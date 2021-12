Te dejamos estas 5 formas para ayudar a la banda en estas fechas navideñas para que ya no te digan que eres el Grinch de la Navidad.

Esta Navidad podrías ayudar mucho si dejas de ser un poquito Grinch. Si te portaste mal todo el año y estás dudando que el niñito dios te traiga cosas buenas, ponte las pilas con estas formas en las que puedes ayudar a la banda en estas fechas navideñas. ¡Haz patria y ayuda a un chilango en esta Navidad!

Sabemos que has escuchado la cantaleta de que en Navidad es tiempo de dar y que toda tu infancia te recetaron el famoso “si te portas mal, no te van a traer nada ni Santa, ni los Reyes”. A nadie le gusta que lo condicionen o lo amenacen con no traerle lo que con tanta fe escribió en su cartita de deseos navideños. ¿Verdad?

Porque portarse bien va más allá de una fecha específica para ayudar o de cierto tipo de acción altruista ‘instagrameable’. Pero la realidad es que también podemos colgarnos de estas fechas navideñas para ayudar un poquito a los chilangos que más lo necesitan. Por eso aquí te decimos 5 formas en las que puedes ayudar a la banda en estas fechas navideñas sin que nadie te ande presionando. Apelamos a tu buen corazoncito de chilango, ese mismo que te late rapidito cuando estás frente a tus tacos favoritos.

1. Comparte una torta con una persona en situación de calle

¿Te has preguntado cuál es la historia detrás de una persona en situación de calle? ¿Qué fue lo que pasó en su vida antes de que comenzara a vivir en banquetas y en refugios? ¿Cómo llegó hasta aquí?

Es más fácil pasar de largo y normalizar la existencia de esa persona en situación de calle que siempre ha vivido cerca de tu colonia, ese a quien todos conocen como “El Huesos”, o “El Tripas”, o a la que todos conocen como “La Flaca” o “La Loca”. Lo difícil es hacerles sentir escuchados, si es que desean hablar contigo. Lánzate a tu expendio de tortas calientes más cercano y acércate a una persona en situación de calle. En estas fechas navideñas llegó la hora de ayudar.

Pexels

¿Cómo le hago?

Lo primero es presentarte, invitarle una torta, preguntarle su nombre y, si la persona es receptiva a iniciar una conversación contigo, charlar informalmente. Eso sí, si no está interesada, es mejor dejar la comida y seguir con tu camino, pues no está obligada a contarte nada. Regalar tu tiempo y tu escucha es una de las mejores formas en las que puedes ayudar a la banda en estas fechas navideñas. ¡Seguro que hasta terminan por hacerse amigos!

Dato chilango: Según cifras del INEGI, en la CDMX habitan aproximadamente mil 200 personas en situación de calle. Existen por lo menos 10 albergues denominados como Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) operados por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso). Conoce más de estos albergues aquí.

2. Ayuda a un lomito necesitado a encontrar refugio temporal o permanente, no vale sólo alimentarlo y darle agua por un día

Ayudar a los lomitos es casi casi de cajón porque ¿quién no va a querer ayudar a un peludito? Pero nos gustaría motivarte a que lo hagas de una forma distinta. Sí, quizá es más complejo pero creemos que vale la pena. El darle croquetas y agua y un par de caricias sólo lo aliviará por un par de horas. Lo que realmente necesitan los lomitos callejeros es que sean reubicados para que su vida pueda cambiar radicalmente.

Sabemos que nuestra rutina citadina no nos permite detenernos a ayudar todo el tiempo que quisiéramos, pero insistimos y te invitamos a seguir esta forma en la que puedes ayudar a la banda (perruna) en estas fechas navideñas.

Pexels

¿Cómo le hago?

Si ubicas a algún perrito que está rondando por tu colonia desde hace varios días, acércate. Identifica cuáles podrían ser sus necesidades más urgentes (comida y agua) pero también trata de identificar si su comportamiento indica que quizá esté perdido.

Si es así, tómale un par de fotos y haz un post en redes sociales para ver si alguien puede identificarlo. Hay muchos grupos en Facebook que postean perritos extraviados dependiendo de la alcaldía en la que te encuentres. Haz que tu información ayude a que este perrito regrese a su hogar.

Si crees que se trata de un perrito en situación de calle, dale refugio temporal mientras encuentras un sitio en donde puedan ayudarte a darle refugio definitivo o para ingresarlo a algún programa de adopción. Sabemos que puede llegar a ser una tarea compleja, pero si lo haces con el apoyo de toda tu familia se convertirá en una experiencia que todos recordarán. Toma en cuenta que quizá podría necesitar alguna revisión veterinaria por lo que es necesario considerarlo.

