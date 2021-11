No importa que todavía falten varios días, en la CDMX ya se está respirando la Navidad desde ya. ¡Que comiencen las celebraciones!

Para los que amamos pasar tiempo en familia, las reuniones con amigos y los regalos inesperados, la Navidad suele ser un gran pretexto para celebrar sin parar. Al final, el año está a punto de terminarse, nuestros aguinaldos no tardan en llegar y en esta época se puede comer hasta reventar. En pocas palabras, hay muchas razones para pasarla bien con los que más quieres.

Afortunadamente para nosotros, los amantes de la Navidad chilangos, la CDMX se transforma para ofrecer diferentes experiencias navideñas en sus diferentes delegaciones. En vísperas de contagiar el espíritu decembrino con ustedes (queridos y amados lectores), hicimos una lista de ciertas actividades en la ciudad que involucran estas fiestas.

Actividad Navideña en el Zócalo

Hace un par de días la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shembaum, anunció que no se instalará pista de hielo en el Zócalo debido a problemas relacionados con el manejo de la pandemia de Covid-19.

En su lugar, se instalará una feria navideña para que todos los chilangos celebremos la Navidad. Aún no hay mucha información sobre el evento, pero la Jefa de Gobierno prometió un evento atractivo para todos los citadinos. En cuanto tengamos más detalles de la verbena de Navidad, nosotros te informaremos. Por lo general, los eventos decembrinos en el Zócalo comienzan a principios de diciembre.

¡Ya huele a Navidad en el Zócalo! / Wikimedia Commons

Otras pistas de hielo y actividades en tu delegación

Si bien no habrá pista de hielo en el Zócalo de la Ciudad de México, existen otros lugares en los que podrías ir a patinar. Ciertas alcaldías ponen su propia pista. Como lo han hecho en otros años la Delegación Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Mantente pendiente de los anuncios que hace tu alcaldía en redes sociales durante esta época para saber si cerca de tu colonia habrá dónde patinar sobre hielo o hacer algún otro tipo de actividad.

Ahora que si lo que quieres es patinar con tu date en hielo y no vas a dejar pasar la oportunidad de hacerlo en estas fechas, existen varias opciones privadas que ofrecen este servicio. Aparta tu lugar, saca el ugly sweater y no te pierdas de esta experiencia que se disfruta más en diciembre.

Checa en qué lugares de la CDMX habrá pistas de hielo esta Navidad. / Flickr

¿Andas buscando plan navideño? ¡Ve a la Villa de Atlixco en Brilla Fest 2021!

Paseo Nocturno Navideño

Las avenidas principales de la Ciudad de México se llenan de adornos navideños dignos de admirar en una rodada nocturna. Este es un evento que se había cancelado por la pandemia de Covid-19, pero se reactivará este año.

Son más de 21 kilómetros de ruta para apreciar todas las nochebuenas, las campanas navideñas y otros adornos especiales de la temporada. Como plus, hacer este paseo nocturno navideño te ayudará a quemar las calorías que te dejaron las posadas. Para este paseo no necesitas reservar lugar, solo estar en el lugar y la hora con tu bici. Aún no hay fecha, ni horario. Pero por lo general sucede entre el 17 y el 23 de diciembre. En cuanto tengamos más información, te avisaremos.

Mercaditos navideños

Ya sea para buscar decoración para tu departamento en estas fechas, o simplemente ir a curiosear entre los objetos de Navidad en tendencia este año, los mercaditos navideños de la ciudad siempre son un gran plan.

Nuestros favoritos son los que ponen en los mercados de Coyoacán, Jamaica, Sonora, San Cosme. Incluso hicimos una lista con todo lo que puedes encontrar en cada uno de ellos. Solo tienes que dar click aquí para más información.

Paseo de la Reforma

Paseo de la Reforma es uno de los lugares obligados de la CDMX para entrar en mood Navidad. Esta avenida se llena de nochebuenas y en sus jardines se respira la Navidad. Este paseo se disfruta más de noche, te recomendamos acompañarlo con un atolito caliente. Bebida que seguro encuentras con los comerciantes de la zona.

Antes de que te vayas, te contamos que ¡Los Simpson llegan al Centro Histórico pa’ la Navidat!