Es tiempo de romerías decembrinas en la CDMX ¡y tu panza lo sabe! Barriga llena y corazón contento en esta temporada navideña.

Si nunca has visitado una romería decembrina te estás perdiendo de lo mejor de esta temporada de “papánoel” y “niñitojesús”.

En algunos rincones de esta urbe el olorcito a ponche con pambazo ya se olfatea. Que sus gorditas de chicharrón, que sus quesadillitas de monederito bien infladas, que sus esquimos (esos que has esperado todo el año a que se pongan), sus espiropapas, jochos, banderillas de queso, alitas barbiquiú… Pero, ¿por qué estamos hablando de comida? Porque si hay algo que todos esperan encontrar en una romería decembrina… ¡es el pipirín!

Aunque en las romerías decembrinas no solo vas a encontrar la comida más grasosita del año (deliciosa y reconfortante garnacha), sino también juguetes para tus “chilpas”, la típica lencería de Año Nuevo ‘sensoal’ (que para atraer el amor y el dinero), puestos de juegos de destreza (caniquitas, dardos, aros… ahhhh, ya te pusiste nostálgico), la famosa feria (sí, esa de cuando eras chiquito), piñatas, luces de bengala, esferas para tu arbolito de Navidad, todo lo que necesitas si eres de los que todavía ponen su nacimiento… ¡piñatas! (con sus respectivos puestos de frutas (“échenle más caca-caca-cacahuates a la piñata”)… ¡En fin! Todo eso y más puedes encontrar en las romerías de la CDMX.

Te dejamos esta lista de romerías decembrinas que no puedes perderte si quieres una garnachosa y muy entangada feliz Navidad.

Pero antes… un paréntesis para resolver una duda decembrina acerca de las romerías

¿Qué es una romería decembrina? Una romería decembrina es (imagínate lo siguiente y rellena tu ejercicio de imaginación con olor a garnacha y ponche) literalmente “un mercado navideño” afuera de algún mercado tradicional, ósea… es como este mismo mercado ¡pero al que puedes ir de noche!

Seguro creíste que sólo íbamos a hablar de mercados populares (pues no, bueno sí, pero no, diferente pues). Así que las romerías decembrinas son mercados vespertino-nocturnos que se ponen afuera de ese mismo mercado para ofertar todo lo que puedas imaginarte de productos navideños (y obviamente postres, garnachas y uno que otro ponche con piquete). Jura que no se te antojó y esa panza de “papánoel” no sintió calientito tan sólo de imaginar todo esto.

¿Y desde cuándo puedes visitar las romerías decembrinas? Desde mediados de noviembre y hasta días después de los días de Reyes Magos puedes visitarlas todas.

Dato curatorial informativo: El término “romería” proviene de Roma. Sí, de cuando hace mucho mucho (pero mucho) tiempo, durante estas fechas, se realizaban peregrinaciones con motivos religiosos rumbo a Roma. A los peregrinos se les llamaba “romeros”. Con los años el uso de la palabra “romería” se fue distorsionando en México para referirse a estos mercados decembrinos.

Lee también: 8 personajes Malvados que se empeñaron en arruinar la Navidad

Aquí van algunas Romerías Decembrinas para disfrutar de una ‘garnachosa’ Navidá.

1. Romería de la Central de Abasto

Esta es como “la romería de las otras romerías” porque la Romería de la Central de Abasto es a donde los locatarios de otros mercados acuden a surtirse para sus romerías decembrinas. Pero no necesitas ser comerciante para acudir, las romerías decembrinas son para todos (y eso debería de ser un derecho universal).

Piñatas, frutas, regalos, chupirúl y todo lo que necesitas para disfrutar tus navidades ¡a precio de CENTRAL! Es lo que vas a encontrar si visitas esta romería decembrina ubicada al oriente de la ciudad.

A que no te sabritones que… La CONACCA (o sea Central de Abasto) es el grupo comercial popular más grande de México pues distribuye más del 70% de la producción de frutas y verduras a nivel nacional en más de un millón 250 mil locales de venta que componen la Central de Abasto. Y si nunca has ido… ¿Qué mejor que visitarla por primera vez en su época de romería decembrina? Con casi 40 años de tradición, la Central de Abasto te espera para que te gastes toda tu quincena aquí.

OJO: Porque esta romería no se extiende hasta Día de Reyes y concluye en cuanto llega el 25 de diciembre. ¿Así que cáele ya!

Dónde: Corredor Ecológico, entre la Calle Cazuelas y Eje 5 Sur (dentro de la Central de Abasto), Área Federal Central de Abastos, Iztapalapa, CDMX.

2. Romería del Mercado San Cosme

Aquí sí vas a encontrar toda la garnacha que jamás te habías imaginado que existía. Las gorditas de carnitas son famosas en esta zona, así que en la Romería del Mercado San Cosme seguro encuentras esta deliciosidad.

Y lo mejor es que esta romería decembrina queda súper cerca de la feria que ponen en las calles aledañas al Monumento a la Revolución y la Plaza de la República durante todo diciembre. Así que si visitas la Romería del Mercado San Cosme vas a salir engarnachado y enferiado como cuando eras chiquito.

