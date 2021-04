Si estás decidido a hacer ejercicio, pero no tienes el guardarropa adecuado, checa dónde comprar ropa deportiva barata en la CDMX.

Hay veces que uno quiere ser fit, trae todas las ganas y la voluntad, pero no hay la ropa o accesorios necesarios. Si ese es tu caso, no te preocupes. No tienes que gastarte toda la quincena en conseguir lo necesario para dar el primer paso. Te decimos dónde comprar ropa deportiva barata en la CDMX.

Además de unos buenos tenis y pants o leggins deportivos, es necesario tener unos shorts, jerseys, calcetines, chamarras y otros accesorios o prendas que hacen la vida deportiva más fácil.

Lugares para comprar ropa deportiva barata en la CDMX

Tepito

No importa qué estés buscando, el lugar más viejo y confiable para conseguirlo es el mítico barrio bravo. Aquí encontrarás cosas de segunda mano, de marca y originales o hasta “de Roberto”.

No importa qué es lo que decidas comprar, porque todo va calado y garantizado. Pero si lo que buscas son unos buenos tenis, entonces lánzate al famoso mercado de tenis donde hay alrededor de 700 locales.

Es conocido como el Mercado 23 y aquí sales porque sales con un par o dos de tenis. Hay de todas las marcas, colores y tallas.

Dónde: Matamoros esquina Tenochtitlán, Morelos, Cuauhtémoc

Cuándo: miércoles a lunes de 10:00 a 18:00

Adidas Outlet Store

Si le eres fiel a esta marca, entonces estás de suerte. Porque tienen un outlet que es de los lugares para comprar ropa deportiva barata en la CDMX.

Además de tener colecciones para hombres, mujeres y niños, ofrecen accesorios especializados para diferentes deportes: fútbol, correr, basketball, skate, gym y entrenamiento, y más.

Aunque encontrarás ropa y objetos de colecciones pasadas y con tallas limitadas, todos están a muy buen precio y a veces hasta con descuentos o promociones extra. ¿Lo mejor de todo? Que no solo tienen un outlet, sino que hay seis de estas tiendas en la CDMX.

Dónde: Insurgentes, Río Churubusco, Ignacio Zaragoza, Tacuba; consulta aquí las direcciones

Cuándo: de martes a domingo de 11:00 a 17:00

Calle de Venustiano Carranza

Otro lugar que no falla es una de las cuadras del Centro Histórico. Hablamos de Venustiano Carranza, del tramo entre Eje Central y Simón Bolívar.

Aquí encontrarás tiendas deportivas como Martí o Acosta Deportes, que existe desde los 70. En estos locales no solo hay ropa, sino toda clase de accesorios para practicar distintas disciplinas deportivas: natación, béisbol, taekwondo, fútbol, kick boxing, crossfit, senderismo y mucho más.

Varios de estas tiendas llevan décadas atendiendo a los chilangos, así que encontrarás vendedores expertos que podrán guiarte con tus compras.

Dónde: Calle de Venustiano Carranza (Entre eje Central y Simón Bolívar), Centro Histórico

Cuándo: La mayoría de locales abre de lunes a sábado de 10:00 a 18:00

Nike Factory Store

Para quienes creen que la marca hace al atleta, entonces date una vuelta por el outlet de Nike. No solo encuentras tenis para distintas actividades deportivas, sino que también hay una gran cantidad de ropa y accesorios.

Hay bolsas y mochilas, balones, gorras y viseras y otros objetos que te tirarán paro a la hora de estar en el gym. Además, cuentan con ocho tiendas en la Zona Metropolitana. Aquí puedes consultar las direcciones y horarios de cada sucursal.

Dónde: Centro, Plaza Aeropuerto, Plaza Central, Patio Santa Fe, Insurgentes, Aragón, Punta Norte, Ixtapaluca.

Cuándo: horario estimado de 10:00 a 18:00

Mercado de Mixcalco

Con más de 60 años de historia, este es otro de los lugares para comprar ropa deportiva barata en la CDMX. Es famoso entre muchos chilangos por ser el palacio del calzado a buen precio.

Y sí, eso también incluye tenis a precios muy accesibles y en un montón de modelos. Sin embargo, entre sus pasillos también hay varios locales de ropa y algunos de ellos se especializan en ofrecer prendas deportivas.

Así que aquí puedes encontrar licras, tops, pants, playeras y todo lo que necesites para permanecer en la vida fit.

Dónde: Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Mixcalco, Col. Centro

Cuándo: (por pandemia) todos los días de 10:00 a 17:00

Outlet Store Puma

En Plaza Central, en Iztapalapa, encuentras el gran outlet de la marca Puma. Se especializa en calzado y hay cosas para dama, caballero y niños.

Encuentras desde tenis para hacer ejercicio en casa hasta calzado especializado para correr, basketball, fútbol y más. Además, te recomendamos mucho esta visita, pues en el mismo centro comercial encuentras tiendas y outlets de Nike, Adidas, Under Armour, Martí, Sketchers y más.

Dónde: Plaza Central (Canal Río Churubusco 1635, Área Federal Central de Abastos, Iztapalapa)

Cuándo: todos los días de 11:00 a 17:00 h

Tianguis La Raza

Otro lugar que no puede faltar para comprar ropa deportiva barata en la CDMX es este tianguis que se pone en la Gustavo A. Madero. Es famoso entre todos los amantes de los sneakers porque aquí encuentras modelos originales o clonados.

Además, hay algunos exclusivos que hasta son raros de ver en tiendas o algunos modelos antiguos que ya son de colección. Pero además de eso, este lugar es perfecto para los amantes de los jerseys, sudaderas, gorras y demás accesorios de sus equipos favoritos.

Aquí encuentras de todo y de varios precios. Revisa qué es lo que mejor se acomoda a tu bolsillo.

Dónde: Insurgentes y Eje Central, Col La Raza, Gustavo A.Madero

Cuándo: todos los domingos desde las 06:00

Soccercity Outlet Deportivo

Terminamos con otro outlet que muy pocos conocen, pero que tiene ropa deportiva de calidad y de varios precios. Se ubica en la colonia Morelos, pero también cuentan con tienda en Amazon, Linio y ClaroShop.

Aquí encuentras el mejor calzado para hacer distintos deportes. También hay venta de uniformes y ropa de entrenamiento. Puedes revisar parte de su catálogo en Facebook.

Dónde: Calle Florida #33 BIS, Morelos, Cuauhtémoc

Cuándo: lunes a sábado de 09:00 a 17:15, domingos de 10:00 a 16:00

