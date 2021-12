En Milagros Caninos, todos los lomitos y gatitos rescatados viven y reciben atenciónes especiales en este pedacito de cielo en la Tierra.

Dicen que todos los perritos van al cielo, pero ¿qué si te dijéramos que una probadita de ese cielo está al sur de la CDMX y todos los lomitos están libres? Eso es Milagros Caninos.

Milagros Caninos es una organización sin fines de lucro que brinda hogar y refugio para lomitos (y también gatitos) en condiciones de maltrato extremo, estado de salud precario y con enfermedades crónicas, así como casos excepcionales de violencia animal.Es el primer santuario en América Latina para perros en situaciones extremas y además brinda refugio a perritos y gatitos de la tercera edad.

Este santuario está dividido por áreas para poder identificar con mayor precisión las necesidades exactas de todos los perritos que habitan en el refugio:

Área de Perritos con Cáncer

Perritos con Discapacidad

Tercera Edad

Perritos en Adopción

Perritos Torturados (😞)

Lo bueno es que aquí ¡todos reciben atención personalizada!Todos los lomitos de Milagros Caminos empiezan su día temprano cuando desayunan a las 08:00 hrs. Necesitan comer para tener energía para sus travesuras. Curiosamente los que usan silla de ruedas para poder desplazarse ¡son los más traviesos!

En números, Milagros Caninos es en lugar en donde viven 348 perritos y 49 gatitos, de los cuales:

233 no se pueden adoptar (por requerir cuidados súper especiales o porque se encuentran en proceso de rehabilitación).

¡115 sí están en adopción!

27 perritos reciben tratamiento diariamente.

48 perritos tienen algún tipo de prótesis.

¡También hay un par de gallinas, un gallo y hasta palomas!

¡Más de 1000 perritos han pasado por Milagros Caninos!

Todos ellos comen ¡3 toneladas de croquetas al mes!

Y gracias a 22 personas, ¡Milagros Caninos es el cielo en la tierra de los lomitos y gatitos!

Milagros Caninos, un pedacito de cielopara los lomitos que más lo necesitan

Milagros Caninos es el primer santuario en rehabilitar perritos en condiciones de maltrato extremo o abandono. ¡Aquí todos reciben la misma dosis diaria de amor!

No sólo reciben el amor por parte del equipo de Milagros Caninos sino de las personas que deciden ayudar a este refugio (ya sea con donaciones en especie, en efectivo, con voluntariado o adoptando). Y lo más importante: todos los perritos tienen su espacio, aquí no hay jaulas. El terreno que abarca Milagros Caninos ¡es de casi 2 hectáreas!

Paty Ruiz, fundadora de Milagros Caninos

Todo comenzó el día en que Paty decidió ayudar a estos lomitos

Paty Ruiz, fundadora de Milagros Caninos, ha sido “Chilanga del año” (sí, nuestra chilanga, ella nos lo contó), portadora de la antorcha olímpica en Londres 2012, y de quien la marca “Barbie” se inspiró para crear a “Barbie, rescatadora de perros”.

Y cuando mira a cada uno de los más de 300 perritos que hoy viven en Milagros Caninos, los mira con amor diciendo que “son todos ellos los que me han salvado a mí, no al revés… ellos me salvan todos los días”.

Milagros Caninos es la última oportunidad y quizá la única en su vida de que estos perritos sepan lo que es el amor. Aquí trabajamos siempre con amor.

Además nos contó que aquí en Milagros Caninos todos los perritos tienen nombres de comida (frutas, platillos típicos mexicanos, postres), y los gatitos tienen nombres de comida japonesa.¿Por qué? Como dice Paty, “porque lo que recibimos por parte de nuestros animalitos es nuestro alimento para el alma”.

Te puede interesar: 20 parques en CDMX para soltarles la correa a los perrhijos.

En Milagros Caninos ¡viven todas las frutas, verduras y postres!

¿Te imaginas un lugar donde todo el tiempo escuches nombres de comida riquísima? ¡Así es en Milagros Caninos! Y te aseguramos que no puedes evitar salivar de vez en cuando.

Cocol, Sincronizada, Piña, Mollete, Zanahoria, Mate, Jitomata, Jamaica , Waffle, Chilaquil, Canapé, Paleta, Mora, Esquite, Tiramisú, Cajeta, Nutella, Zapote, Pera, Garambuyo, Alfajor, Tostada, Ciruelo, Rambután, Grenetina, Lasaña, Helado, Chabacano, Pápalo… Berenjena, Fresa y Nugget (de estos 3 te contaremos sus historias) son los nombres de sólo algunos de los lomitos que viven en Milagros Caninos.

Los nombres de los más de 300 perritos y gatitos, Miriam se los sabe de memoria. Ella es una de la cuidadoras permanentes en Milagros Caninos. Y si le preguntas por los nombres… ¡te los dice todos de un hilo!