Flautas de carne deshebrada, las gorditas de carnitas que te decimos, rebanadas de deliciosos pasteles y ensalada de manzana, quieren que los lleves a tu boca para que los puedas degustar en esta romería decembrina. Además el Mercado San Cosme es uno de los mercados más antiguos en la ciudad así que… De que encuentras tradición y años de ofrecer productos de calidad, lo encuentras porque lo encuentras.

OJO: Dicen que el atole de galleta de jengibre está bien cotizado en la romería del Mercado San Cosme. Si se te hizo agua la galleta, no esperes más y lánzate de una vez.

Dato curatorial informativo: Tan sólo en la Alcaldía Cuauhtémoc podrás acudir a las romerías decembrinas de los 39 mercados que se encuentran en esta alcaldía localizada en la zona centro de la CDMX. Revisa la lista de mercados en la Cuauhtémoc aquí.

Dónde: Calle Gabino Barreda 18, Col. San Rafael, Cuauhtémoc, CDMX.

3. Romería del Mercado Medellín

En el corazón de la Roma, una de las colonias con mayor arraigo cultural de esta ciudad, se encuentra el Mercado Medellín, famoso por ofrecer a sus ‘’marchantes’’ productos culinarios de otras culturas gastronómicas. Productos colombianos, chilenos, cubanos, argentinos, y los nacionales también como chiapanecos, yucatecos o norteños son parte de la oferta gastronómica de este mercado.

¡Y ni hablar de su romería decembrina! Podrás encontrar bacalao de todas las marcas, productos de alta gama como diversidad de jamones ibéricos y quesos, frutos secos y todo lo necesario para armar un buen arcón “fifirifí” de regalo. ¡Además acaba de festejar su 57 aniversario! Así que seguro este año van a seguir de fiesta.

Dónde: Mercado de Melchor Ocampo “Mercado Medellín”, Calle Medellín 20, Col. Roma, Cuauhtémoc, CDMX.

Si te está gustando esta lista de romerías decembrinas, seguro vas a querer leer todo sobre el alumbrado decembrino en el Zócalo

4. Romería del Mercado Coyoacán

Sabemos que te gusta el ponche (más si es piquetudo)… ¿Pero alguna vez has pensado en combinar ponche, esquites y churros? ¿Se te ocurre un lugar donde estas tres delicias se junten? Si estás pensando lo mismo que nosotros, ¡le atinaste! Nos referimos al Mercado Coyoacán y su romería decembrina.

Las romerías de esta alcaldía sureña son famosas por cerrar cuadras completas en los alrededores del Mercado. Podrás degustar desde unos churros con chocolate, hasta unos buñuelos calientitos, elotes asados (o su esquite, si así lo prefiere), tamales de cochinita pibil, las famosas marquesitas de Coyo, pozole, tostadas y pambazos. ¿¡Todo eso!? Sí.

Y como de lo que hablamos no es sólo de comida, en esta romería no pueden faltar las artesanías (desde un petate oaxaqueño hasta un huipil guerrerense). Así que, si vas a la romería del Mercado Coyoacán prepárate para gastar todo tu dinerito porque seguro que aquí vas a encontrar todos tus regalos de Navidad.

OJO: Prepárate para engentarte un poco porque esta es una de las romerías decembrinas más concurridas en la CDMX. Si llegas en coche lo mejor será que lo dejes a unas cuadras del mercado y llegues caminando. Esta romería es famosa por cerrar todas las vialidades a la redonda (lo sabemos, no todo es perfecto).

Dónde: Calle Ignacio Allende s/n, Col. Del Carmen, Coyoacán, CDMX.

5. Romería del Mercado Río Blanco

Con esta romería decembrina nos fuimos al norte de la ciudad. Pero créenos, vale la pena darse la vuelta a la Romería del Mercado Río Blanco. Lo más famoso son sus mega ultra deliciosas riquísimas flautas de diferentes rellenos y esa salsa verde de guacamole que les queda tan tan rica.

Pero lo mejor de todo es que seguro que en la Romería del Mercado Río Blanco encuentras todas las compras de pánico navideño por las que ya andas llorando (si te quedaste sin comprarle ese suetercito a mamá o traes ganas de comprarte esa tanguita carmesí para el amor…) ¡esta es tu romería!

OJO: Los esquimos del Mercado Río Blanco son los famosísimos que no te puedes perder en esta temporada. ¡¿Esquimos con este frío?! Sí, es una delicia la verdad. Con su popote de galleta y su hielito bien esquimoso… no puedes dejar de probar los esquimos de la Romería del Mercado Río Blanco.

Dónde: Cerca de Congreso de la Unión 44, Calle Oriente 91 y Calle Ote 95, Col. Mártires de Río Blanco, Gustavo A. Madero, CDMX.

Romerías decembrinas hay hasta para aventar aquí en la bien-navideña CDMX

Si quisiéramos incluir todas las romerías decembrinas que hay en territorio chilango incluso podríamos hasta escribir un libro… Tan sólo en CDMX existen 329 mercados tradicionales y cada uno para bien o para mal, en grande o en chiquito, tiene su romería decembrina. Lo mejor de todo es que caminando seguro descubres tu próxima romería decembrina favorita.

Checa la lista de mercados públicos en CDMX para que planees una garnachosa Navidad en todas las romerías. Hasta puedes organizarte un plan para conocer todas las que existen en tu alcaldía.

Ya entado en esto, te puede interresar saber más de lugares en CDMX en los que se respira la Navidad.