros algo, pero nuestra propia temática?’ y así fue como se fue dando todo.

Licuadoras inspiradas en Barbie

Foto: Pável Gaona/Chilango

“Cuando estábamos pensando en qué temática le íbamos a dar al lugar pensamos de inmediato en Barbie, porque siempre nos gustó mucho, desde chiquitas. De grandes también, pero ahora ya nos divertimos diferente. Así es como llegamos también a lo de las licuadoras. Pensamos que Barbie es como muy de plástico y ocupa accesorios y aditamentos siempre muy grandes. Nos inspiramos en la serie de Barbie and The Dream House donde vimos que tiene una licuadora; entonces mandamos a hacer licuadoras y se hicieron muy muy famosas”.

Lo mejor de venir a Barbie Chelas es que se vive toda la fantasía retro: te llevan la bebida al auto y ya tú te la llevas para consumir a otro lugar [ojo: no mezcles el volante con la bebida, mejor llévatela a tu casa y todo ok]. Justo como aquí no se consume, entonces te puedes llevar las licuadoras, que es una especie de souvenir e incluso puedes cambiarle la parte inferior, ¡y sirven como vaso de licuadora para usarla en la cocina!

Foto: Pável Gaona/Chilango

Otra de las presentaciones que están muy chidas son los focos, que tienen un pequeño switch abajo y encienden sus luces. Y no te preocupes por tu integridad, pues no se quiebran, ya que como todo aditamento de Barbie que se respete, no es de cristal, sino de plástico. También puedes pedir los famosos “vitro-litros”, que son pequeños vitroleros de plástico con capacidad de un litro que puede llevar la bebida de tu preferencia.

“Todas nuestras bebidas pueden ir cualquier presentación: licuadoras, vitrolitros o focos. Tenemos especialidades de vodka y mojitos, además de mezcales. También hay ron, piña colada, Barbie Colada, Dákiti y Barbie Tropical. Tenemos especialidades con tequila, como The Queen, el Noble Punch y Blue Baby. Y finalmente están nuestros especiales, que son la Bombastic o la Bichota. Esta última es de las que más nos piden, porque se ha puesto muy de moda la canción y a la gente le da curiosidad”.

“Los haters son los que más nos dan publicidad”

Muchas de las publicaciones que han subido a sus redes se han hecho virales y por supuesto esto también ha atraído la atención de haters, quienes les han dicho de todo, pero esto no les molesta.

“Hemos aprendido a convivir con el hate, nos da risa. Todo empezó con una publicación de una licuadora y con uno de los focos que decía: ‘mira mamá no me fui de borracha, fui por tu vaso de la licuadora’. También nos dicen cosas como que nuestras bebidas se ven corrientes, pero nosotros les contestamos que ‘entre más corriente más ambiente’. Al final todo ese hate nos ha servido para dar a conocer más nuestros productos”.



Así que ya sabes: si quieres ponerte bien Bichota, la opción son esas licuadoras, vitrolitros y focos. Y pues salud, ¿no?





Dirección: Calle Gonoud #82, Col. Ex Hipódromo de Peralvillo

Servicio a domicilio: no

RRSS: Barbie Chelas and Drinks

Horarios: jue-dom: 18:00-00:00

Cuánto: $200; formas de pago: solo efectivo

Accesibilidad: N/A (solo para llevar)

Pet-friendly: N/A

Reservación: 56 14527356