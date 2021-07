Si quieres armar la expedición al tianguis para renovar tu armario, te contamos algunos secretos sobre cómo escoger ropa de paca.

La paca y la ropa vintage está de moda y el planeta lo agradece. Entendemos que nuestras acciones individuales no solucionan toda la problemática de contaminación y desperdicios del mundo, pero sí contribuyen en cierta medida. Por ello, si estás considerando modificar tus formas de consumo de moda para entrarle a la búsqueda de estas prendas de segunda, te decimos cómo escoger ropa de paca en la CDMX.

Estos productos no solo se han popularizado por la sustentabilidad, también por sus costos asequibles y la posibilidad de encontrar joyitas únicas para tu clóset.

Pero, ¿toda la ropa de paca es sustentable o qué? Platicamos con Viri Days, diseñadora y empresaria experta en temas de moda, quien se ha dedicado, entre otras cosas, a la venta de ropa de paca y saldos de fábrica en sus proyectos @days_mx y @taiyo.mx.

Viri nos resolvió todas nuestras dudas para armar una guía con todo lo que debes saber antes de comprar ropa de paca. Échale un ojito a esta información que cura, que no te den gato por liebre en el tianguis.

¿Qué es la ropa de paca?

Para empezar, hay que hablar acerca de los distintos tipos de ropa de paca, ya que no toda tiene la misma procedencia ni tampoco el mismo rango de precios. “Hay paca usada, como la que llega de donaciones que se hacen en iglesias de Estados Unidos y luego llega a México. Otras son de almacenes de segunda de este mismo país, esas son pacas más caras porque es ropa nueva, ya sea en perfectas condiciones o con pequeños detalles. Por último está la paca de lujo que es todo un negociazo”.

Por ello es que no toda la paca es sostenible, ya que mucha de ella es ropa nueva que llega de Estados Unidos, lo cual puede impactar a marcas nacionales y no se ha prolongado su vida útil. Dependiendo del tipo de paca los precios pueden ir desde los $2 hasta los $200, nos comenta Viri. Así que ya sabes por dónde va la cosa.

Quizás te estás preguntando por qué las nenis y bazareñas venden su ropa más cara si en la paca la encuentras desde $2. Esto tiene que ver con la pesada labor de las salidas a la paca, la curaduría de la ropa, su limpieza y la labor de venta. “Ser neni de ropa de paca es un trabajo pesadísimo. Cuando comienzas a ir a la paca entiendes todo que implica mantener tu bazar. Es muy cansado, por eso yo migré a los saldos de fábrica”.

La preparación

Ir a los tianguis a buscar ropa entre las montañas de pacas es una labor ardua y cansada, te puede llevar horas y nada te asegura que encontrarás algo. Si aún no has ido a las pacas pero les traes ganas, Viri nos compartió algunos tips para hacer mucho más sencilla tu visita a la paca.

Acerca de la preparación nos comenta: “Usa un chongo, ropa que permita estirarte y que proteja tu piel. A la paca le ponen un polvo llamado criolina para matar a los bichos que te puede irritar. Este polvo también le da su olor característico a la ropa de paca”. Nada de ir con tacones o de pasarela, la clave es la comodidad.

Para Viri, la actitud es lo primero, “Si es tu primera vez en la paca no vayas con expectativas, ve con la mente abierta. Pero sí fíjate un objetivo sobre qué estás buscando y cuánto quieres gastar. Necesitas buscar algo en específico para evitar salir con cosas que no te vas a poner“. Hay que ponerse al tiro con esto, sino puede que termines generando más desperdicios.

Tips para el campo de batalla, o sea, la paca

Lo siguiente es la búsqueda, al inicio va a ser una tarea complicada en lo que entrenas tu ojo, pero con la práctica agarras callo. “Comienza buscando colores y texturas que te gusten en las pacas, adiestra tu ojo para ver qué telas son buenas”. Ya que le echaste el ojo a una prenda, ve por ella con firmeza, según Viri la paca está llena de doñitas ojo de tigre, por lo que en cuanto veas algo, no lo debes soltar. Un buen tip es llevar una bolsa de mercado e ir guardando todo para medírtelo sobre tu ropa al final.

Otro sabio consejo de la fundadora de Days MX—que aplica en la paca y en la vida— es “acepta lo que es para ti y deja ir lo que no”. Si no es de tu talla o algo que vayas a usar, no te lo lleves, debes estar segure de tu compra. Si la prenda necesita arreglos, llévatela sólo si la mandarás a ajustar. Como diría nuestro querido Juanga: “no te aferres”.

Otro pro tip es buscar en las pacas sin importar el género, la ropa no tiene género si te lo propones. También es bueno que llegues muy segura y recuerdes que “el paquero es tu amigo, que no te de pena pedirle que gire la paca para que puedas revisarla o para sacar tu prendita”, recordemos que son montañas pesadas de ropa y luego se necesita una ayudadita.

No te desanimes si no encuentras algo para ti en tu primera visita, esto requiere de persistencia. “Si no lo intentas, nunca vas a encontrar nada” es otra frase de la infinita sabiduría de Viri Days. Ahora, si de plano ir a la paca no es lo tuyo, date oportunidad con las bazareñas de redes sociales, quienes hacen toda esta chamba por ti. “También puedes ir a eventos como Todo a 100 Pesitos, en la Roma, o afuera de metro Chabacano, donde las nenis llevan la ropa lista para comprar”.

Por último, estas son las recomendaciones de pacas caladas y garantizadas por Days MX: “El tianguis de los miércoles de Tlahuita, así lo conocen todos, no hay pierde, es muy cerca de Zapotitlán. Las pacas en Las Torres en San Lorenzo Tezonco, entre canal de Chalco y Av. Tláhuac. Es un tianguis enorme donde encuentras de todo. También la famosa paca de Santa Cruz y de Pino Suárez”.

En resumen, aquí te dejamos el decálogo de la paca chilanga:

Tendrás la mejor actitud, sin prejuicios, mente abierta, bajas expectativas y mucha paciencia al ir de compras a la paca. Vestirás lo más cómoda posible: pants para estirarte, chongo de cebollita y harto protector solar para hacer tus compras de la mejor manera. Llegarás lo más temprano posible para encontrar la paca recién llegada, con todas las joyitas que tienen tu nombre disponibles. Entrenarás tu ojo para elegir la mejor paca a la distancia, así como las prendas con la mejor tela para ti. Te aferrarás como si no hubiera mañana a la prenda que robe tu corazón, la protegerás con uñas y dientes de todas las doñitas que estén a la cacería. Dejarás la pena a un lado y pedirás ayuda al paquero para voltear la paca y revisar toda la ropa. Actuarás segura e incluso regatearás al comprar muchas prendas para demostrar que eres conocedora de la paca. No comprarás cosas compulsivamente, llegarás a la paca con un objetivo fijo para hacer compras conscientes. Tampoco te llevarás prendas que no son de tu talla o con desperfectos que no arreglarás. Lavarás muy bien tus nuevas prendas, con suficiente agua y jabón, para eliminar la criolina y otras manchas de dudosa procedencia. Lucirás con todo su esplendor tus nuevas prendas e invitarás a otras amigas a darle una oportunidad a la paca.

Ahora ya lo sabes: mucha apertura, consciencia de consumo y comodidad para tu próxima compra en los tianguis de paca de la CDMX.