Para Miriam, quien es parte del equipo de Milagros Caninos desde hace 4 años (y 11 años de conocer este refugio), confiesa que su vida y su vocación están en Milagros Caninos.Miriam recuerda siempre con mucho amor a la pastor belga “Frambuesa”, a quien acompañó en sus últimos años de vida con cuidados diarios que incluían (entre muchas otras cosas) Flores de Bach, musicoterapia, fisioterapia y aromaterapia. “Le encantaba jugar con su pelota”, recuerda.

Mira acá: ¡Eso no, Firulais! 5 lugares para entrenar perritos en CDMX 🐶

Berenjeno, Fresa y Nugget: 3 historias de amor perruno en Milagros Caninos

Berenjeno: A Berenjeno lo puedes encontrar usando sus ruedas, rodando de aquí para allá. Pero no siempre fue así. Le partieron la columna vertebral a golpes… pero en cuanto llegó a Milagros Caninos le dieron un par de ruedas e inmediatamente ¡corrió y corrió! Y desde entonces ¡no ha dejado de correr!

Fresa: Dicen que es muy traviesa pero la verdad es que Fresa es un amor. Fresa es el caso exitoso de haber sobrevivido a la primera cirugía plástica reconstructiva de cara ¡en el mundo!

Como cuenta Paty, Fresa sólo tuvo la mala suerte de tener hambre y comer un poquito de carne que se encontró afuera de una carnicería. Recibió un hachazo que destrozó su carita. Ahora la nariz de fresa tiene un hoyito con el que olfatea todo de aquí para allá. ¡Su historia ha sido traducida a 14 idiomas y es conocida a nivel mundial!

Nugget: De Nugget preferimos contarte que es súper tierna, tiene unos ojos preciosos y con esa lengüita que siempre le cuelga ¡siempre está buscando darte besitos!

Y además de ser ayudados, ¡estos perritos también ayudan!

Como lo dijo Paty, los lomitos y gatitos son realmente los que salvan a otros. En Milagros Caninos tienen un listado de programas de asistencia perruna en donde los perritos ayudan no sólo a seres humanos ¡sino a otros perritos también!

Desde terapia asistida para personas con Alzheimer con perritos de terapia, hasta el programa “Ladrando con esperanza”, en donde personas en situación de cárcel entrenan a los lomitos para que puedan ser donados y adoptados por personas con discapacidad.

Paty nos contó que una vez dentro del programa “Ladrando con Esperanza” una de las personas que había entrenado a un perrito pidió a Milagros Caninos si podía quedárselo. Tras analizar la situación, ¡Milagros Caninos decidió que sí y que se convertirían en compañeros de por vida!

Lee también: ¿Patch Adams? No, es Harley El Tuerto, el perrito terapeuta.

Además algunos de los perritos de Milagros Caninos ayudan a otros perritos a través de donaciones de sangre.

Algunos de nuestros perritos donadores de sangre ayudan a perritos de otros sitios a recuperarse de un estado crítico. Al ser sobrevivientes de situaciones extremas, nuestros perritos pueden ayudar sus hermanos perros por medio de donaciones de sangre. Un caso muy especial fue el de Mazapán quien fue donador de Fresa en su proceso de recuperación.

El equipo de lomitos donadores de sangre en Milagros Caninos lo integran 10 perritos que viven en las mejores condiciones y son tratados con amor y respeto. ¡Acércate a ellos para conocer más de sus programas de asistencia!

Es “Tiempo de Dar” en Milagros Caninos

Como parte de la campaña “Tiempo de Dar”, en donde Tik Tok apoya a diferentes organizaciones y fundaciones, Milagros Caninos recibió su regalo de Navidad adelantado con el que Paty podrá seguir ayudando a cada uno de los perritos y gatitos que viven en el refugio. ¡Y todos merecen ese regalo porque es “Tiempo de Dar”!

Esta campaña podrá ayudar a la reconstrucción de Milagros Caninos, a la construcción de casitas de ladrillo para perritos, y manufactura de sillitas de ruedas. Pero la ayuda siempre hace falta. ¡Así que ya sabes! También ayudas al adoptar 🐶♥️

El pasado septiembre de 2021, Milagros Caninos vivió su peor tragedia. Uno de los muros principales (con una extensión de 30 metros de largo) que limitaba el terreno del santuario, y estaba situado en la zona de “Perritos de la Tercera Edad”, se vino abajo, lo que dejó víctimas mortales, perritos heridos y daños estructurales que aún no han podido ser reparados.

En memoria de “Birote”, quien fue víctima de esta tragedia, te compartimos toda la información que necesitas para poder ayudar a todos los habitantes. Aún se necesita ayuda de todo tipo para que Milagros Caninos pueda seguir ayudando a sus habitantes. Falta, y falta mucho.Ayúdanos a ayudar y recuerda que también tiene programas de adopción canina y felina, así como programas de voluntariado.¡Acércate a Milagros Caninos y convierte en padrino/madrina/voluntario y voluntaria de estos lomitos y mininos!

Entra aquí para saber cómo puedes ayudar https://www.milagroscaninos.org/ayudar/

Y encuentra toda la información de Milagros Caninos para poder ADOPTAR aquí: https://www.milagroscaninos.org

Síguelos en todas sus redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter y TikTok

