Arma tus ofnis de moda para este 2022 con las tres B (buenos, bonitos y baratos) en estas pacas baratas de menos de 10 pesos.

Si nunca has surfeado la mar de ropa de una paca te estás perdiendo de lo más bueno, bonito y barato del mundo de la moda. Y hablando de moda, tres de las tendencias que vienen muchísimo en 2022 son: el look postapocalíptico, todo lo que sea de color Very Peri (declarado por Pantone como el color de 2022), y el estilo urbano ‘oversized’ callejerón ¡que todavía viene con todo! ¡Y seguro que en la paca vas a encontrar todo para armar estos ofnis (objetos fashion no identificados)!

Toma nota de estas tendencias de la moda para 2022 y ármate un día productivo para buscar “lo de moda, de novedad” en estas pacas baratas de a 10 pesitos. Si nunca has visitado una, lo primero que tienes que saber es que surfear la paca es el deporte más extremo de la moda. Dile ‘no’ a la cultura de “moda rápida” ¡y dale un segunda oportunidad a la ropita bonita de paca!

Ármate ese ofni postapocalíptico en la paca renovada de Pino Suárez

Qué buenos tiempos esos cuando la paca de Pino Suárez abarcaba cuadras y cuadras eternas de ropita de todo tipo: usada, todavía con etiqueta, con manchitas y sin manchitas dudosas. Pero donde hubo fuego… la paca queda y la paca de Pino Suárez está vivita y coleando. A unos pasos de la estación de Metro Pino Suárez las carpas blancas anuncian sus promociones de “2 por 50” y “Ropa americana de a 10”. ¡Más barato no se puede!

¡Esta paca es el lugar perfecto para armarte ese ofni postapocalíptico 2022! Para hacerlo necesitas muchas medias de nylon (y si ya vienen rotas mejor), jeans deshilachados y botas altas. El tip es: piensa qué usarías si sobrevivieras al apocalipsis ¡y cuélgatelo! La clave de este ofni es armar capa sobre capa, así hasta que te cuelgues el molcajete (porque obvio el molcajete es un arma postapocalíptica). Entre más destrozado y derruido se vea tu ofni habrás triunfado.

¡Los viernes les llega la merca nueva así que aprovecha! Ahora que ya te la sábanas, ¡para qué cobijas!

Así se ve el ofni postapocalíptico, hermanes:

Dónde: Saliendo del Metro Pino Suárez caminas hacia Cerrada Fray Servando 52, Col. Tránsito, Cuauhtémoc, CDMX.

Cuándo: Martes a domingo de 9:00 a 17:00 hrs.

Encuentra en la paca del tianguis “del Imán” ese estilo urbano ‘oversized’ callejerón

Algunos le dicen Tianguis Coyoacán, o Tianguis de la Panamericana, lo que sí es seguro es que su paca es conocida por toda la bandita chilanga. Y es que los precios son de agasajo. ¡Hay ropita hasta de $5 ‘peso’! Las cartulinas fosforescentes debajo de sus famosas lonas rojas auguran los mejores precios y las mejores prendas: “Sólo por hoy de a 5”, “Ropa mixta de variedad” y “Cháchara sin cambios” son los anuncios de esta paca.

Este año el estilo urbano callejerón rondará las pasarelas de las marcas más conocidas de la industria de la moda. Por eso, nada mejor que reconocerle su origen callejero a este estilo regresando a las calles. Para lucir este ofni perrón lo que necesitas son playeras, pants y sudaderas “oversized” por lo menos unas 3 tallas X por encima de tu talla habitual. Bastará con que añadas tu ‘teni’ favorito.

“De a 5 pesitos esta paca está buena, bonita y barata” es la consigna por excelencia en este tianguis. ¡Ya te la sándwich!

Échale ojo al ofni callejero-urbano-perrón:

Dónde: Saliendo del Metro CU tomas un camión hacia Av. del Imán esquina con Av. Panamericana, Pedregal de Carrasco, Coyoacán, CDMX.

Cuándo: Jueves a domingo de 08:00 a 17:00 hrs.

Agarra toda la ropita color “very peri” en la paca de “Basurama”, el Tianguis El Salado

El color “Very Peri” fue seleccionado por el instituto Pantone como el color del año. Y sí nos imaginamos por qué. Es como una fantasía lila en un mundo mágico de algodones de azúcar morados. ¿Y cómo se ve el “Very Peri”? Es un color azul con tonos violáceos. Si la gama de colores púrpura es tu favorita vas a querer utilizar este color todo el año. ¿Dónde encontrarlo? ¡Seguro que en la Paca de El Salado, alias “Basurama”, lo encuentras!

Este enorme, infinito y caótico tianguis tiene sus secretos si lo sabes recorrer. En su paca podrás encontrar ropa usada a partir de 1 peso. ¡Sí! UN PESO. Ya si te pones muy exigente los precios ascenderán a 10, 20 y de a ciegos si ya andas muy derrochador. Lo importante es llevarte un buen par de tenis para recorrerlo todo porque es larguísimo. Pero con sus descuentos de “3×10” seguro te llevas todas las prendas “Very Peri” que jamás hayas imaginado en tu ‘peri’ vida.

Te vas a ver como todo un gurú de la moda si utilizas el color del 2022 con una variedad de tonos claros hacia tonos oscuros como el lila y el morado. ¡Seguro que con tu ropita de este color te vas a ver de “no mameyes” y vas a ser la envidia de tu colonia.

Checa cómo se ve esta fantasía moradita del “Very Peri”:

Dónde: Saliendo del metro Acatitla de la línea A, Santa Martha Acatitla, Unidad habitacional Ermita Zaragoza, Sentimiento de La Nación 615, Ermita Zaragoza, Iztapalapa, CDMX.

Cuándo: Sólo los Miércoles a partir de las 06:00 hrs.

Tips para dejar que la paca se convierta en tu nuevo estilo de moda en este 2022

Si ves una prenda que te guste ¡por nada del mundo la vayas a soltar! El error más grande que puedes cometer es dejar ir algo a lo que ya le echaste el ojo pensando en que si te vas a dar una vuelta lo vas a encontrar de nuevo. No te dejes llevar por la idea de sólo encontrar ropa de marcas reconocidas. Lo mejor es apelar a lo que te guste y te acomode. ¡Marcas hay muchas! Y de la moda, lo que te acomoda y se vea más perrón. Tampoco te espantes de los defectos de las prendas o las manchitas sospechosas. Es lo mismo que juzgar a un libro por su portada. Nunca juzgues a un saquito al que solo le faltan un par de botones. ¡Todo tiene arreglo! (También esas manchitas color rojo o color ‘blanquizco’… ahhh bromi). La prenda perfecta no exis… y mucho menos existe si a la paca sólo le dedicas unos minutos para buscar, aquí el chiste es tener paciencia y tomarte tu tiempo. Quiere mucho a la paca porque la paca te va a querer mucho. ¡Todo huele más rico con detergente suavizante! Cuando ya tengas todos tus ofnis de moda dales un bañito con ese suavizante que huele tan rico. ¡Van a quedar de a 10! (Y seguro nadie notará que te costaron de a 10).

Ya no tienes pretextos para no estar a la moda este 2022 con esta lista de pacas baratas de a 10 pesos para armar tus ofnis de moda. Y si te gustó echar pata en estas pacas vas a querer leer Cómo y dónde elegir la mejor ropa de paca en la CDMX.