Dato chilango: Existen refugios que pueden ayudarte a encontrar alojamiento temporal para el perrito que has decidido ayudar. Una opción es Milagros Caninos ubicada al sur de la CDMX y aunque su capacidad es limitada ellos pueden orientarte para encontrar otro lugar. Todo dependerá siempre de la disponibilidad del refugio, por eso es importante que sepas que si has decidido ayudar al perrito lo mejor es que le des refugio durante unos días.

3. Visita una casa-hogar para leerles a las infancias cuentos navideños o contarles historias fantásticas que provengan de tu imaginación

Las infancias de una casa-hogar jamás te dirán que no a que les cuentes cuentos. Si lo tuyo es inventar historias compártelas con las decenas de oídos de infantes de una casa-hogar. ¿Alguna vez te llevaron a escuchar un cuentacuentos? Estamos casi seguros de que sí. Con esta forma de ayudar ¡puedes convertirte en cuentacuentos por un día!

Pexels

¿Cómo le hago?

Ubica alguna casa-hogar cercana a tu domicilio a donde te gustaría acudir. Te recomendamos que primero contactes a las personas encargadas de la casa-hogar para platicarles tu idea.Ármate de un repertorio de historias que te gustaría contarles (no todas tienen que ser de tu autoría, aunque si lo son ¡mucho mejor!).

Cuando llegues recuerda que lo más importante es presentarte con les niñes, platícales un poquito de ti y diles que estás ahí para contarles cuentos. Quizá algunos prefieran jugar o quizá ellos quieran contarte historias porque obvio son maestros de la imaginación.

Dato chilango: Tan sólo debido a la pandemia por COVID-19 se calcula que aproximadamente 131 mil infantes perdieron a sus papás y/o mamás.

4. Comparte una tarde de té y galletitas para escuchar las historias de vida de personas de la tercera edad

Si decides ayudar de esta forma prepárate para escuchar las historias de muchos abuelitos y abuelitas porque vas a ser nieto por un día. Sin embargo, debido a la pandemia te recomendamos que cualquiera de estas actividades las realices con medidas de higiene y sana distancia (más aún si se trata de tener contacto con personas de grupos vulnerables como los adultos mayores).

¿Cómo le hago?

Arma una lista de casas de la tercera edad o fundaciones que ayuden a personas adultas mayores. Puedes realizar una búsqueda en línea o también ubicar alguna casa de la tercera edad en tu colonia. Prepara tu mejor sonrisa y ese suéter de nietecito tejido, que seguro tienes en tu clóset, y prepárate para derretir los corazones de muchos abuelitos y abuelitas.

Pexels

¿Y las galletas y el tecito? Aunque puedes comprar todo en el supermercado es mejor si las galletas las horneas tú. Ya sabes que el amor entra por el estómago.

Dato chilango: En la CDMX se calcula que existen un millón 491 mil 619 adultos mayores, según datos del INEGI. Recuerda que todas las alcaldías tienen sus Casas del Adulto Mayor. ¡Ubica la más cercana a tu domicilio y llévales galletitas a los abuelitos! Ayudar es lo más bonito.

5. Dona una hora de tu vida a personas privadas de su libertad para enseñarles un poquito de lo que sabes hacer mejor

¿Sientes una cosquillita por enseñar un poquito de lo que sabes? ¿Crees que otras personas valorarían tus conocimientos en cierta materia? O ¿simplemente tienes ganas de compartir un poco de lo que has aprendido a lo largo de tu vida?

“Dona Una Hora” es la primera video academia penitenciaria en México hecha de horas donadas por la Sociedad Civil. Es una iniciativa de la fundación Plan B y su lema es #DemocratizamosLaExcelencia. Ya sea que quieras compartir tus habilidades como chef, tus conocimientos en robótica, tu maestría en artes y creatividad o tus dotes como bailarín, profesor de yoga o maestro de crossfit, “Dona Una Hora” es para ti.

¿Cómo le hago?

Toda la información que necesitas para participar en el programa “Dona Una Hora” la encuentras aquí.

Dato chilango: De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, existen 26 mil 765 personas en situación de cárcel en CDMX. Seguro que si donas una hora de tu tiempo ¡vas a tener muchos alumnos! Enseñar es sinónimo de ayudar.

¡Ahora ya sabes cómo ayudar a la banda en estas fechas navideñas! Así que, quìtate ese Grinch de encima y deja que tu corazoncito se ablande de tanto ayudar y ayudar.

